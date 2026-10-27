Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, la terza puntata del 28 ottobre 2026 sul NOVE: ospiti Concita De Gregorio, Cecilia Sala, Ditonellapiaga e Orietta Berti
Fabio Fazio torna in prima serata mercoledì alle 21.20 in diretta e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti anche l'inviato di Avvenire Nello Scavo, il ginnasta Gabriele Targhetta, Diego Abatantuono, Nino Frassica, Simona Ventura, Mara Maionchi e Gigi Marzullo.
Mercoledì 28 ottobre 2026, dalle 21.20 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna in prima serata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ospiti della terza puntata Concita De Gregorio, Cecilia Sala, l'inviato di Avvenire Nello Scavo, Giovanni Esposito, Ditonellapiaga e il campione europeo di ginnastica Gabriele Targhetta.
Quando va in onda
La terza puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa va in onda mercoledì 28 ottobre alle 21.20, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Conduce Fabio Fazio.
Gli ospiti della terza puntata
Ospiti della serata:
- Concita De Gregorio;
- Cecilia Sala;
- Nello Scavo, inviato di Avvenire;
- Giovanni Esposito;
- Ditonellapiaga, a novembre live in due date nei club a Roma e a Milano;
- Francesco Antonio Migliazza, comico;
- Gabriele Targhetta, medaglia d'argento ai Mondiali di Rotterdam al cavallo con maniglie, campione europeo in carica e primo ginnasta italiano a vincere il titolo europeo;
- Diego Abatantuono.
E ancora Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi, Simona Ventura, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli.
La produzione
Il Tavolo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio è prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance.
Domande frequenti
Quando va in onda Il Tavolo di Che Tempo Che Fa?
Il Tavolo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio va in onda mercoledì 28 ottobre 2026 dalle 21.20 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. È la terza puntata del programma in prima serata, prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance.
Chi sono gli ospiti de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa del 28 ottobre?
Gli ospiti del 28 ottobre 2026 sono Concita De Gregorio, Cecilia Sala, Nello Scavo, Giovanni Esposito, Ditonellapiaga, Francesco Antonio Migliazza, Gabriele Targhetta, Diego Abatantuono, Frassica, Paolantoni, Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi, Ventura, Maionchi, Marzullo, Pantani e la Signora Coriandoli. Conduce Fabio Fazio, in diretta sul NOVE dalle 21.20.