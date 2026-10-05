Al Dall'Ara la Nazionale di Mancini rimonta il momentaneo pari di Simsir con la testa di Calafiori e chiude con Pio Esposito: sette punti nel girone e sorpasso sul Belgio, battuto dalla Francia.

L'Italia batte 3-1 la Turchia al Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata del girone di Nations League, lunedì 5 ottobre 2026. Scamacca sblocca al 26', Simsir pareggia al 61', poi Calafiori al 64' e Pio Esposito all'87' firmano la vittoria. Con questi tre punti gli azzurri di Roberto Mancini salgono al secondo posto del girone, approfittando della sconfitta del Belgio contro la Francia.

Primo tempo: Scamacca sblocca, traversa e rete

Mancini cambia nove giocatori rispetto alla gara precedente e schiera un 4-3-3 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Barella, Romano e Doumbia a centrocampo, Maldini, Scamacca e Vergara in attacco. Doumbia parte titolare per la prima volta. La Turchia di Vincenzo Montella arriva a Bologna senza punti nel girone e con diverse assenze.

Gli azzurri tengono il pallone ma faticano a trovare ritmo. Al 26' Di Lorenzo crossa dalla destra, la palla resta in area dopo un rimpallo e Scamacca calcia di destro: il pallone colpisce la traversa e finisce in rete. Il gol in un primo momento viene segnalato in fuorigioco, poi viene convalidato. Al 30' Scamacca ci riprova di testa, il portiere Çakır para. Prima dell'intervallo l'attaccante rimedia anche un'ammonizione. Si va al riposo sull'1-0.

Secondo tempo: pari di Simsir, poi Calafiori e Pio Esposito

Al 61' la Turchia trova il pareggio: Aral Şimşir si ritrova il pallone davanti alla porta vuota e firma l'1-1. L'Italia risponde subito. Al 64' Barella calcia una punizione sul secondo palo e Riccardo Calafiori, appena entrato, la mette dentro di testa per il 2-1. Per il difensore è un gol nella sua Bologna.

La Nazionale gestisce il vantaggio e all'87' chiude la partita. Doumbia spinge sulla sinistra, il pallone arriva a Romano e il suo cross trova Francesco Pio Esposito a pochi passi dalla porta: 3-1. Al Dall'Ara, davanti a circa 27.000 spettatori, l'arbitro polacco Szymon Marciniak fischia la fine.

La classifica: Italia seconda, ora le sfide di novembre

Dopo il 4-1 dell'andata in Turchia, il ko con il Belgio e il pareggio con la Francia, l'Italia sale a 7 punti e supera il Belgio, sconfitto dai francesi. La Turchia resta ultima a zero punti.

A novembre gli azzurri chiudono il girone contro Belgio e Francia, a Bruxelles e a San Siro. Le due partite decidono l'accesso ai quarti di finale di Nations League.

Il tabellino

ITALIA - TURCHIA 3-1

Marcatori: 26' Scamacca, 61' Şimşir, 64' Calafiori, 87' Pio Esposito

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Maldini, Scamacca, Vergara. All.: Roberto Mancini

TURCHIA: Çakır; Çelik, Kabak, Bardakcı, Kadıoğlu; Yüksek, Özcan, Kahveci, Elmalı; Akgün, Şimşir. All.: Vincenzo Montella

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

Domande frequenti

Come è finita Italia-Turchia di Nations League?

Italia-Turchia è finita 3-1 per gli azzurri, lunedì 5 ottobre 2026 al Dall'Ara di Bologna. Hanno segnato Scamacca al 26', Calafiori al 64' e Pio Esposito all'87'. Per la Turchia ha segnato Aral Şimşir, autore del momentaneo 1-1 al 61'.

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Chi ha segnato in Italia-Turchia 3-1?

Per l'Italia hanno segnato Gianluca Scamacca, con un destro sotto la traversa, Riccardo Calafiori, di testa su punizione di Barella appena entrato in campo, e Francesco Pio Esposito, su cross di Romano. Il gol della Turchia è di Aral Şimşir, a porta vuota.

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Che posizione occupa l'Italia nel girone di Nations League?

Dopo il 3-1 alla Turchia l'Italia è seconda nel girone con 7 punti, davanti al Belgio sconfitto dalla Francia. La Turchia è ultima a zero punti. A novembre gli azzurri affrontano Belgio e Francia nelle ultime due giornate, decisive per i quarti di finale.

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Quando gioca l'Italia la prossima partita di Nations League?

L'Italia torna in campo a novembre 2026 per le ultime due giornate del girone di Nations League: la trasferta a Bruxelles contro il Belgio e la sfida con la Francia a San Siro. Le due gare decidono il passaggio ai quarti di finale.