Il terzo appuntamento porta il programma dentro una realtà lavorativa friulana che ha trasformato l'inclusione delle persone con disabilità in formazione e crescita personale.

Il Cacciatore di Sogni torna domenica 4 ottobre 2026 alle 13.00 su Rai 3 con il terzo appuntamento della stagione. Stefano Buttafuoco racconta la storia di "Arte e Libri", una realtà lavorativa di Udine che punta sull'inclusione attraverso percorsi di formazione e crescita personale. In studio c'è l'attore Giulio Scarpati.

Arte e Libri, l'inclusione che diventa lavoro

Al centro della puntata c'è "Arte e Libri", una realtà lavorativa nata a Udine. Negli anni ha reso concreto il concetto di inclusione, attraverso percorsi di formazione e di crescita personale.

Stefano Buttafuoco racconta la sua storia.

Giulio Scarpati nella casa del Cacciatore di Sogni

L'ospite in studio è Giulio Scarpati. Come gli altri volti dello spettacolo, dello sport e della cultura che accompagnano il programma, l'attore viene intervistato da Buttafuoco nella casa de "Il Cacciatore di Sogni" e racconta, senza filtri, lati inediti della sua vita.

Dieci puntate nel Terzo Settore

Il Cacciatore di Sogni è un programma ideato e condotto da Stefano Buttafuoco per Rai Approfondimento. È realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

La stagione si sviluppa in dieci puntate all'interno di associazioni ed enti del Terzo Settore che si occupano con successo dell'inserimento sociale delle persone con disabilità. Il programma accende un faro sulla parte più accogliente della società, quella capace di dare opportunità di crescita, e vuole incoraggiare chi affronta sfide difficili ma non impossibili.

La puntata si può rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

A che ora va in onda Il Cacciatore di Sogni domenica 4 ottobre?

Il Cacciatore di Sogni va in onda domenica 4 ottobre 2026 alle 13.00 su Rai 3. È il terzo appuntamento della stagione, condotto da Stefano Buttafuoco per Rai Approfondimento. La puntata si può rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.

Di cosa parla la puntata del 4 ottobre de Il Cacciatore di Sogni?

La puntata racconta "Arte e Libri", una realtà lavorativa di Udine che ha trasformato l'inclusione in percorsi concreti di formazione e crescita personale. Ospite in studio è l'attore Giulio Scarpati, intervistato da Stefano Buttafuoco.

Quante puntate ha Il Cacciatore di Sogni?

La stagione prevede dieci puntate, ognuna dedicata ad associazioni ed enti del Terzo Settore che lavorano all'inserimento sociale delle persone con disabilità. Il programma è realizzato con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio.