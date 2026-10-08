GWM Tank 300, il fuoristrada per chi passa il weekend all'aria aperta: stile e comfort

GWM Tank 300 è il fuoristrada con cui il gruppo cinese GWM porta in Italia il marchio Tank. Misura 4,76 metri, ha telaio a longheroni, trazione integrale con marce ridotte e bloccaggi dei differenziali. Si compra diesel da 46.500 euro o plug-in da 51.400 euro chiavi in mano, con consegne da novembre 2026.

A chi parla il Tank 300

GWM disegna tre profili di cliente. Il primo è l'appassionato di fuoristrada che ha già avuto un 4x4 vero e guarda la meccanica prima dell'estetica. Il secondo vive il tempo libero fuori casa: campeggio, escursioni, sci, mountain bike, pesca. Vuole un'auto sola che faccia tutto, dalla spesa del martedì al passo di montagna del sabato.

Il terzo profilo abita in città e cerca un mezzo riconoscibile, lontano dai SUV premium che si vedono a ogni semaforo. Per questo pubblico la Casa ha caricato il Tank 300 di aiuti elettronici che rendono il fuoristrada accessibile anche a chi non l'ha mai praticato.

Uno stile che guarda al 4x4 classico

Il Tank 300 ha le proporzioni del fuoristrada di una volta: volumi squadrati, sbalzi corti, passaruota marcati. Sul portellone, che si apre di lato, c'è una ruota di scorta di dimensioni standard. Pedane laterali, barre sul tetto e protezioni sottoscocca sono di serie.

La tavolozza conta quattro tinte. Il Bianco Artico non costa nulla, mentre Nero Ossidiana, Grigio Ardesia e Arancio Duna chiedono 750 euro. L'arancio è la scelta di chi vuole farsi notare al parcheggio del rifugio. I cerchi da 18 pollici cambiano disegno tra le due versioni: "Sentiero" sul diesel, "Cresta Nera" sul plug-in.

Dentro sembra un SUV di fascia alta

L'abitacolo ribalta l'idea del fuoristrada spartano. GWM monta di serie sedili in pelle Nappa, con i due anteriori riscaldati e ventilati e la funzione massaggio sul lato guida. Il volante è riscaldato, il clima è bi-zona con bocchette per chi siede dietro, il tetto panoramico ha l'apertura elettrica.

Due schermi da 12,3 pollici ospitano strumenti e multimedia, con Android Auto e Apple CarPlay senza fili. Lo smartphone si ricarica sulla piastra wireless da 50 W. La luce ambiente offre 64 colori e l'impianto audio conta nove altoparlanti con amplificatore.

Qualche dettaglio ricorda dove il Tank 300 sa andare: un maniglione sulla plancia e sette maniglie di appiglio su montanti e tetto. Servono quando il fondo si fa ripido e i passeggeri cercano un appoggio.

Bagagli, rimorchi e corrente per il campeggio

Il bagagliaio del diesel parte da 400 litri e sale a 1.635 abbattendo il divano posteriore, diviso 60/40. Il plug-in ne offre 360, fino a 1.520. Sul tetto puoi caricare 50 kg.

Entrambe le versioni trainano 2.500 kg frenati: bastano per un carrello con le moto da enduro, una barca di medie dimensioni o una roulotte. Il plug-in aggiunge la funzione V2L e una presa a 220 V, con cui alimenti dispositivi esterni usando la batteria dell'auto. In campeggio la differenza si sente.

Diesel o plug-in, le due anime

Chi macina chilometri e traina spesso trova nel 2.4 turbodiesel da 184 CV la scelta più semplice, con cambio automatico a nove rapporti. Il plug-in Hi4-T somma un 2.0 turbo benzina e un motore elettrico per 408 CV complessivi e copre fino a 95 km in elettrico secondo il ciclo WLTP. Con una ricarica a casa puoi fare la settimana in città senza accendere il motore termico.

GWM ha progettato l'ibrido per il fuoristrada: quando la batteria si esaurisce, il motore a benzina continua a muovere le ruote e il Tank 300 conserva le sue capacità off-road.

Il fuoristrada facile

Tre dotazioni aiutano chi è alle prime armi. Il cruise control off-road gestisce acceleratore, marce e freni alle basse velocità e ti lascia solo lo sterzo. La telecamera a 540 gradi con "chassis trasparente" mostra sul display il terreno sotto l'auto. La funzione Tank Turn frena la ruota posteriore interna e stringe il raggio di curva nei tornanti più stretti.

Per i numeri da appassionati: 700 mm di guado, angoli di attacco e uscita di 33° e 34° sul diesel, 224 mm di altezza da terra.

Prezzi, promozione e garanzia

Il Tank 300 arriva in un solo allestimento, Premium, con dotazione completa. I prezzi chiavi in mano:

Premium Diesel 2.4T 4WD: 46.500 euro

Premium Plug-in Hi4-T: 51.400 euro

Nella fase di lancio GWM propone il Tank 300 da 39.940 euro, messa su strada e IPT escluse, con permuta o rottamazione. La garanzia copre il veicolo per 7 anni o 150.000 km e la batteria del plug-in per 8 anni o 160.000 km.

FAQ

Quanto costa GWM Tank 300 in Italia?

GWM Tank 300 costa 46.500 euro chiavi in mano nella versione Diesel 2.4T 4WD e 51.400 euro nella Plug-in Hi4-T. In fase di lancio la Casa lo propone da 39.940 euro, messa su strada e IPT escluse, a chi dà un'auto in permuta o la rottama. Le consegne partono a novembre 2026.

Il Tank 300 è un vero fuoristrada?

Sì. GWM Tank 300 usa un telaio a longheroni, la trazione integrale con riduttore e i bloccaggi dei differenziali anteriore e posteriore. Supera guadi fino a 700 mm e offre nove modalità di guida tra 2H, 4H e 4L. Il cruise control off-road e la telecamera con chassis trasparente aiutano chi ha poca esperienza.

Quanti chilometri fa in elettrico il Tank 300 plug-in?

La versione Plug-in Hi4-T del GWM Tank 300 dichiara 95 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP, grazie a una batteria da 37,11 kWh. Si ricarica in corrente alternata a 6,6 kW in circa 6,5 ore oppure in corrente continua a 50 kW, dal 30 all'80% in circa 24 minuti.

Quanto può trainare GWM Tank 300?

GWM Tank 300 traina 2.500 kg frenati e 750 kg non frenati, con gli stessi valori sulla versione diesel e su quella plug-in. La predisposizione al traino è di serie, così come le barre portatutto sul tetto, che reggono un carico massimo di 50 kg.

Che garanzia offre GWM sul Tank 300?

GWM copre il Tank 300 con una garanzia di 7 anni o 150.000 km, al raggiungimento del primo dei due limiti. Sulla versione Plug-in Hi4-T il pacco batteria gode di una copertura dedicata di 8 anni o 160.000 km. Gli aggiornamenti software over-the-air sono di serie.