Halloween 2026 riaccende il confronto tra chi lo considera una festa da abbracciare e chi lo vede come una minaccia alle tradizioni. Il 31 ottobre la Chiesa italiana tiene aperti i santuari per la Notte dei Santuari, a Roma una parrocchia organizza Holyween, e un esperto di marketing propone di farne un giorno festivo.

La risposta della Chiesa: santuari aperti e Holyween

Il 31 ottobre 2026 la Chiesa italiana propone la Notte dei Santuari, promossa dal Collegamento Nazionale Santuari Italiani e dall'Ufficio della CEI per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport. Il tema scelto è "Aspirate alla Santità, ovunque siate", ripreso da papa Leone XIV. A Padova la Basilica del Santo resta aperta dalle 21 alle 22.15 per l'adorazione.

Alcune parrocchie scelgono la contrapposizione diretta. A Roma la parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria organizza Holyween 2026, presentata come festa dei Santi e della luce in alternativa alla notte delle tenebre.

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Il 27 ottobre anche l'Associazione Internazionale Esorcisti è intervenuta con una nota critica verso le fiere e i festival dell'occulto promossi dai Comuni.

La provocazione: Halloween festivo al posto della Befana

Sul fronte opposto c'è chi vorrebbe dare alla festa un posto in calendario. Davide Ciliberti, esperto di marketing e comunicazione di Purple & Noise PR, ha proposto di rendere il 31 ottobre un giorno festivo, legato a Ognissanti, con un ponte lungo per gli italiani. In cambio si potrebbe rinunciare all'Epifania, che secondo lui interessa ormai a pochi.

La sua tesi è semplice: Halloween piace perché è divertente e coinvolgente, soprattutto per chi ha tra i 18 e i 50 anni, mentre il Natale porta con sé molto stress.

Le feste dei morti che Halloween non ha cancellato

Il timore di perdere le tradizioni si scontra con usanze ancora vive in diverse regioni. In Sicilia, nella notte tra il 1° e il 2 novembre, i defunti lasciano regali ai bambini. Sulle tavole arrivano i pupi di zucchero, la frutta martorana e le ossa di morto, dolci riconosciuti come prodotti agroalimentari tradizionali.

In Sardegna i bambini girano di casa in casa a chiedere doni per i morti: pane, frutta secca, oggi anche dolci. Il rito cambia nome da zona a zona. Nel Campidano si chiama Is Animeddas, a Nuoro Su Mortu Mortu, nel Sulcis Su Biddiu Longu.

Domande frequenti

Cos'è la Notte dei Santuari del 31 ottobre?

La Notte dei Santuari è un'iniziativa promossa dal Collegamento Nazionale Santuari Italiani e dall'Ufficio CEI per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport. Il 31 ottobre 2026 i santuari aderenti restano aperti in serata con momenti di preghiera, sul tema "Aspirate alla Santità, ovunque siate".

Cos'è Holyween?

Holyween è una festa alternativa a Halloween organizzata da alcune parrocchie cattoliche la sera del 31 ottobre. Al posto di streghe e mostri mette al centro i Santi e la luce, in vista di Ognissanti. Nel 2026 a Roma la propone la parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria.

Halloween può diventare un giorno festivo in Italia?

Oggi il 31 ottobre è un giorno feriale. Nel 2026 l'esperto di marketing Davide Ciliberti ha proposto di renderlo festivo, legandolo a Ognissanti per creare un ponte lungo e rinunciando in cambio all'Epifania. Lo stesso Ciliberti l'ha presentata come una provocazione.

Quali sono le tradizioni italiane per la festa dei morti?

In Sicilia i defunti portano regali ai bambini nella notte tra il 1° e il 2 novembre, con pupi di zucchero, frutta martorana e ossa di morto. In Sardegna i bambini girano per le case chiedendo doni per i morti: il rito si chiama Is Animeddas nel Campidano e Su Mortu Mortu a Nuoro.