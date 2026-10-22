All'Allianz Stadium i bianconeri passano subito, vengono ribaltati da Al-Taamari e Dia e trovano il pari con il rigore di Woltemade, al terzo gol in tre gare europee. Nel finale il 3-2 di Lucumì viene cancellato per fuorigioco. Juve a 7 punti.

La Juventus non va oltre il 2-2 con il Rennes nella terza giornata di Europa League. All'Allianz Stadium Çelik apre al 5', poi Al-Taamari e Dia su rigore ribaltano la partita. Woltemade pareggia dal dischetto al 67'. All'88' Lucumì segna il 3-2, ma il VAR lo annulla per fuorigioco. Per Spalletti si ferma la striscia di vittorie europee.

Il primo tempo: Çelik, poi la rimonta del Rennes

La Juventus parte forte e passa dopo cinque minuti: Woltemade serve Çelik, che firma l'1-0. Il vantaggio però dura poco. Al 15' il Rennes pareggia con Al-Taamari, che sfrutta una sponda di Reynolds e batte Vicario da vicino.

Prima dell'intervallo arriva il sorpasso francese. Per un intervento di Douglas Luiz in area l'arbitro assegna un rigore al Rennes: dal dischetto, al 43', Dia spiazza Vicario e porta i suoi sull'1-2.

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La ripresa: Woltemade pareggia, il VAR toglie il 3-2

Nel secondo tempo Spalletti cambia, con gli ingressi tra gli altri di Nico González e Lucumì, e la Juventus alza il ritmo. Al 67' arriva il pareggio: su un colpo di testa di Nico González il pallone tocca il braccio di Reynolds, l'arbitro concede il rigore e Woltemade trasforma. Per l'attaccante tedesco è il terzo gol in tre partite di Europa League.

Nel finale la Juve trova anche il gol del sorpasso. All'88', in mischia su un calcio piazzato, Lucumì calcia, la deviazione di Aït Boudlal beffa Samba ed è 3-2. Dopo la revisione al monitor, però, l'arbitro Krogh annulla per fuorigioco attivo di Lucumì. Finisce 2-2, tra le polemiche dello Stadium.

Il tabellino

Juventus-Rennes 2-2 Gol 5' Çelik (J), 15' Al-Taamari (R), 43' Dia rig. (R), 67' Woltemade rig. (J) Gol annullato 88' Lucumì (J), fuorigioco Ammoniti Gatti (J), Aït Boudlal (R) Arbitro Morten Krogh (Danimarca) Stadio Allianz Stadium, Torino

Le formazioni

Juventus (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Çelik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti.

Rennes (3-5-2): Samba; Aït Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson, Rongier, Camara, Nagida; Al-Taamari, Dia. All. Haise.

La classifica

Dopo le vittorie contro NEC e Celta Vigo, la Juventus arrivava alla sfida a punteggio pieno. Con il pareggio sale a 7 punti e resta imbattuta in questa Europa League, come il Rennes. Il pari arriva però in un momento delicato per la squadra di Spalletti, che cercava una vittoria per ritrovare fiducia.

Domande frequenti

Come è finita Juventus-Rennes di Europa League?

Juventus-Rennes, giocata il 22 ottobre 2026 all'Allianz Stadium per la terza giornata di Europa League, è finita 2-2. Per la Juventus hanno segnato Çelik e Woltemade su rigore, per il Rennes Al-Taamari e Dia su rigore. All'88' il VAR ha annullato per fuorigioco il gol del 3-2 di Lucumì.

Perché è stato annullato il gol di Lucumì in Juventus-Rennes?

Il gol di Lucumì all'88' di Juventus-Rennes del 22 ottobre 2026 è stato annullato per fuorigioco attivo. Dopo la segnalazione del VAR, l'arbitro danese Morten Krogh ha rivisto l'azione al monitor: Lucumì si trovava in posizione irregolare nello sviluppo dell'azione su calcio piazzato. Il risultato è rimasto sul 2-2.

Quanti punti ha la Juventus in Europa League?

Dopo il 2-2 con il Rennes del 22 ottobre 2026, la Juventus ha 7 punti in Europa League, frutto delle vittorie con NEC e Celta Vigo e del pareggio con i francesi. I bianconeri di Spalletti restano imbattuti dopo tre giornate della fase campionato, così come il Rennes.