Italia 2 manda in onda Halloween con Jamie Lee Curtis, Rai 4 punta su Dark Harvest e Finché morte non ci separi, Sky Cinema Halloween trasmette Wicked: Parte 2 in prima tv, mentre le ammiraglie restano su Ballando con le stelle e Tú sí que vales.

Sabato 31 ottobre 2026 la tv di Halloween si gioca sui canali tematici. Italia 2 trasmette alle 21.10 il film Halloween del 2018, Rai 4 alle 21.20 l'horror Dark Harvest, e su Sky Cinema arriva in prima tv Wicked: Parte 2 alle 21.15. Rai 1 e Canale 5 restano su Ballando con le stelle e Tú sí que vales.

L'horror in chiaro

Il canale più a tema è Italia 2. Alle 21.10 va in onda Halloween, il film del 2018 che riporta Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, con Judy Greer. Alle 23.25 segue Abigail, horror del 2024 con Melissa Barrera e Dan Stevens.

Rai 4 risponde con un doppio appuntamento. Alle 21.20 c'è Dark Harvest, horror del 2023 con Casey Likes e Luke Kirby. Alle 22.44 parte Finché morte non ci separi, la commedia horror del 2019 con Samara Weaving e Adam Brody.

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Su Rai 3, prima della prima serata, alle 20 va in onda una puntata di Blob dedicata a Halloween.

Halloween su Sky

Sky Cinema ha acceso il canale tematico Sky Cinema Halloween, al 303, da mercoledì 28 a sabato 31 ottobre. Sabato alle 21.15 arriva in prima tv Wicked: Parte 2 di Jon M. Chu, con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum e Michelle Yeoh. Su Sky Cinema Uno il film va in onda in versione originale sottotitolata, su Sky Cinema Halloween doppiato in italiano.

Sempre dal 31 ottobre Sky Atlantic propone L'Istituto, la serie tratta dal romanzo di Stephen King.

Halloween per i più piccoli

Per i bambini Boing trasmette alle 11.15 Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa. In serata, alle 21.40, Rai Yoyo propone l'episodio di Peppa Pig dedicato alla festa della zucca.

La prima serata canale per canale

Rai 1 , 21.30: Ballando con le stelle, con Milly Carlucci e Paolo Belli

, 21.30: Ballando con le stelle, con Milly Carlucci e Paolo Belli Rai 2 , 21.20: S.W.A.T. Exiles, i primi due episodi dello spin-off con Shemar Moore; alle 23 Sabato al 90°

, 21.20: S.W.A.T. Exiles, i primi due episodi dello spin-off con Shemar Moore; alle 23 Sabato al 90° Rai 3 , 21.30: Sapiens, un solo pianeta, con Mario Tozzi

, 21.30: Sapiens, un solo pianeta, con Mario Tozzi Rete 4 , 21.35: Le ali della libertà (1994), con Tim Robbins e Morgan Freeman

, 21.35: Le ali della libertà (1994), con Tim Robbins e Morgan Freeman Canale 5 , 21.20: Tú sí que vales

, 21.20: Tú sí que vales Italia 1 , 21.23: L'era glaciale: In rotta di collisione (2016); alle 23.14 Transformers 3

, 21.23: L'era glaciale: In rotta di collisione (2016); alle 23.14 Transformers 3 La7 , 20.40: In altre parole, con Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni

, 20.40: In altre parole, con Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni TV8 , 21.40: Alessandro Borghese 4 Ristoranti (replica); alle 23.30 le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1

, 21.40: Alessandro Borghese 4 Ristoranti (replica); alle 23.30 le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 Nove , 21.30: Accordi & disaccordi, con Andrea Scanzi e Luca Sommi

, 21.30: Accordi & disaccordi, con Andrea Scanzi e Luca Sommi Iris , 21.14: Spy Game (2001), con Robert Redford e Brad Pitt

, 21.14: Spy Game (2001), con Robert Redford e Brad Pitt Rai Movie , 21.10: Il gattopardo (1963), con Burt Lancaster e Claudia Cardinale

, 21.10: Il gattopardo (1963), con Burt Lancaster e Claudia Cardinale 20 , 21.10: Into the Sun (2005), con Steven Seagal

, 21.10: Into the Sun (2005), con Steven Seagal Real Time, 21.40: Vite al limite, storie di rinascita

In seconda serata, alle 00.35, Rai 3 ricorda il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, nel giorno dell'anniversario del terremoto del 31 ottobre 2002.

Domande frequenti

Che film horror ci sono in tv sabato 31 ottobre 2026?

Sui canali in chiaro Italia 2 trasmette Halloween (2018) alle 21.10 e Abigail (2024) alle 23.25. Rai 4 propone Dark Harvest (2023) alle 21.20 e Finché morte non ci separi (2019) alle 22.44. Su Sky Cinema Halloween, canale 303, il tema horror accompagna la settimana fino al 31 ottobre.

Cosa c'è su Rai 1 e Canale 5 la sera di Halloween 2026?

Sabato 31 ottobre 2026 Rai 1 trasmette alle 21.30 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Canale 5 risponde alle 21.20 con Tú sí que vales. Nessuna delle due reti dedica la prima serata a programmi o film a tema Halloween.

Dove vedere Wicked: Parte 2 in tv?

Wicked: Parte 2 arriva in prima tv sabato 31 ottobre 2026 alle 21.15 su Sky. Su Sky Cinema Uno va in onda in versione originale sottotitolata, su Sky Cinema Halloween, al canale 303, in versione doppiata. Il film di Jon M. Chu ha come protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Ci sono programmi di Halloween per bambini in tv il 31 ottobre?

Sì. Sabato 31 ottobre 2026 Boing trasmette alle 11.15 Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa. In serata, alle 21.40, Rai Yoyo manda in onda l'episodio di Peppa Pig dedicato alla festa della zucca.