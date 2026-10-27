Da Palazzo Te a Mantova il terzo e ultimo appuntamento con lo show del trio, condotto da Gianluca Ginoble con Katia Follesa. Sul palco anche Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta.

Mercoledì 28 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 va in onda il terzo e ultimo appuntamento con Il Volo Uno per Tutti. Da Palazzo Te a Mantova conduce Gianluca Ginoble, con la partecipazione di Katia Follesa. Ospiti della serata Luca Carboni, Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta.

Quando va in onda l'ultima puntata

Il gran finale di Il Volo Uno per Tutti è in programma mercoledì 28 ottobre in prima serata su Canale 5. Come nelle puntate precedenti, la serata arriva dalla cornice di Palazzo Te, a Mantova. Alla conduzione Gianluca Ginoble, affiancato da Katia Follesa.

Gli ospiti della serata

Sul palco con Il Volo salgono:

Pubblicità

Luca Carboni

Blue

Fabio Concato

Sarah Toscano

Mariam Battistelli

Camilla Ardenzi

Nello Salza

Alessandro Quarta

Duetti, performance inedite e grande orchestra

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra. Come sempre si alterneranno duetti, collaborazioni e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali diversi.

Ogni esibizione sarà costruita intorno all'incontro tra Il Volo e i suoi ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraversa la grande musica italiana e internazionale.

Chi c'è dietro lo show

Uno per Tutti è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è di Luigi Antonini.

Domande frequenti

Quando va in onda l'ultima puntata di Il Volo Uno per Tutti?

L'ultima puntata di Il Volo Uno per Tutti va in onda mercoledì 28 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, da Palazzo Te a Mantova. È il terzo e ultimo appuntamento dello show, condotto da Gianluca Ginoble con la partecipazione di Katia Follesa e accompagnato da una grande orchestra.

Chi sono gli ospiti di Il Volo Uno per Tutti del 28 ottobre?

Gli ospiti dell'ultima puntata di Il Volo Uno per Tutti, mercoledì 28 ottobre 2026 su Canale 5, sono Luca Carboni, Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta. Con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble daranno vita a duetti e performance inedite.