Il Cacciatore di Sogni, domenica 25 ottobre 2026 su Rai 3: dopo gli oltre 300 mila spettatori Stefano Buttafuoco racconta la Poti Pictures con Alessandro Benvenuti
Alle 13.00 il programma sull'inclusione, forte del 3% di share della scorsa domenica, entra nella prima casa di produzione cinematografica dove ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. Nata ad Arezzo nel 2004 con il regista Daniele Bonarini.
Domenica 25 ottobre 2026 alle 13.00 su Rai 3 torna Il Cacciatore di Sogni, condotto da Stefano Buttafuoco. Dopo i buoni ascolti della scorsa settimana, la puntata racconta la Poti Pictures, la prima casa di produzione cinematografica dove ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. Ospite l'attore Alessandro Benvenuti.
Gli ascolti: oltre 300 mila spettatori
Il Cacciatore di Sogni si conferma un appuntamento apprezzato dal pubblico della domenica di Rai 3. Domenica 18 ottobre la prima parte del programma ha superato i 300 mila spettatori, con 307 mila telespettatori e il 3% di share. Un risultato che premia un racconto televisivo dedicato all'inclusione e alle storie che danno speranza.
La Poti Pictures, attori professionisti oltre la disabilità
La Poti Pictures è la prima casa di produzione cinematografica in cui ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. Tutto è nato nel 2004 ad Arezzo grazie al regista Daniele Bonarini, oggi affiancato da altre figure professionali.
Nel corso degli anni i cortometraggi della Poti Pictures hanno ricevuto premi e riconoscimenti internazionali.
Alessandro Benvenuti ospite della puntata
Ospite della puntata è Alessandro Benvenuti, attore molto vicino a questa realtà.
Il programma: dieci puntate nel Terzo Settore
Il Cacciatore di Sogni è un viaggio in dieci puntate all'interno di associazioni ed enti del Terzo Settore che si occupano con successo dell'inserimento sociale di persone con disabilità.
Il programma accende un faro sulla parte più edificante e positiva della nostra società, quella capace di accogliere e dare opportunità di crescita. Un messaggio forte di incoraggiamento per chi deve affrontare sfide difficili, ma non impossibili, e di grande positività per tutti.
Ad accompagnare il racconto ci sono personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura sensibili ai temi dell'inclusione. Intervistati nella casa de Il Cacciatore di Sogni, condividono senza filtri lati inediti della loro vita. L'obiettivo è ambizioso: informare e fare servizio pubblico.
La trasmissione è realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
Quando e dove vedere Il Cacciatore di Sogni
Il Cacciatore di Sogni
Data e orario
domenica 25 ottobre 2026, ore 13.00
Canale
Rai 3
Conduttore
Stefano Buttafuoco
Tema della puntata
la Poti Pictures di Arezzo
Ospite
Alessandro Benvenuti
Puntate
dieci
Collaborazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
Domande frequenti
Di cosa parla Il Cacciatore di Sogni domenica 25 ottobre 2026?
Domenica 25 ottobre 2026 alle 13.00 su Rai 3 Il Cacciatore di Sogni, condotto da Stefano Buttafuoco, racconta la Poti Pictures di Arezzo, la prima casa di produzione cinematografica dove ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. Ospite della puntata è l'attore Alessandro Benvenuti.
Cos'è la Poti Pictures?
La Poti Pictures è la prima casa di produzione cinematografica in cui ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. È nata nel 2004 ad Arezzo con il regista Daniele Bonarini, oggi supportato da altre figure professionali, e i suoi cortometraggi hanno ricevuto premi e riconoscimenti internazionali.
Quanti spettatori ha Il Cacciatore di Sogni?
Domenica 18 ottobre 2026 Il Cacciatore di Sogni, il programma di Rai 3 condotto da Stefano Buttafuoco, ha superato nella prima parte i 300 mila spettatori, con 307 mila telespettatori e il 3% di share. Il viaggio in dieci puntate nel Terzo Settore prosegue domenica 25 ottobre alle 13.00.