La piazza di Rai 2 riapre da martedì 13 ottobre alle 11.10 con storie di persone comuni e volti noti, varietà, territori, benessere, l'oroscopo di Paolo Fox e l'orchestra dal vivo di Stefano Palatresi.

I Fatti Vostri torna da martedì 13 ottobre 2026 alle 11.10 su Rai 2 con Anna Falchi e Flavio Montrucchio. La piazza riapre al pubblico con nuove rubriche e un nuovo gioco per i telespettatori a casa. Al centro restano le storie di persone comuni e volti noti, insieme a varietà, territori, benessere, l'oroscopo di Paolo Fox e l'orchestra di Stefano Palatresi.

Quando torna I Fatti Vostri

I Fatti Vostri riapre le porte al pubblico da martedì 13 ottobre alle 11.10 su Rai 2. Alla guida torna la coppia affiatata formata da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Il programma si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Le storie al centro della piazza

Come sempre il cuore del programma sono le storie: quelle delle persone comuni e quelle dei volti noti, raccontate con curiosità.

Il nuovo gioco e le nuove rubriche

La nuova edizione porta nuove rubriche e un nuovo gioco pensato per coinvolgere e divertire i telespettatori a casa.

Varietà nella Piazza

Non mancano intrattenimento e varietà, con aspiranti cantanti, imitatori in prova e ballerini vintage che si cimentano in numeri di spettacolo nella grande Piazza de I Fatti Vostri.

Territori, sapori e tradizioni

Spazio al territorio, alla qualità dei prodotti enogastronomici e alle tradizioni regionali, per accompagnare anche il pubblico più esperto alla scoperta di sapori e usanze delle diverse zone d'Italia.

Benessere, lifestyle e bellezza

Le rubriche dedicate a benessere, lifestyle e cura della bellezza propongono soluzioni fatte in casa e novità di tendenza.

L'oroscopo di Paolo Fox e l'orchestra di Stefano Palatresi

Torna l'appuntamento quotidiano con l'oroscopo di Paolo Fox. A dare ritmo alla piazza c'è la musica dal vivo dell'orchestra diretta da Stefano Palatresi.

Domande frequenti

Quando torna I Fatti Vostri su Rai 2?

I Fatti Vostri torna da martedì 13 ottobre 2026 alle 11.10 su Rai 2, con la conduzione di Anna Falchi e Flavio Montrucchio. La nuova edizione porta nuove rubriche e un nuovo gioco per il pubblico a casa. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Chi conduce I Fatti Vostri 2026?

I Fatti Vostri 2026 è condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio, che tornano insieme alla guida della piazza di Rai 2. Con loro c'è l'appuntamento quotidiano con l'oroscopo di Paolo Fox e la musica dal vivo dell'orchestra diretta da Stefano Palatresi.

Cosa c'è nella nuova edizione de I Fatti Vostri?

La nuova edizione de I Fatti Vostri propone storie di persone comuni e volti noti, un nuovo gioco per il pubblico a casa, varietà con aspiranti cantanti, imitatori e ballerini vintage, rubriche su territori ed enogastronomia, benessere e bellezza, l'oroscopo di Paolo Fox e l'orchestra di Palatresi.