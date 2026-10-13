Fabio Fazio raddoppia con un nuovo appuntamento del mercoledì tra attualità e comicità: Roberto Saviano apre lo spazio sulle notizie, al tavolo Frassica, Abatantuono, Berti, Maionchi e Ventura, ospite anche Miss Italia 2026.

Mercoledì 14 ottobre 2026, in diretta dalle 21.15 sul Nove e in streaming su discovery+, Fabio Fazio porta in prima serata "Il Tavolo di Che Tempo Che Fa". È un nuovo appuntamento settimanale tra attualità e comicità, con i commenti alle notizie della settimana e l'improvvisazione dei protagonisti del tavolo. Apre Roberto Saviano.

Roberto Saviano e lo spazio sull'attualità

A Roberto Saviano tocca aprire lo spazio dedicato all'attualità, con i commenti dei giornalisti sulle notizie della settimana.

Gli ospiti della prima puntata sono:

l'economista Carlo Cottarelli;

Rosario Aitala, giudice della Corte Penale Internazionale;

Annalisa Cuzzocrea, editorialista di la Repubblica;

Francesco Costa, direttore de Il Post.

Chi siede al tavolo

Nella nuova prima serata il tavolo riunisce Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Nina Zilli e Miss Italia 2026

Arriva in studio anche Nina Zilli, autrice e featuring, insieme a Danti, di "Maledetto settembre", il nuovo singolo di Orietta Berti.

Ospite pure Miss Italia 2026, Sarah Maria Rizèa. È una nuotatrice artistica della nazionale italiana e in carriera ha vinto quasi 100 medaglie tra gare regionali, nazionali e internazionali. Tra queste l'argento agli Europei senior di Belgrado 2024 e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima 2024, entrambi nel duo misto tecnico con Filippo Pelati.

Il Tavolo raddoppia

Con questa stagione "Il Tavolo di Che Tempo Che Fa" allarga il proprio racconto. Il segmento che chiude la domenica di Fazio arriva anche al mercoledì in prima serata, in una formula rinnovata e arricchita di contenuti. Il format negli anni ha conquistato il pubblico con il suo mix di linguaggi, nel segno della sperimentazione.

Il programma di Fabio Fazio è prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance.

Domande frequenti

Quando va in onda Il Tavolo di Che Tempo Che Fa in prima serata?

"Il Tavolo di Che Tempo Che Fa" va in onda ogni mercoledì in prima serata sul Nove, a partire dal 14 ottobre 2026, in diretta dalle 21.15 e in streaming su discovery+. Fabio Fazio conduce un appuntamento tra attualità e comicità, con i commenti alle notizie della settimana e l'improvvisazione dei protagonisti del tavolo.

Chi sono gli ospiti della prima puntata del Tavolo di Che Tempo Che Fa?

Nella prima puntata del 14 ottobre 2026 Roberto Saviano apre lo spazio sull'attualità con Carlo Cottarelli, il giudice della Corte Penale Internazionale Rosario Aitala, Annalisa Cuzzocrea di la Repubblica e Francesco Costa de Il Post. Ospiti anche Nina Zilli e Miss Italia 2026 Sarah Maria Rizèa.

Chi c'è al Tavolo di Che Tempo Che Fa del mercoledì?

Al tavolo della nuova prima serata del mercoledì, sul Nove, siedono Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella. Con loro Fabio Fazio commenta le notizie della settimana tra attualità e improvvisazione comica.