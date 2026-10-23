Quattro vittorie su quattro in Champions League, con il capolavoro del Como contro il Manchester United. Poi due sconfitte e un pari tra Europa e Conference League. A deludere sono state tre squadre che in Europa hanno portato i guai che già avevano in campionato.

Il bilancio delle italiane nelle coppe questa settimana è di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. In Champions League è arrivato un en plein, con Napoli, Roma, Inter e Como tutte vincenti. Il giovedì, invece, Milan, Juventus e Atalanta hanno raccolto un solo punto. Parlare di disastro è sbagliato: è stata una settimana a due facce.

Il martedì e il mercoledì: quattro su quattro

Partiamo dai numeri, perché raccontano una storia diversa da quella del giovedì sera. In Champions League le italiane hanno giocato quattro partite e le hanno vinte tutte.

Il Napoli ha battuto 4-3 il Bodø/Glimt in una partita pazza, con la doppietta di McTominay. La Roma ha travolto 4-0 lo Slovan Bratislava, senza concedere un tiro in porta. L'Inter ha superato 1-0 lo Shakhtar con il gol di Carlos Augusto, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Bastoni. E il Como ha fatto la cosa più bella della settimana: 4-1 al Manchester United, con la doppietta di Nico Paz.

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Squadra Competizione Risultato Napoli Champions League Napoli-Bodø/Glimt 4-3 Roma Champions League Roma-Slovan Bratislava 4-0 Inter Champions League Inter-Shakhtar 1-0 Como Champions League Como-Manchester United 4-1 Juventus Europa League Juventus-Rennes 2-2 Milan Europa League Bournemouth-Milan 3-0 Atalanta Conference League Ajax-Atalanta 2-0

Il giovedì nero

Poi è arrivato il giovedì, e lì sì che le cose sono andate male.

Il Milan è crollato 3-0 a Bournemouth, con due rigori concessi e Maignan espulso per una manata a Tyler Adams a pallone fermo. La Juventus si è fatta riprendere due volte dal Rennes e ha chiuso 2-2, con il 3-2 di Lucumì annullato dal VAR per fuorigioco nel finale. L'Atalanta ha resistito ad Amsterdam fino all'87', prima di cedere 2-0 all'Ajax con due gol arrivati dalla panchina olandese.

Tre squadre in difficoltà, già prima dell'Europa

È qui che, secondo noi, il racconto del «disastro italiano» non regge. Le tre squadre che hanno deluso giovedì sono le stesse che arrivavano in Europa con i problemi già evidenti in campionato.

La Juventus aveva appena perso 3-0 in casa con la Lazio ed è ottava in classifica. L'Atalanta veniva dalla sconfitta di San Siro con il Milan ed è undicesima. Il Milan, quarto e imbattuto in Serie A, a Bournemouth ha mostrato un'altra faccia: quando un portiere esperto come Maignan perde la testa a pallone fermo, il problema va oltre il singolo episodio e riguarda la tenuta nervosa della squadra.

Ognuna ha la sua crisi. La Juve di Spalletti fatica a chiudere le partite e a gestire i momenti chiave. L'Atalanta di Sarri è ancora in costruzione e in Europa paga i tempi di un cambiamento profondo. Il Milan di Amorim deve capire se Bournemouth è stato un incidente o un campanello d'allarme.

La lezione del Como

La notizia più interessante della settimana, invece, viene dal lago. Il Como di Fabregas ha battuto il Manchester United con un'identità chiara: possesso, coraggio, un fuoriclasse come Nico Paz a guidare la squadra. Ed è quinto in campionato.

È l'esatto opposto delle tre squadre in difficoltà. Nel calcio europeo di oggi il nome pesa meno di un'idea di gioco precisa, portata in campo con convinzione, in Serie A come in Europa.

E adesso il campionato

Il weekend dirà molto. Il Milan va a Udine domenica sera, la Juventus a Lecce, l'Atalanta riceve il Frosinone. Per tutte e tre la reazione in campionato sarà il primo banco di prova. E sabato c'è Napoli-Roma, sfida tra due squadre che in Europa hanno vinto e che in Serie A vivono momenti diversi.

Domande frequenti

Come sono andate le italiane in Europa questa settimana?

Nella settimana dal 20 al 22 ottobre 2026 le italiane hanno ottenuto quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. In Champions League hanno vinto Napoli, Roma, Inter e Como. In Europa League la Juventus ha pareggiato 2-2 con il Rennes e il Milan ha perso 3-0 a Bournemouth, in Conference League l'Atalanta ha perso 2-0 con l'Ajax.

Perché il Milan ha perso a Bournemouth?

Il Milan ha perso 3-0 a Bournemouth il 22 ottobre 2026 in una partita complicata fin dall'inizio: due rigori concessi, il primo per un tocco di mano di De Winter, e l'espulsione di Maignan poco prima della mezz'ora per una manata ad Adams. In dieci uomini, i rossoneri hanno subito il terzo gol nella ripresa.