Martedì 13 ottobre la Champions League torna con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21 l'Inter ospita il Club Brugge a San Siro, mentre il Napoli gioca in Spagna contro il Villarreal. Le due italiane hanno perso all'esordio e hanno bisogno di punti. Entrambe le partite sono in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Inter-Club Brugge: dove vederla e arbitro

Quando : martedì 13 ottobre, ore 21

: martedì 13 ottobre, ore 21 Dove : stadio San Siro, Milano

: stadio San Siro, Milano Tv : Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252

: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 Streaming : NOW e Sky Go

: NOW e Sky Go Arbitro: il norvegese Rohit Saggi, con il VAR affidato allo spagnolo Carlos del Cerro Grande

Come arriva l'Inter

L'Inter ha cominciato la Champions con una sconfitta per 2-1 sul campo del Real Madrid. In campionato la squadra di Cristian Chivu sta meglio: sabato ha battuto 3-0 il Parma con i gol di Sucic, Calhanoglu e Thuram ed è in testa alla Serie A a 16 punti, insieme alla Lazio.

Contro il Parma Chivu aveva fatto turnover. Con il Brugge dovrebbe tornare la coppia d'attacco titolare, Lautaro Martínez e Thuram, con Barella e Zielinski accanto a Calhanoglu. Il turco ha preso solo una botta sabato e sarà in campo.

In conferenza stampa Chivu ha avvisato: "Non sarà facile, perché in Champions nessuna partita è facile". Ha confermato che "qualche cambio si farà" e che Calhanoglu "sta bene".

Come arriva il Club Brugge

I belgi di Ivan Leko hanno perso 3-2 in casa contro l'Aston Villa nella prima giornata. In attacco si affidano a Tresoldi, che ha già segnato sei gol in stagione, con Forbs, Vanaken e Virgili alle sue spalle. In porta ci sarà un volto noto per San Siro: Yann Sommer, ex portiere dell'Inter.

Le probabili formazioni di Inter-Club Brugge

Inter (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu.

Club Brugge (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko.

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Allegri (Depositphotos)

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Villarreal-Napoli: dove vederla e arbitro

Quando : martedì 13 ottobre, ore 21

: martedì 13 ottobre, ore 21 Dove : Estadio de la Cerámica, Vila-real (Spagna)

: Estadio de la Cerámica, Vila-real (Spagna) Tv : Sky Sport Arena e Sky Sport 253

: Sky Sport Arena e Sky Sport 253 Streaming : NOW e Sky Go

: NOW e Sky Go Arbitro: il tedesco Daniel Siebert, con una squadra arbitrale tutta tedesca e Sören Storks al VAR

Come arriva il Napoli

Il Napoli ha perso 1-0 in casa contro l'Arsenal all'esordio. In campionato la squadra di Massimiliano Allegri ha ritrovato la vittoria con il 3-0 al Frosinone, firmato dalla doppietta di De Bruyne e dal gol di Lang, e ha 10 punti.

In conferenza stampa Allegri ha annunciato che "sarà l'opposto del match visto sabato con il Frosinone". Ha confermato Milinkovic-Savic in porta, perché "Meret arriva da un infortunio", e ha spiegato che Gilmour era rimasto in panchina sabato dopo tante partite in nazionale. Su McTominay, a Sky Sport ha ricordato che il centrocampista non gioca da due mesi.

L'infermeria resta piena. Anguissa e Olivera non sono ancora a disposizione, e Allegri ha indicato mercoledì come il giorno del loro rientro in gruppo.

Come arriva il Villarreal

La squadra di Iñigo Pérez ha perso 3-2 a Dortmund all'esordio e sabato è caduta 1-0 sul campo del Real Madrid in Liga. In Champions il Villarreal ha perso le ultime sette partite di fila: un altro ko lo renderebbe il primo club spagnolo con otto sconfitte consecutive nella competizione.

I precedenti tra Villarreal e Napoli

Le due squadre si sono affrontate sei volte nelle coppe europee, con due vittorie a testa e due pareggi. L'unico incrocio in Champions risale alla fase a gironi del 2011-12, quando il Napoli vinse entrambe le partite per 2-0. Da allora il Napoli non ha più battuto una squadra spagnola in Champions: due pareggi e sei sconfitte nelle ultime otto sfide.

Le probabili formazioni di Villarreal-Napoli

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Neres; Højlund. All. Allegri.

Allegri potrebbe anche confermare la difesa a tre vista contro il Frosinone, con Di Lorenzo spostato da braccetto. Per il Villarreal sono attesi Gulácsi in porta e Mikautadze in attacco.

Le altre italiane in Champions

Mercoledì 14 ottobre toccherà al Como, impegnato alle 18:45 a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il 4-1 al Lipsia dell'esordio. Alle 21 la Roma ospiterà il Real Madrid all'Olimpico, in esclusiva su Prime Video.

Domande frequenti su Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli

A che ora giocano Inter e Napoli in Champions League oggi?

Inter e Napoli giocano entrambe martedì 13 ottobre alle 21 per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. L'Inter ospita il Club Brugge a San Siro, il Napoli affronta il Villarreal all'Estadio de la Cerámica. Tutte e due le squadre hanno perso la prima partita e cercano i primi punti.

Dove vedere Inter-Club Brugge in tv e streaming?

Inter-Club Brugge va in onda martedì 13 ottobre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In streaming la partita è disponibile per gli abbonati su NOW e Sky Go. Arbitra il norvegese Rohit Saggi.

Dove vedere Villarreal-Napoli in tv e streaming?

Villarreal-Napoli va in onda martedì 13 ottobre alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. In streaming la partita è disponibile per gli abbonati su NOW e Sky Go. Arbitra il tedesco Daniel Siebert, con una squadra arbitrale tutta tedesca e Sören Storks al VAR.

Quali sono i precedenti tra Villarreal e Napoli?

Villarreal e Napoli si sono affrontati sei volte nelle coppe europee, con due vittorie per parte e due pareggi. In Champions League l'unico confronto risale ai gironi del 2011-12: il Napoli vinse 2-0 sia all'andata sia al ritorno. Nelle altre quattro sfide, in Europa League, il Villarreal non ha mai perso.