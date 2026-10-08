Nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2026 Adelaide fa sottoporre Riccardo a un test antidroga, la GMM cerca una via d'uscita dalla crisi e Carla scopre un segreto da usare contro la contessa.

Nelle puntate del Paradiso delle Signore dal 12 al 16 ottobre 2026 Marta chiede aiuto ad Adelaide per Riccardo e la contessa decide di farlo sottoporre a un test antidroga. Il risultato lo scagiona, ma qualcosa non torna. Intanto Iacopo e Odile si dividono sul futuro della GMM, le Veneri salvano i prototipi di Botteri e Carla trova un'arma nuova contro Adelaide.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore dal 12 ottobre

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay, in diretta e on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 12 ottobre: Carla dichiara guerra ad Adelaide

Per salvare la GMM, Iacopo propone di spostare l'azienda sul prêt-à-porter popolare, una scelta che la metterebbe in contrasto con il Paradiso. Umberto vorrebbe rendere pubblica la paternità di Odile, ma in famiglia nessuno è d'accordo.

Riccardo chiede a Diana di non rivelare a nessuno quello che le ha confidato senza volerlo. Lia chiede a Matteo di aiutarla a cercare suo padre. Mimmo nasconde una lettera di Agata, Concetta confessa a Ciro di aver perso i prototipi di Botteri e Carla è decisa a dichiarare guerra ad Adelaide.

Martedì 13 ottobre: Marta chiede aiuto alla contessa

Marta mette da parte il rancore e chiede ad Adelaide di intervenire per aiutare Riccardo. Mimmo ricade nelle pene d'amore per la lettera di Agata e rifiuta un'offerta di lavoro di Rebecca.

Le Veneri si accorgono che Concetta è in difficoltà e trovano un modo per aiutarla. Il progetto della GMM sul prêt-à-porter rischia di incrinare il rapporto tra Odile e Matteo.

Mercoledì 14 ottobre: Adelaide teme una ricaduta

Barbara è costretta a studiare in Caffetteria e Johnny propone a Irene di aiutarla a trovare un'altra sistemazione. Elisa scopre che le Veneri aiutano Concetta di nascosto e sorprende tutte: decide di mettersi in gioco per salvare la situazione.

Adelaide teme che dietro la crisi di Riccardo ci sia una ricaduta nella droga. Comunica a Marta una decisione presa per togliere ogni dubbio sul nipote.

Giovedì 15 ottobre: gli abiti di Botteri sono salvi

Mimmo non può accettare l'offerta di Rebecca al Circolo, ma per Marcello è un'occasione persa. Odile prova una strada alternativa per salvare la GMM, più rischiosa del prêt-à-porter voluto da Iacopo.

Elisa vede con chiarezza l'imbarazzo di Cesare quando incrocia Irene e Johnny insieme. Gli abiti di Botteri vengono messi in salvo e il Paradiso ritrova il senso più profondo di famiglia. Marta e Adelaide aspettano l'esito del test antidroga di Riccardo.

Venerdì 16 ottobre: il test e il segreto di Diana

Ciro combina un guaio con la lavatrice e rischia di arrivare tardi al Circolo, dove deve preparare il pranzo. Johnny e Irene fanno i conti con i soldi: Delia, al rientro dal viaggio di nozze, lascerà l'appartamento.

Odile presenta la sua nuova strategia per la GMM, ma i Corsi le remano contro. Carla sorprende Diana in Caffetteria quando dovrebbe essere all'università: messa alle strette, la ragazza rivela un segreto che può tornare utile alla madre nella guerra contro Adelaide. Il test antidroga scagiona Riccardo, ma qualcosa non torna.

Domande frequenti

Cosa succede al Paradiso delle Signore dal 12 al 16 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 12 al 16 ottobre 2026 Adelaide, su richiesta di Marta, fa sottoporre Riccardo a un test antidroga che lo scagiona, anche se qualcosa non torna. La GMM cerca una via d'uscita dalla crisi, le Veneri salvano i prototipi di Botteri e Diana rivela a Carla un segreto da usare contro la contessa.

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Riccardo è tornato a drogarsi?

Le trame della settimana non lo confermano. Adelaide teme una ricaduta e fa sottoporre il nipote a un test antidroga, il cui esito arriva venerdì 16 ottobre e lo scagiona. Le anticipazioni avvertono però che qualcosa non torna, lasciando aperto il dubbio per le puntate successive.

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A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì intorno alle 16, nella fascia del pomeriggio. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, sia in diretta sia on demand dopo la messa in onda televisiva.