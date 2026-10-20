Il Volo Uno per Tutti, gli ospiti del 21 ottobre 2026 su Canale 5: Ignazio Boschetto conduce con Noemi, sul palco Loredana Bertè, Emma, Madame e Nek
Secondo appuntamento da Palazzo Te a Mantova per lo show di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Con loro anche Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova, tra duetti e performance inedite con una grande orchestra.
Mercoledì 21 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata de Il Volo Uno per Tutti. Dalla cornice di Palazzo Te a Mantova conduce Ignazio Boschetto, con la partecipazione di Noemi. Ospiti Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova. L'ultima puntata è in programma mercoledì 28 ottobre.
Ignazio Boschetto alla conduzione con Noemi
Dopo la prima serata, il secondo appuntamento è affidato a Ignazio Boschetto, che guida lo show con la partecipazione di Noemi. La cornice resta quella di Palazzo Te, la residenza rinascimentale dei Gonzaga a Mantova, che ospita il programma anche quest'anno.
Gli ospiti della seconda puntata
Sul palco salgono:
- Loredana Bertè;
- Emma;
- Madame;
- Nek;
- Malika Ayane;
- Michele Bravi;
- Nina Zilli;
- Ekaterina Bakanova.
Duetti, inediti e grandi classici
Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble portano sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra. Come sempre si alternano duetti, collaborazioni e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali diversi.
Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione nasce dall'incontro tra Il Volo e i suoi ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraversa la grande musica italiana e internazionale.
Chi produce lo show
Uno per Tutti è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è di Luigi Antonini.
Quando va in onda Il Volo Uno per Tutti
Lo show conta tre puntate, il mercoledì in prima serata su Canale 5:
Puntata
Data
Conduzione
Prima
mercoledì 14 ottobre
Piero Barone con Amadeus
Seconda
mercoledì 21 ottobre
Ignazio Boschetto con Noemi
Terza e ultima
mercoledì 28 ottobre
da annunciare
Domande frequenti
Chi sono gli ospiti de Il Volo Uno per Tutti del 21 ottobre?
Gli ospiti della seconda puntata de Il Volo Uno per Tutti, mercoledì 21 ottobre 2026 su Canale 5, sono Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova. Conduce Ignazio Boschetto con la partecipazione di Noemi, da Palazzo Te a Mantova.
Chi conduce Il Volo Uno per Tutti?
La seconda puntata de Il Volo Uno per Tutti, mercoledì 21 ottobre 2026, è condotta da Ignazio Boschetto con la partecipazione di Noemi. La prima, il 14 ottobre, era guidata da Piero Barone con Amadeus. Lo show va in onda in prima serata su Canale 5 da Palazzo Te, a Mantova.
Quante puntate ha Il Volo Uno per Tutti?
Il Volo Uno per Tutti ha tre puntate, in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 da Palazzo Te a Mantova. Dopo il 14 e il 21 ottobre 2026, la terza e ultima puntata è in programma mercoledì 28 ottobre. Lo show è un progetto di Michele Torpedine prodotto da FriendsTV.