L'Italia chiude la finestra di ottobre davanti al suo pubblico. Lunedì 5 ottobre alle 20.45 gli Azzurri di Roberto Mancini affrontano la Turchia allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, nella quarta giornata della Nations League 2026/27. Dopo il pareggio 1-1 con la Francia allo Stade de France, la Nazionale cerca la seconda vittoria nel girone contro una Turchia ancora ferma a zero punti. La partita va in onda in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Il contesto: la ripartenza dopo Zenica

Questa Nations League è il primo banco di prova di una Nazionale che sta ricostruendo. Il 31 marzo 2026 a Zenica l'Italia ha perso ai rigori la finale dei playoff contro la Bosnia ed Erzegovina, mancando per la terza volta di fila la qualificazione ai Mondiali. In estate la Federazione ha cambiato guida tecnica: il 28 luglio è stato annunciato il ritorno di Roberto Mancini, il ct dell'Europeo vinto a Wembley nel 2021, con Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico.

Il Mancini bis è partito in salita, ma in dieci giorni la squadra ha cambiato volto. Lunedì il pubblico del Dall'Ara potrà misurare i progressi.

Dove eravamo rimasti

Il cammino azzurro nel gruppo 1 della Lega A è iniziato il 25 settembre all'Olimpico con una sconfitta per 0-2 contro il Belgio, firmata da Godts al 20' e Lukebakio al 69'. Tre giorni dopo, il 28 settembre a Bursa, è arrivata la reazione: 4-1 alla Turchia con i gol di Bastoni al 9', Frattesi al 22', Kayode al 27' e Pio Esposito al 50', dopo la rete turca di Yilmaz.

Venerdì 2 ottobre l'esame più difficile, allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane. È finita 1-1: alla punizione di Olise ha risposto Bastoni, mentre Donnarumma ha tenuto in piedi la squadra con sette parate.

Giornata Partita Risultato 1ª, 25 settembre Italia-Belgio 0-2 2ª, 28 settembre Turchia-Italia 1-4 3ª, 2 ottobre Francia-Italia 1-1 4ª, 5 ottobre Italia-Turchia 20.45

La classifica del girone

Squadra Punti Francia 7 Belgio 6 Italia 4 Turchia 0

Alla stessa ora di Italia-Turchia si gioca Francia-Belgio, lo scontro diretto tra le prime due del girone. Una vittoria azzurra porterebbe l'Italia a 7 punti e, a seconda del risultato di Francia-Belgio, potrebbe avvicinarla o affiancarla a una delle due battistrada.

Cosa c'è in palio

Nella Lega A le prime due di ogni girone si qualificano ai quarti di finale, in programma a marzo 2027. La terza disputa uno spareggio contro una seconda classificata della Lega B per restare nella categoria, mentre l'ultima retrocede direttamente. Con due partite ancora da giocare a novembre, i tre punti di Bologna sono decisivi per non scivolare nella zona playout.

Mancini verso il turnover

Dopo due partite in cinque giorni il ct è pronto a cambiare diversi interpreti. Secondo le indicazioni della vigilia, in attacco Gianluca Scamacca è in vantaggio su Pio Esposito, con Vergara pronto a partire titolare dopo l'esordio di Parigi. A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Nicolò Barella, con Ricci possibile sorpresa in regia. In difesa sono attesi Di Lorenzo sulla destra e Gianluca Mancini al centro accanto a Bastoni, mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Calafiori e Ruggeri.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct: Roberto Mancini.

Turchia (4-4-2): Çakır; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Aydın, Elmaz, Yüksek, Aktürkoğlu; Güler, Yılmaz. Ct: Vincenzo Montella.

La Turchia di Montella

Per la Turchia, guidata dall'italiano Vincenzo Montella, la partita di Bologna è già un crocevia: tre sconfitte in tre giornate, l'ultima per 3-0 in Belgio venerdì 2 ottobre. Il talento più atteso resta Arda Güler, chiamato a guidare un attacco che finora ha segnato solo il gol di Yilmaz a Bursa.

Gli uomini chiave

Il momento azzurro passa soprattutto da due giocatori. Alessandro Bastoni ha segnato sia a Bursa sia a Parigi, due gol di fila in Nazionale che ne fanno il riferimento della difesa anche in fase offensiva. Gianluigi Donnarumma, capitano, a Parigi ha firmato una delle sue migliori partite in azzurro: le sette parate allo Stade de France sono state superate in Nazionale solo nella notte di Zenica e contro la Spagna a Euro 2024.

Dall'altra parte la Turchia è ultima a zero punti al ritorno in Lega A. Dopo il ko di venerdì in Belgio, Montella ha ammesso che a questo livello la sua squadra non può permettersi errori.

Il calendario di novembre

Dopo Bologna la Nazionale tornerà in campo a novembre per chiudere il girone: giovedì 12 novembre con la Francia in Italia e domenica 15 novembre in casa del Belgio.

I precedenti

Tra Italia e Turchia si contano 15 precedenti, con 10 vittorie azzurre, 4 pareggi e una sola vittoria turca.

Dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming

Data Lunedì 5 ottobre 2026 Orario 20.45 Stadio Renato Dall'Ara, Bologna Competizione Nations League, Lega A, gruppo 1, quarta giornata Tv Rai 1 Streaming RaiPlay

Domande frequenti

A che ora si gioca Italia-Turchia?

Italia-Turchia si gioca lunedì 5 ottobre 2026 alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. È la quarta giornata del gruppo 1 di Lega A di Nations League. La partita è trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Come è finita l'andata tra Turchia e Italia?

All'andata, giocata il 28 settembre 2026 a Bursa, l'Italia ha battuto la Turchia 4-1 con i gol di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Per i turchi ha segnato Yilmaz. Fu la prima vittoria azzurra nel girone dopo la sconfitta con il Belgio.

Come funziona la Nations League per l'Italia?

Nel gruppo 1 della Lega A di Nations League l'Italia sfida Francia, Belgio e Turchia. Le prime due si qualificano ai quarti di finale di marzo 2027, la terza gioca uno spareggio contro una squadra di Lega B per restare in Lega A, l'ultima retrocede direttamente.

Chi allena la Turchia?

La Turchia è allenata dall'italiano Vincenzo Montella. Nella Nations League 2026/27 la sua squadra è ultima nel gruppo 1 di Lega A con zero punti dopo tre giornate, dietro Francia (7), Belgio (6) e Italia (4), che affronta lunedì 5 ottobre a Bologna.