L'Inter trova la prima vittoria in questa Champions League. A San Siro la squadra di Cristian Chivu batte 1-0 lo Shakhtar Donetsk con un gol di Carlos Augusto al 77', arrivato in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Bastoni. Dopo le sconfitte con Real Madrid e Brugge, i nerazzurri salgono a 3 punti e rientrano in zona playoff.

Il primo tempo: tante occasioni, nessun gol

L'Inter parte con Bonny e Thuram in attacco e un buon ritmo. Thuram ci prova presto, Bonny impegna Riznyk, ma lo Shakhtar resta in partita. Con il passare dei minuti i nerazzurri perdono intensità e sono gli ucraini a sfiorare il vantaggio: Bondar, di testa su calcio d'angolo, trova la risposta di Josep Martínez.

Si va all'intervallo sullo 0-0.

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Bastoni espulso, poi la zampata di Carlos Augusto

Nella ripresa Chivu cambia: al 59' entrano tre forze fresche. Al 68' però la partita si complica, perché Bastoni rimedia il secondo giallo dopo un contrasto con Ocheretko e lascia l'Inter in dieci.

Nonostante l'inferiorità numerica, i nerazzurri trovano il gol al 77'. Mkhitaryan, entrato da pochi minuti al posto di Bonny, pesca con un lancio preciso Carlos Augusto, che entra in area e batte Riznyk in uscita.

Nel finale lo Shakhtar spinge, ma Josep Martínez salva il risultato con due interventi decisivi.

Le statistiche

Inter-Shakhtar 1-0 Gol 77' Carlos Augusto Espulso 68' Bastoni (doppia ammonizione) Possesso palla Inter 50%, Shakhtar 50% Tiri (in porta) Inter 14 (5), Shakhtar 10 (4) Arbitro Osmers (Germania)

Le formazioni

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu.

Shakhtar (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias. All. Turan.

La classifica e il prossimo impegno

Con questa vittoria l'Inter sale a 3 punti ed entra in zona playoff, la fascia tra il nono e il ventiquattresimo posto che vale lo spareggio per gli ottavi. Lo Shakhtar resta a 4 punti.

Il prossimo turno porta i nerazzurri a Rotterdam: martedì 3 novembre alle 21 c'è Feyenoord-Inter.

Domande frequenti

Come è finita Inter-Shakhtar di Champions League?

Inter-Shakhtar Donetsk, giocata il 21 ottobre 2026 a San Siro per la terza giornata di Champions League, è finita 1-0. Ha deciso Carlos Augusto al 77' su assist di Mkhitaryan, con l'Inter in dieci uomini dal 68' per l'espulsione di Bastoni. Per la squadra di Chivu è la prima vittoria in questa edizione.

Perché è stato espulso Bastoni in Inter-Shakhtar?

In Inter-Shakhtar del 21 ottobre 2026 Alessandro Bastoni è stato espulso al 68' per doppia ammonizione, dopo un contrasto con Ocheretko. L'Inter ha giocato gli ultimi venti minuti più recupero in dieci uomini, trovando comunque il gol vittoria al 77' con Carlos Augusto e difendendo l'1-0 fino al fischio finale.

Quanti punti ha l'Inter in Champions League?

Dopo l'1-0 allo Shakhtar del 21 ottobre 2026, l'Inter ha 3 punti in Champions League, con una vittoria e due sconfitte, contro Real Madrid e Brugge. I nerazzurri sono in zona playoff. Il prossimo impegno è Feyenoord-Inter, in programma martedì 3 novembre 2026 alle 21 a Rotterdam.