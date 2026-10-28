Il social di Meta, nato per foto e video brevi, prova i contenuti lunghi e orizzontali pensati anche per la tv. Adam Mosseri ammette di essere stato a lungo contrario. Per ora nessun modello di guadagno per i creator.

Instagram apre ai video lunghi. Il social di Meta ha avviato il test di Features, una nuova funzione che permette di pubblicare video fino a 90 minuti, anche in formato orizzontale. La prova coinvolge alcuni creator in Brasile e un gruppo ristretto negli Stati Uniti. L'obiettivo è chiaro: sfidare YouTube anche sul terreno dei contenuti lunghi e della visione in tv.

Cos'è Features

Features è il nome con cui Instagram identifica i nuovi video lunghi, fino a 90 minuti. Non è ancora un lancio per tutti: si tratta di un test, partito con alcuni creator in Brasile ed esteso a un piccolo gruppo di utenti negli Stati Uniti. In Italia, per ora, la funzione non è disponibile.

I video sono pensati anche in formato orizzontale, quello tipico della televisione, lontano dai contenuti verticali che hanno fatto il successo dei Reels.

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Dai Reels ai video lunghi, la svolta di Mosseri

Per Instagram è un cambio di rotta. Adam Mosseri, a capo della piattaforma, ha ammesso di essere stato a lungo contrario ai video lunghi sul social, convinto che i contenuti brevi generassero più condivisioni e messaggi. Ora la strategia cambia, anche se Instagram assicura che i Reels restano centrali.

Clip che rimandano al video completo

Insieme a Features, Instagram sta testando un sistema di clip brevi che rimandano al video lungo: un creator potrà estrarre spezzoni dal suo contenuto principale e usarli come porta d'ingresso verso la versione completa. In cantiere anche nuove funzioni per scoprire con più facilità le dirette.

Da guardare anche in tv

I video lunghi si possono salvare sul telefono per guardarli in seguito sulla tv, attraverso l'app Instagram per il televisore. È il segnale più evidente della sfida a YouTube anche sul grande schermo del salotto.

E i guadagni per i creator?

Il nodo resta la monetizzazione. Meta ha spiegato che è troppo presto per indicare un modello di guadagno a lungo termine per i video lunghi. Oggi i creator su Instagram guadagnano soprattutto con le collaborazioni con i brand. Su YouTube, invece, il Partner Program riconosce ai creator il 55% dei ricavi pubblicitari dei video lunghi.

Cosa cambia per chi usa Instagram

Per gli utenti italiani, per ora, nulla: la funzione è in fase di test in altri Paesi. Se la prova andrà bene, Instagram potrebbe diventare un luogo dove guardare anche podcast video, documentari, interviste e contenuti di lunga durata, senza passare da altre piattaforme.

Domande frequenti

Su Instagram si possono pubblicare video da 90 minuti?

Instagram sta testando Features, una funzione che permette di pubblicare video fino a 90 minuti, anche in formato orizzontale. Il test coinvolge alcuni creator in Brasile e un piccolo gruppo di utenti negli Stati Uniti. In Italia la funzione non è ancora disponibile e non ci sono date per un lancio più ampio.

Cos'è Features di Instagram?

Features è la nuova funzione di Instagram per i video lunghi, fino a 90 minuti, pensata anche per la visione in tv. È in test negli Stati Uniti e in Brasile. Con Features Instagram sfida YouTube sui contenuti lunghi, mentre Meta non ha ancora definito un modello di guadagno per i creator.