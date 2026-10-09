Camila Raznovich guida un viaggio tra Terra e universo con Marco Magnifico, Igor D'India, Luca Dal Zilio, Vivian Sciacca, l'astrofisica Alice Zurlo e Paride Vitale.

Kilimangiaro torna domenica 11 ottobre 2026 alle 16.45 su Rai 3 con Camila Raznovich. Il filo della puntata è un doppio sguardo tra Terra e universo. In studio il presidente del FAI Marco Magnifico, il documentarista Igor D'India, il geofisico Luca Dal Zilio, la docente Vivian Sciacca, l'astrofisica Alice Zurlo in collegamento dal Cile e lo scrittore Paride Vitale.

Quando va in onda Kilimangiaro

La puntata di Kilimangiaro va in onda domenica 11 ottobre alle 16.45 su Rai 3, condotta da Camila Raznovich. Si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Tra Terra e universo

Se sopra di noi la conoscenza dello spazio si espande, sotto i nostri piedi si incrinano equilibri profondi. Da questo doppio sguardo parte il nuovo appuntamento del programma.

Marco Magnifico e il bilancio delle Giornate FAI d'Autunno

Con la chiusura delle Giornate FAI d'Autunno, il presidente del FAI Marco Magnifico traccia un bilancio dell'iniziativa e presenta le ultime novità della fondazione. Tra queste c'è l'acquisizione completa del fondo dell'architetto Piero Portaluppi, una preziosa collezione di disegni, firme e fotografie storiche oggi in mostra a Villa Necchi Campiglio, a Milano.

Igor D'India, dallo Yukon a The Phantom Catch

Dal patrimonio artistico il racconto passa alla natura più estrema con Igor D'India, documentarista che ha fatto delle sue esplorazioni la trama dei propri racconti. Ha percorso il fiume Yukon, tra l'Alaska e il Canada, per raccontare il rapporto tra uomo e natura e documentare l'inquinamento che li attraversa. A Kilimangiaro ripercorre la sua esperienza fino all'ultimo progetto, "The Phantom Catch".

Luca Dal Zilio e le forze invisibili del sottosuolo

Il viaggio scende poi nel sottosuolo, tra stratificazioni rocciose e fluidi oceanici, per capire le conseguenze delle azioni umane sul pianeta. Il geofisico e ricercatore Luca Dal Zilio spiega che cosa accade sotto i nostri piedi in rapporto al cambiamento climatico, a partire dal suo libro "Le forze invisibili. Il sottosuolo tra energie, rischi e futuro".

Vivian Sciacca e la Medicina Tradizionale Cinese

Dalle profondità della Terra il racconto si allarga alle discipline orientali con la docente Vivian Sciacca. Attraverso i suoi viaggi racconta i segreti della Medicina Tradizionale Cinese e la sua crescente popolarità in Italia.

Alice Zurlo e la prima esoluna

Lo sguardo si sposta nello spazio profondo con l'astrofisica Alice Zurlo, in collegamento dal Cile. Ripercorre il traguardo raggiunto quest'estate dalla ricerca scientifica con l'individuazione della prima esoluna fuori dal Sistema Solare e ne spiega la portata rivoluzionaria.

Paride Vitale e l'Abruzzo

In chiusura il viaggio torna ai paesaggi di casa con Paride Vitale. Con il suo libro "Ancora d'amore e d'Abruzzo" accompagna il pubblico negli angoli più nascosti e autentici della sua terra d'origine.

Domande frequenti

Quando va in onda Kilimangiaro domenica 11 ottobre 2026?

Kilimangiaro va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 16.45 su Rai 3, con la conduzione di Camila Raznovich. La puntata segue un doppio sguardo tra Terra e universo, dal bilancio delle Giornate FAI d'Autunno alla scoperta della prima esoluna. Si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Chi sono gli ospiti di Kilimangiaro l'11 ottobre 2026?

Gli ospiti sono il presidente del FAI Marco Magnifico, il documentarista Igor D'India, il geofisico Luca Dal Zilio, la docente di Medicina Tradizionale Cinese Vivian Sciacca, l'astrofisica Alice Zurlo in collegamento dal Cile e lo scrittore Paride Vitale con il suo libro sull'Abruzzo.

Cosa ha acquisito il FAI dal fondo Portaluppi?

Il FAI ha completato l'acquisizione del fondo dell'architetto Piero Portaluppi, una collezione di disegni, firme e fotografie storiche oggi in mostra a Villa Necchi Campiglio, a Milano. Ne parla il presidente Marco Magnifico a Kilimangiaro domenica 11 ottobre 2026, insieme al bilancio delle Giornate FAI d'Autunno.