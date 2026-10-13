Mercoledì 14 ottobre 2026 va in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di "Il Volo - Uno per tutti", da Palazzo Te a Mantova. La novità di questa edizione è Il Volo alla conduzione: la prima serata la guidano Piero Barone e Amadeus. Ospiti Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti e Roberto Colella.

Il Volo alla conduzione

Per la prima volta Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si alternano nel ruolo di conduttori. Ognuno di loro guida una delle tre serate, affiancato da un partner d'eccezione.

Ad aprire è Piero Barone, che conduce la prima puntata insieme ad Amadeus.

Gli ospiti della prima serata

Sul palco di Palazzo Te arrivano:

Elisa

Mahmood

Fiorella Mannoia

Riccardo Cocciante

Alex Britti

Roberto Colella

Come sempre, la serata alterna duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali diversi. Ogni esibizione nasce dall'incontro tra Il Volo e i suoi ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraversa la grande musica italiana e internazionale.

Palazzo Te per il secondo anno

Lo show arriva alla quarta edizione e torna per il secondo anno consecutivo a Palazzo Te, la villa rinascimentale di Mantova che aveva già ospitato l'edizione del 2025. I tre concerti di quest'anno sono stati registrati a fine settembre.

Dopo la prima serata del 14 ottobre, "Il Volo - Uno per tutti" torna su Canale 5 mercoledì 21 e mercoledì 28 ottobre 2026.

Chi firma lo show

"Uno per tutti" è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è di Luigi Antonini.

Domande frequenti

Quando va in onda Il Volo - Uno per tutti?

"Il Volo - Uno per tutti" va in onda in prima serata su Canale 5 per tre mercoledì: la prima puntata è il 14 ottobre 2026, le successive il 21 e il 28 ottobre. Lo show è registrato a Palazzo Te a Mantova e vede per la prima volta Il Volo anche alla conduzione, con un partner diverso ogni sera.

Chi conduce la prima puntata di Il Volo - Uno per tutti?

La prima puntata di "Il Volo - Uno per tutti", in onda il 14 ottobre 2026 su Canale 5, è condotta da Piero Barone insieme ad Amadeus. In questa edizione i tre componenti de Il Volo si alternano alla conduzione: ognuno guida una delle tre serate, affiancato da un partner d'eccezione.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Il Volo - Uno per tutti?

Gli ospiti della prima puntata di "Il Volo - Uno per tutti", il 14 ottobre 2026 su Canale 5, sono Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti e Roberto Colella. Con Il Volo danno vita a duetti, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani della musica italiana e internazionale.