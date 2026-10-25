A San Siro la squadra di Vanoli passa con un gran destro da fuori e resiste a lungo grazie alle parate di De Gea. Poi la rimonta nerazzurra negli ultimi minuti: il pareggio di Thuram e il penalty trasformato da Zielinski al 97'. Inter a 22 punti.

L'Inter batte 2-1 la Fiorentina a San Siro nell'ottava giornata di Serie A, domenica 25 ottobre 2026, con una rimonta negli ultimi minuti. I viola di Vanoli passano al 65' con un gran gol di Jimenez, poi nel recupero Thuram pareggia e Zielinski trasforma il rigore del 2-1 al 97'. La squadra di Chivu sale a 22 punti, in testa insieme alla Lazio.

Il primo tempo: De Gea alza il muro

L'Inter fa la partita fin dall'inizio, con un possesso palla schiacciante. La Fiorentina si difende e trova in David De Gea il suo protagonista: il portiere spagnolo dice di no più volte agli attaccanti nerazzurri, in particolare a Thuram e a Pio Esposito. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa: Jimenez gela San Siro

L'Inter continua a spingere, ma è la Fiorentina a passare. Al 65' Jimenez lascia partire un gran destro dalla distanza che sorprende Provedel, fuori dai pali, e vale lo 0-1.

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I nerazzurri si riversano in avanti alla ricerca del pareggio, ma De Gea continua a respingere tutto, compreso un tiro di Thuram deviato in angolo.

Il finale: Thuram e Zielinski firmano la rimonta

Quando la Fiorentina sembra a un passo dall'impresa, l'Inter trova il pareggio. Nel recupero Thuram, dopo uno scambio con Diouf sulla sinistra, infila l'angolino basso: è l'1-1.

Non è finita. Thuram viene trattenuto in area da Valdepenas e l'arbitro concede il rigore. Al 97' Zielinski non sbaglia dal dischetto e firma il 2-1 che fa esplodere San Siro.

I numeri della partita

Statistica Inter Fiorentina Possesso palla 63% 37% Tiri totali 30 7 Tiri in porta 10 2 Calci d'angolo 6 1 Ammonizioni 0 3

L'Inter ha tirato 30 volte, dieci nello specchio. La Fiorentina ha centrato la porta due volte, trovando il gol con una delle due conclusioni.

Il tabellino

Inter-Fiorentina 2-1

Marcatori: 65' Jimenez (F), 90'+ Thuram (I), 90'+7' rig. Zielinski (I)

Inter (all. Chivu): Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Pio Esposito.

Fiorentina (all. Vanoli): De Gea, Jiménez, Dragusin, Pongračić, Valdepeñas, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Stadio: San Siro, Milano.

La classifica

Con questa vittoria l'Inter sale a 22 punti e torna in testa alla classifica insieme alla Lazio, vittoriosa sabato sul Parma. La Fiorentina resta a 4 punti, nelle zone basse della classifica.

Domande frequenti

Come è finita Inter-Fiorentina?

Inter-Fiorentina è finita 2-1, domenica 25 ottobre 2026 a San Siro nell'ottava giornata di Serie A. La Fiorentina era passata al 65' con Jimenez, poi nel recupero l'Inter ha ribaltato il risultato con Thuram e con il rigore di Zielinski al 97'. L'Inter sale a 22 punti.

Chi è primo in classifica in Serie A dopo Inter-Fiorentina?

Dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina del 25 ottobre 2026 l'Inter di Chivu sale a 22 punti e divide il primo posto in classifica con la Lazio di Gattuso, che sabato ha battuto il Parma 2-1. La Fiorentina di Vanoli resta a 4 punti.