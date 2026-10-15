Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 ottobre 2026 Ciro scopre la lettera di Agata che Mimmo gli aveva nascosto e parte per Firenze. Delia torna dalla luna di miele e prova a rilanciare il corner. Riccardo ammette i debiti di Parigi, Adelaide mette in gioco i suoi soldi e Marta accusa strani malori.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore dal 19 ottobre

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10, nel primo pomeriggio. Le puntate si possono vedere anche su RaiPlay, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 19 ottobre: la rabbia di Ciro

Roberto teme che la scelta di Odile di seguire la linea di Iacopo sul prêt-à-porter mini la sana concorrenza tra GMM e Paradiso. Delia torna dalla luna di miele e fatica a far decollare il corner. Tra Rebecca e Mimmo si scioglie una tensione rimasta in sospeso.

A casa Puglisi Ciro trova la lettera di Agata che Mimmo aveva nascosto e la sua rabbia esplode. Riccardo resta in contrasto con Adelaide e Marta, che lo spingono a riavvicinarsi a Nicoletta. Umberto gli tende la mano, senza sapere che il figlio è ricaduto nella dipendenza dagli psicofarmaci.

Martedì 20 ottobre: le Veneri aiutano Delia

Ciro prende una decisione avventata. Lia spera di rivedere presto suo padre e Matteo le rinnova la promessa di aiutarla. Odile chiarisce con Botteri la scelta del prêt-à-porter, mentre i Corsi temono che la ragazza mescoli sentimenti e lavoro.

Le Veneri si mobilitano per ravvivare il corner di Delia, che durante la luna di miele ha perso clienti. Diana e Riccardo trovano un'intesa inattesa. Carla chiede a una persona di fiducia di indagare sul giovane Guarnieri.

Mercoledì 21 ottobre: la telefonata da Firenze

Ciro telefona da Firenze: Concetta va in agitazione e Mimmo cade nello sconforto, finché le parole di Johnny gli danno una ragione per guardare avanti. Iacopo e Odile puntano sul rayon come tessuto del futuro, anche se la lavorazione si rivela più complicata del previsto.

Rebecca sfrutta l'appuntamento con Filippo Erba per offrire a Cesare l'occasione di fare pace con la sorella Chiara, ma la serata non va come sperava. Marta può partire per Roma più serena, ma prova ancora risentimento verso Adelaide, che le affida una lettera per la madre Margherita.

Giovedì 22 ottobre: la confessione di Riccardo

Dopo aver letto la lettera, Marta ritrova un legame sereno con Adelaide, ma comincia ad accusare strani malori. Cesare confida a Elisa i suoi timori sul rapporto con Chiara. Botteri presenta a Roberto un'idea semplice e versatile per la collezione che dovrà sfidare la GMM, mentre Odile propone una soluzione concreta per il rayon.

Diana ascolta di nascosto il piano della madre e di Marco Borghi per scoprire tutto sulla famiglia Guarnieri-Sant'Erasmo. Riccardo confessa a Umberto di aver usato i soldi di Carla per coprire i debiti lasciati a Parigi.

Venerdì 23 ottobre: Adelaide salva Riccardo

Matteo propone un nuovo incentivo, oltre alle acconciature, per rilanciare il corner di Delia. Roberto ha dubbi sulla tuta chic di Botteri e Marcello gli consiglia di fidarsi del suo stilista. Mimmo sorprende Rebecca con un dolce speciale.

Per salvare Riccardo dal tracollo Adelaide mette in gioco il suo patrimonio e si assicura che Umberto sappia gestire la situazione. Le ricerche di Borghi sui conti dei Guarnieri lasciano a Carla molti dubbi. Marta riceve una notizia inattesa e confida alla zia il motivo dei suoi malori.

Domande frequenti

Cosa succede ne Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 19 al 23 ottobre 2026 Ciro scopre la lettera di Agata nascosta da Mimmo e parte per Firenze. Delia rientra dalla luna di miele e le Veneri l'aiutano con il corner. Riccardo confessa i debiti di Parigi, Adelaide interviene con i suoi soldi e Marta accusa strani malori.

Perché Marta sta male ne Il Paradiso delle Signore?

Giovedì 22 ottobre Marta comincia ad accusare strani malori dopo aver ritrovato un legame sereno con Adelaide. Venerdì 23 riceve una notizia inattesa e confida alla zia il motivo del suo malessere. Le trame della settimana non rivelano di quale notizia si tratti.

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1?

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10. Nella settimana dal 19 al 23 ottobre 2026 le fonti non segnalano variazioni di palinsesto. Le puntate si possono seguire in diretta streaming su RaiPlay e rivedere on demand dopo la messa in onda.