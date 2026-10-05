Ida Di Filippo apre per la prima volta le porte della sua vita privata. Martedì 6 ottobre alle 21.30 Real Time, sul canale 31, trasmette "Il matrimonio di Ida e Pietro", lo speciale dedicato alle nozze del volto di "Casa a prima vista" con Pietro Albano. Il racconto parte dai mesi che precedono la cerimonia e arriva fino al fatidico sì e alla festa sulla Costiera Sorrentina, con Gianluca Torre e Mariana D'Amico nel ruolo di "damigelli d'onore".

Dal primo incontro all'altare

Il pubblico di "Casa a prima vista" ha imparato a conoscere Ida per la sua energia, la sua solarità e la capacità di trovare la casa giusta per ogni cliente. Lo speciale la mostra in una veste nuova, più intima.

A guidare il racconto c'è Andrea Pellizzari, voce narrante di "Casa a prima vista". Gli sposi ripercorrono la nascita della loro storia d'amore e le tappe che li hanno portati all'altare: gli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi, le ultime prove degli abiti, i sopralluoghi a Sorrento e le visite a Siano, dove la grande famiglia Di Filippo custodisce con orgoglio le tradizioni campane che hanno ispirato la celebrazione.

Un matrimonio del Sud affacciato sul mare

Ida e Pietro hanno voluto un matrimonio del Sud autentico. Il grande giorno è diventato una lunga festa sul mare, fatta di tradizioni, affetti, musica e convivialità, condivisa con amici e familiari.

Le nozze sono state celebrate il 5 settembre a Sorrento, in una chiesa affacciata su piazza Tasso, nel centro storico, con il ricevimento al Grand Hotel Europa Palace. Quella mattina Ida aveva condiviso l'emozione sui social: «Il grande giorno è arrivato. Spero di non piangere troppo, ma sono felicissima». Dopo la cerimonia, la foto del bacio con una didascalia semplice: «Finalmente marito e moglie».

I damigelli d'onore di Casa a prima vista

Accanto a Ida non potevano mancare Gianluca Torre e Mariana D'Amico, i compagni d'avventura di "Casa a prima vista". Ai due agenti immobiliari è toccato un ruolo speciale, quello di "damigelli d'onore", a conferma di un'amicizia nata sul set e cresciuta ben oltre le riprese.

A rendere più dolce la festa ci hanno pensato i dessert firmati da Tommaso Foglia. Il pastry chef, giudice di "Bake Off Italia", è anche il "partner in crime" di Ida in "Pazzi di dolci", su Food Network.

Ida Di Filippo, dalle case alla tv

Originaria di Siano, in provincia di Salerno, Ida Di Filippo è diventata uno dei volti più amati di Real Time grazie a "Casa a prima vista", il programma in cui tre agenti immobiliari si sfidano per trovare la casa ideale ai clienti. Oltre al format di Real Time, il pubblico la conosce per "Turisti per case" e per "Pazzi di dolci" su Food Network.

Dove vedere lo speciale

"Il matrimonio di Ida e Pietro" è uno speciale da 60 minuti prodotto da Bluyazmine per Warner Bros. Discovery. Va in onda martedì 6 ottobre alle 21.30 su Real Time, canale 31, ed è disponibile anche in streaming su discovery+.

Titolo Il matrimonio di Ida e Pietro Quando Martedì 6 ottobre 2026, ore 21.30 Canale Real Time, canale 31 Streaming discovery+ Voce narrante Andrea Pellizzari Produzione Bluyazmine per Warner Bros. Discovery

Domande frequenti

Quando va in onda Il matrimonio di Ida e Pietro?

"Il matrimonio di Ida e Pietro", lo speciale sulle nozze di Ida Di Filippo di "Casa a prima vista" con Pietro Albano, va in onda martedì 6 ottobre 2026 alle 21.30 su Real Time, canale 31. Lo speciale dura 60 minuti ed è disponibile anche in streaming su discovery+.

Dove si è sposata Ida Di Filippo?

Ida Di Filippo ha sposato Pietro Albano il 5 settembre 2026 a Sorrento, in una chiesa affacciata su piazza Tasso, con il ricevimento al Grand Hotel Europa Palace. Le nozze, ispirate alle tradizioni campane della sua famiglia di Siano, sono raccontate nello speciale di Real Time.

Chi erano i testimoni di Ida Di Filippo al matrimonio?

Al matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano i colleghi di "Casa a prima vista" Gianluca Torre e Mariana D'Amico hanno avuto il ruolo di "damigelli d'onore". I dessert della festa sono stati firmati dal pastry chef Tommaso Foglia, giudice di "Bake Off Italia" e collega di Ida in "Pazzi di dolci".