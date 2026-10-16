Il Cacciatore di Sogni racconta domenica 18 ottobre alle 13 su Rai 3 la storia di Briantea 84, associazione sportiva dilettantistica che promuove lo sport tra i giovani con disabilità fisica e intellettivo-relazionale. Stefano Buttafuoco, che ha ideato il programma e lo conduce per Rai Approfondimento, ospita in studio Andrea "Lucky" Lucchetta.

Briantea 84 e lo sport per i giovani con disabilità

Briantea 84 nasce con un obiettivo preciso: promuovere e sviluppare lo sport tra i ragazzi con disabilità, sia fisica sia intellettivo-relazionale. Stefano Buttafuoco porta le telecamere dentro l'associazione e ne racconta la storia. In studio Andrea Lucchetta commenta la puntata.

Dieci puntate nel Terzo Settore

Il programma si sviluppa in dieci puntate dentro associazioni ed enti del Terzo Settore che lavorano con successo all'inserimento sociale delle persone con disabilità. Buttafuoco accende un faro sulla parte della società capace di accogliere e di offrire opportunità di crescita. Il messaggio è di incoraggiamento per chi affronta sfide difficili ma non impossibili.

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Personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura sensibili ai temi dell'inclusione accompagnano il racconto. Buttafuoco li intervista nella casa de Il Cacciatore di Sogni, dove raccontano senza filtri lati inediti della loro vita. Il programma punta a informare e a fare servizio pubblico.

La trasmissione è realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Domande frequenti

Quando va in onda Il Cacciatore di Sogni del 18 ottobre 2026?

La puntata de Il Cacciatore di Sogni dedicata a Briantea 84 va in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 13 su Rai 3. Il programma è ideato e condotto da Stefano Buttafuoco per Rai Approfondimento. In studio, a commentare la storia dell'associazione, c'è Andrea "Lucky" Lucchetta.

Che cos'è Briantea 84?

Briantea 84 è un'associazione sportiva dilettantistica che promuove e sviluppa lo sport tra i giovani con disabilità, sia fisica sia intellettivo-relazionale. Il Cacciatore di Sogni ne racconta la storia nella puntata di domenica 18 ottobre su Rai 3, con il commento in studio di Andrea Lucchetta.

Di cosa parla Il Cacciatore di Sogni?

Il Cacciatore di Sogni è un viaggio in dieci puntate dentro associazioni ed enti del Terzo Settore che lavorano all'inserimento sociale delle persone con disabilità. Stefano Buttafuoco racconta le loro storie e intervista personaggi di spettacolo, sport e cultura sensibili ai temi dell'inclusione.