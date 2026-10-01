Nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026 la corsa alla presidenza del Circolo si accende, Lia segue un indizio sul padre e Ciro ha un incidente con l'auto di Marcello.

Nelle puntate del Paradiso delle Signore dal 5 al 9 ottobre 2026 Adelaide e Carla si sfidano per la presidenza del Circolo e la contessa finisce nella trappola della rivale. Lia cerca il padre di nascosto, Marcello lascia il Paradiso, Ciro si ferisce guidando la fuoriserie dell'amico e Riccardo confida a Marta parte della verità sul matrimonio.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore dal 5 ottobre

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16. Le puntate della undicesima stagione sono disponibili anche su RaiPlay, in diretta e on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 5 ottobre: l'anniversario di Ciro e la sfida al Circolo

Ciro vorrebbe organizzare qualcosa di speciale per l'anniversario di matrimonio, ma Concetta, sommersa dal lavoro, gli spegne l'entusiasmo. La permanenza di Cesare al Paradiso diventa un problema per Elisa e Valter.

Odile e Iacopo tornano a collaborare in vista dell'uscita della collezione natalizia, nonostante il momento difficile della GMM. Al Circolo si accende lo scontro per la candidatura alla presidenza e Carla prepara una mossa che sorprenderà Adelaide.

Martedì 6 ottobre: Lia segue un indizio sul padre

Lia trova un indizio sul padre e decide di muoversi di nascosto, ma il suo comportamento insospettisce Irene. Marcello, a pochi giorni dalle dimissioni dal Paradiso, sogna un po' di tempo libero e si ritrova invece sommerso dalle pratiche urgenti della Caffetteria che Ciro ha trascurato.

Marta si preoccupa per Riccardo, che continua a negare i problemi con Nicoletta. Al Circolo la mossa di Carla si trasforma in un punto a favore di Adelaide nella corsa alla presidenza.

Mercoledì 7 ottobre: la bugia su Brugherio

Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio e alimenta i sospetti di Irene. Ciro prova a recuperare un po' di romanticismo con la moglie, senza fortuna. Marcello, per prendersi del tempo, gli affida la gestione della Caffetteria per procura. Carla è furiosa con Adelaide, ma Diana ha in mente un piano per far vincere le elezioni del Circolo alla madre.

Giovedì 8 ottobre: l'incidente di Ciro e la trappola per Adelaide

Matteo nota un dettaglio e capisce che Lia sta cercando suo padre: le promette di aiutarla. Concetta lavora agli aggiusti dei modelli di Botteri, mentre Ciro prova la fuoriserie di Marcello, ha un incidente e si fa male a un braccio.

Valter vorrebbe chiudere con il passato e rivelare il segreto che lo lega a Elisa, ma lei lo ferma per proteggerlo. Al Circolo Adelaide cade nella trappola di Carla e da accusatrice diventa bersaglio.

Venerdì 9 ottobre: Adelaide cambia strategia

Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia e trova l'appoggio di Umberto. Un'incomprensione di Elisa crea un malinteso che rischia di costare il posto a Valter. Marcello, dopo l'infortunio di Ciro, valuta l'idea di dare una mano in Caffetteria.

Riccardo, in un momento di debolezza, si lascia sfuggire con Diana un dettaglio importante. Poi racconta a Marta la verità sulla sua situazione matrimoniale, tenendo ancora per sé una parte della storia.

Domande frequenti

Cosa succede al Paradiso delle Signore dal 5 al 9 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 5 al 9 ottobre 2026 Adelaide cade nella trappola di Carla nella corsa alla presidenza del Circolo e chiede aiuto a Umberto. Lia cerca il padre di nascosto con l'aiuto di Matteo, Marcello lascia il Paradiso e Ciro si fa male a un braccio guidando la fuoriserie dell'amico.

Chi vince le elezioni del Circolo nel Paradiso delle Signore?

Le trame della settimana dal 5 al 9 ottobre 2026 non svelano il risultato. Carla prepara una mossa contro Adelaide, che sulle prime gioca a favore della contessa. Poi Diana organizza un piano per la madre e giovedì Adelaide cade nella trappola, passando da accusatrice a bersaglio. Venerdì cambia strategia con Umberto.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming?

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16, ed è disponibile su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Le puntate si guardano in diretta e restano on demand dopo la messa in onda, da computer, smartphone, tablet e smart TV.