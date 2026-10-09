Nella quarta puntata Stefano Buttafuoco racconta una realtà dove l'inclusione passa da accoglienza, formazione, lavoro e autonomia. In studio Ainett Stephens parla del figlio nello spettro autistico e della sua esperienza da caregiver.

Il Cacciatore di Sogni torna domenica 11 ottobre 2026 alle 13 su Rai 3 con la quarta puntata, ideata e condotta da Stefano Buttafuoco. Al centro c'è la struttura Luna Blu, dove l'inclusione si traduce in accoglienza, formazione professionale, lavoro e autonomia. Ospite in studio Ainett Stephens, che racconta il rapporto con il figlio nello spettro autistico.

Quando va in onda Il Cacciatore di Sogni

La quarta puntata de Il Cacciatore di Sogni va in onda domenica 11 ottobre alle 13 su Rai 3. Il programma è ideato e condotto da Stefano Buttafuoco e si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Luna Blu, l'inclusione che diventa lavoro e autonomia

Protagonista della puntata è la struttura Luna Blu, una realtà dove l'inclusione prende forma concreta: accoglienza, formazione professionale, lavoro e autonomia per le persone che la frequentano.

Ainett Stephens, madre e caregiver

In studio c'è Ainett Stephens, conduttrice, modella e personaggio televisivo. Racconta il suo rapporto con il figlio, che rientra nello spettro autistico, e la sua esperienza di caregiver.

Un viaggio in dieci puntate nel Terzo Settore

Il Cacciatore di Sogni è un viaggio in dieci puntate dentro associazioni ed enti del Terzo Settore che lavorano con successo all'inserimento sociale delle persone con disabilità. Il programma accende un faro sulla parte più positiva della società, quella capace di accogliere e di offrire opportunità di crescita. A chi affronta sfide difficili lancia un messaggio di incoraggiamento: si possono superare.

La trasmissione è realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Domande frequenti

Quando va in onda Il Cacciatore di Sogni domenica 11 ottobre 2026?

La quarta puntata de Il Cacciatore di Sogni va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 13 su Rai 3, con la conduzione di Stefano Buttafuoco. Al centro c'è la struttura Luna Blu, mentre in studio arriva Ainett Stephens. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Di cosa parla Il Cacciatore di Sogni?

Il Cacciatore di Sogni è un programma di Rai 3 ideato e condotto da Stefano Buttafuoco. In dieci puntate racconta associazioni ed enti del Terzo Settore che si occupano dell'inserimento sociale delle persone con disabilità. È realizzato in collaborazione con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Perché Ainett Stephens è ospite de Il Cacciatore di Sogni?

Domenica 11 ottobre 2026 Ainett Stephens, conduttrice, modella e personaggio televisivo, è ospite in studio de Il Cacciatore di Sogni su Rai 3 per raccontare il rapporto con il figlio, che rientra nello spettro autistico, e la sua esperienza di caregiver accanto a lui nella vita di tutti i giorni.