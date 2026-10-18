La Lazio batte 3-0 la Juventus domenica 18 ottobre 2026 all'Allianz Stadium, nel posticipo della settima giornata di Serie A. Oliver Provstgaard segna di testa al 37', Gustav Isaksen raddoppia al 66', Fisayo Dele-Bashiru chiude all'89'. La squadra di Gennaro Gattuso sale a 19 punti e aggancia l'Inter in testa alla classifica.

Una Juventus senza Spalletti in panchina

La Juventus si presenta senza Luciano Spalletti in panchina: l'allenatore sconta una giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata nella partita precedente contro il Cagliari. A guidare la squadra a bordo campo c'è il vice Marco Domenichini.

Provstgaard sblocca di testa

La partita resta bloccata a lungo. Al 37' la Lazio passa: su un pallone messo in mezzo da Mattia Zaccagni, Provstgaard vince il duello aereo con la difesa bianconera e di testa batte Vicario per lo 0-1. Si va all'intervallo con i biancocelesti avanti.

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Isaksen raddoppia, Dele-Bashiru chiude

Nella ripresa la Juventus cambia con l'ingresso di Nick Woltemade, ma è la Lazio a trovare il secondo gol. Al 66' Nuno Tavares serve Isaksen in area e l'esterno danese batte Vicario con un tiro incrociato per lo 0-2.

I bianconeri provano a reagire con i cambi, ma non riescono a rendersi pericolosi. All'89' arriva il terzo gol: Dele-Bashiru, entrato nella ripresa, firma lo 0-3 che chiude la partita.

I numeri della partita

La Juventus ha tenuto il pallone per il 56% del tempo, ma ha tirato appena sette volte, con due sole conclusioni nello specchio. La Lazio ha concluso nove volte, tre in porta, e ha segnato con tutte e tre. Due gli ammoniti, entrambi tra i biancocelesti.

Classifica: Lazio in vetta con l'Inter

Con la sesta vittoria in sette giornate la Lazio sale a 19 punti e raggiunge l'Inter al primo posto, ancora imbattuta. La Juventus resta a 11 punti e incassa la seconda sconfitta in campionato.

Nel prossimo turno i bianconeri sono attesi dalla trasferta di Lecce, domenica 25 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Juventus-Lazio?

Juventus-Lazio è finita 0-3, domenica 18 ottobre 2026 all'Allianz Stadium, nel posticipo della settima giornata di Serie A. Per la Lazio hanno segnato Provstgaard di testa al 37' su cross di Zaccagni, Isaksen al 66' su assist di Nuno Tavares e Dele-Bashiru all'89'.

Perché Spalletti non era in panchina in Juventus-Lazio?

Luciano Spalletti non era in panchina in Juventus-Lazio del 18 ottobre 2026 perché squalificato per una giornata, dopo l'espulsione nella partita precedente contro il Cagliari. Al suo posto a bordo campo c'era il vice allenatore Marco Domenichini. La Juventus ha perso 3-0.

Chi è primo in classifica in Serie A?

Dopo la settima giornata, con il 3-0 della Lazio alla Juventus del 18 ottobre 2026, in testa alla classifica di Serie A ci sono Inter e Lazio, appaiate a 19 punti. Entrambe hanno sei vittorie e un pareggio. Seguono la Roma a 17 punti e il Milan a 15.