Domenica 25 ottobre 2026 alle 13.00 su Rai 3 torna Il Cacciatore di Sogni, condotto da Stefano Buttafuoco. Dopo i buoni ascolti della scorsa settimana, la puntata racconta la Poti Pictures, la prima casa di produzione cinematografica dove ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. Ospite l'attore Alessandro Benvenuti.

Gli ascolti: oltre 300 mila spettatori

Il Cacciatore di Sogni si conferma un appuntamento apprezzato dal pubblico della domenica di Rai 3. Domenica 18 ottobre la prima parte del programma ha superato i 300 mila spettatori, con 307 mila telespettatori e il 3% di share. Un risultato che premia un racconto televisivo dedicato all'inclusione e alle storie che danno speranza.

La Poti Pictures, attori professionisti oltre la disabilità

La Poti Pictures è la prima casa di produzione cinematografica in cui ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. Tutto è nato nel 2004 ad Arezzo grazie al regista Daniele Bonarini, oggi affiancato da altre figure professionali.

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Nel corso degli anni i cortometraggi della Poti Pictures hanno ricevuto premi e riconoscimenti internazionali.

Alessandro Benvenuti ospite della puntata

Ospite della puntata è Alessandro Benvenuti, attore molto vicino a questa realtà.

Il programma: dieci puntate nel Terzo Settore

Il Cacciatore di Sogni è un viaggio in dieci puntate all'interno di associazioni ed enti del Terzo Settore che si occupano con successo dell'inserimento sociale di persone con disabilità.

Il programma accende un faro sulla parte più edificante e positiva della nostra società, quella capace di accogliere e dare opportunità di crescita. Un messaggio forte di incoraggiamento per chi deve affrontare sfide difficili, ma non impossibili, e di grande positività per tutti.

Ad accompagnare il racconto ci sono personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura sensibili ai temi dell'inclusione. Intervistati nella casa de Il Cacciatore di Sogni, condividono senza filtri lati inediti della loro vita. L'obiettivo è ambizioso: informare e fare servizio pubblico.

La trasmissione è realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Quando e dove vedere Il Cacciatore di Sogni

Il Cacciatore di Sogni Data e orario domenica 25 ottobre 2026, ore 13.00 Canale Rai 3 Conduttore Stefano Buttafuoco Tema della puntata la Poti Pictures di Arezzo Ospite Alessandro Benvenuti Puntate dieci Collaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

Domande frequenti

Di cosa parla Il Cacciatore di Sogni domenica 25 ottobre 2026?

Domenica 25 ottobre 2026 alle 13.00 su Rai 3 Il Cacciatore di Sogni, condotto da Stefano Buttafuoco, racconta la Poti Pictures di Arezzo, la prima casa di produzione cinematografica dove ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. Ospite della puntata è l'attore Alessandro Benvenuti.

Cos'è la Poti Pictures?

La Poti Pictures è la prima casa di produzione cinematografica in cui ragazzi con disabilità intellettive e fisiche diventano attori professionisti. È nata nel 2004 ad Arezzo con il regista Daniele Bonarini, oggi supportato da altre figure professionali, e i suoi cortometraggi hanno ricevuto premi e riconoscimenti internazionali.

Quanti spettatori ha Il Cacciatore di Sogni?

Domenica 18 ottobre 2026 Il Cacciatore di Sogni, il programma di Rai 3 condotto da Stefano Buttafuoco, ha superato nella prima parte i 300 mila spettatori, con 307 mila telespettatori e il 3% di share. Il viaggio in dieci puntate nel Terzo Settore prosegue domenica 25 ottobre alle 13.00.