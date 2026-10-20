Secondo appuntamento da Palazzo Te a Mantova per lo show di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Con loro anche Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova, tra duetti e performance inedite con una grande orchestra.

Mercoledì 21 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata de Il Volo Uno per Tutti. Dalla cornice di Palazzo Te a Mantova conduce Ignazio Boschetto, con la partecipazione di Noemi. Ospiti Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova. L'ultima puntata è in programma mercoledì 28 ottobre.

Ignazio Boschetto alla conduzione con Noemi

Dopo la prima serata, il secondo appuntamento è affidato a Ignazio Boschetto, che guida lo show con la partecipazione di Noemi. La cornice resta quella di Palazzo Te, la residenza rinascimentale dei Gonzaga a Mantova, che ospita il programma anche quest'anno.

Gli ospiti della seconda puntata

Sul palco salgono:

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Loredana Bertè ;

; Emma ;

; Madame ;

; Nek ;

; Malika Ayane ;

; Michele Bravi ;

; Nina Zilli ;

; Ekaterina Bakanova.

Duetti, inediti e grandi classici

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble portano sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra. Come sempre si alternano duetti, collaborazioni e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali diversi.

Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione nasce dall'incontro tra Il Volo e i suoi ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraversa la grande musica italiana e internazionale.

Chi produce lo show

Uno per Tutti è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è di Luigi Antonini.

Quando va in onda Il Volo Uno per Tutti

Lo show conta tre puntate, il mercoledì in prima serata su Canale 5:

Puntata Data Conduzione Prima mercoledì 14 ottobre Piero Barone con Amadeus Seconda mercoledì 21 ottobre Ignazio Boschetto con Noemi Terza e ultima mercoledì 28 ottobre da annunciare

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti de Il Volo Uno per Tutti del 21 ottobre?

Gli ospiti della seconda puntata de Il Volo Uno per Tutti, mercoledì 21 ottobre 2026 su Canale 5, sono Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova. Conduce Ignazio Boschetto con la partecipazione di Noemi, da Palazzo Te a Mantova.

Chi conduce Il Volo Uno per Tutti?

La seconda puntata de Il Volo Uno per Tutti, mercoledì 21 ottobre 2026, è condotta da Ignazio Boschetto con la partecipazione di Noemi. La prima, il 14 ottobre, era guidata da Piero Barone con Amadeus. Lo show va in onda in prima serata su Canale 5 da Palazzo Te, a Mantova.

Quante puntate ha Il Volo Uno per Tutti?

Il Volo Uno per Tutti ha tre puntate, in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 da Palazzo Te a Mantova. Dopo il 14 e il 21 ottobre 2026, la terza e ultima puntata è in programma mercoledì 28 ottobre. Lo show è un progetto di Michele Torpedine prodotto da FriendsTV.