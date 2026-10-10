Inter-Parma 3-0: Sucic, Calhanoglu e Thuram chiudono la partita in mezz'ora

L'Inter batte il Parma 3-0 a San Siro nella sesta giornata di Serie A, sabato 10 ottobre 2026. I gol arrivano tutti nel primo tempo: Sucic al 13', Calhanoglu su rigore al 18' e Thuram al 31'. Per Gilardino, alla prima partita da allenatore del Parma, è una sconfitta senza appello.

Il primo tempo: tre gol in 31 minuti

Chivu lascia in panchina Lautaro, Barella, Akanji e Bastoni, appena rientrati dagli impegni con le nazionali, e schiera Thuram con Pio Esposito in attacco. La scelta regge.

Il vantaggio nasce da un errore in uscita del Parma. Al 13' Corvi serve corto Keita, Sucic gli ruba il pallone e dalla distanza lo infila sotto la traversa.

Cinque minuti dopo Diego Carlos atterra Pio Esposito in area. L'arbitro Bonacina lascia correre, poi va a rivedere l'azione al monitor e concede il rigore. Calhanoglu calcia forte e basso: Corvi intuisce l'angolo, il pallone entra lo stesso.

Al 31' l'Inter chiude i conti. Mkhitaryan pesca in profondità Thuram, che entra in area dal lato e incrocia sul secondo palo. Nel mezzo Dimarco impegna Corvi due volte, mentre il Parma si fa vedere solo con un tentativo di Touré, vicino al gol nella prima mezz'ora.

La ripresa: spazio a Lautaro e debutto per Spence

Nel secondo tempo l'Inter gestisce. Al 61' Chivu fa tre cambi insieme: dentro Lautaro Martinez, Bonny e Stankovic per Thuram, Pio Esposito e Calhanoglu. Secondo l'ANSA il centrocampista turco era uscito acciaccato a un ginocchio dopo un intervento in scivolata.

Al 73' entrano Luis Henrique e Spence, all'esordio in maglia nerazzurra. Proprio da un cross di Spence nasce il colpo di testa di Lautaro, alto, all'83'. Mkhitaryan prova anche la rovesciata al 70', a lato di poco.

Gilardino cambia tre uomini al 61' con Romero, Lontani e Bernabé, poi inserisce Britschgi e Frigan. Il Parma non trova la porta con continuità e chiude con 2 tiri nello specchio contro i 6 dell'Inter.

I numeri della partita

L'Inter chiude con il 60% di possesso palla e 19 tiri totali, contro gli 8 del Parma. Partita corretta: nessun ammonito da una parte e dall'altra.

Il tabellino

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (73' Spence), Sucic, Calhanoglu (61' Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73' Luis Henrique); Thuram (61' Lautaro Martinez), Pio Esposito (61' Bonny). All. Chivu

Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (73' Spence), Sucic, Calhanoglu (61' Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73' Luis Henrique); Thuram (61' Lautaro Martinez), Pio Esposito (61' Bonny). All. Chivu Parma (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Carboni (78' Britschgi), Fabbian (61' Lontani), Sierro (61' Bernabé), Keita, Valeri; Touré (84' Frigan), Elphege (61' Romero). All. Gilardino

Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Carboni (78' Britschgi), Fabbian (61' Lontani), Sierro (61' Bernabé), Keita, Valeri; Touré (84' Frigan), Elphege (61' Romero). All. Gilardino Marcatori: 13' Sucic, 18' Calhanoglu (rig.), 31' Thuram

13' Sucic, 18' Calhanoglu (rig.), 31' Thuram Arbitro: Kevin Bonacina

Kevin Bonacina Stadio: San Siro, Milano

Classifica e prossimo turno

Con cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate, l'Inter sale a 16 punti e si prende la vetta della Serie A, in attesa delle partite di Roma e Lazio. I nerazzurri tornano in campo sabato 17 ottobre alle 18 sul campo del Bologna.

Il Parma ha cambiato guida tecnica a fine settembre, dopo la separazione da Carlos Cuesta. Il nuovo corso di Gilardino comincia con una sconfitta netta.

Domande frequenti

Come è finita Inter-Parma del 10 ottobre 2026?

Inter-Parma è finita 3-0. La partita della sesta giornata di Serie A si è giocata sabato 10 ottobre 2026 a San Siro. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno chiuso la gara già nel primo tempo, con tre gol segnati tra il 13' e il 31' minuto.

Chi ha segnato in Inter-Parma 3-0?

Hanno segnato Petar Sucic al 13', con un tiro dalla distanza dopo un pallone rubato a Keita, Hakan Calhanoglu al 18' su rigore concesso dopo la revisione al monitor per un fallo di Diego Carlos su Pio Esposito, e Marcus Thuram al 31' su assist di Henrikh Mkhitaryan.

Chi allena il Parma?

Il Parma è allenato da Alberto Gilardino, che ha preso il posto di Carlos Cuesta dopo la separazione di fine settembre 2026. Inter-Parma del 10 ottobre è stata la sua prima partita sulla panchina gialloblù, chiusa con una sconfitta per 3-0 a San Siro.

Quando gioca la prossima partita l'Inter?

Dopo il 3-0 al Parma, l'Inter torna in campo sabato 17 ottobre 2026 alle 18 in trasferta contro il Bologna, per la settima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano alla sfida con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate.