GWM H7, il SUV squadrato per famiglie e weekend fuori porta: stile, dotazioni e motori

Look da fuoristrada, due schermi giganti e fino a 150 km in elettrico: GWM H7 arriva nelle concessionarie italiane con quattro motorizzazioni e un prezzo d'attacco da 29.990 euro in promozione.

GWM H7 è il SUV di 4,68 metri che il costruttore cinese GWM vende in Italia da ottobre 2026. Ha linee squadrate, un box esterno sul portellone e quattro motorizzazioni: benzina 4x4, full hybrid, plug-in a trazione anteriore e plug-in integrale da 435 CV. I prezzi vanno da 37.000 a 46.000 euro chiavi in mano.

Per chi è pensato

GWM individua tre tipi di cliente. C'è chi vuole un SUV dall'aria avventurosa e lo usa soprattutto su asfalto, senza rinunciare al comfort. Ci sono le famiglie che arrivano da un SUV compatto e chiedono più spazio, sicurezza e costi d'uso contenuti. Infine i professionisti attenti al design, che cercano un'auto distintiva senza pagare un marchio premium.

H7 è il secondo modello GWM in Italia dopo ORA 5 e il primo con la trazione integrale.

Lo stile: un SUV che sembra un fuoristrada

Linee tese, protezioni laterali e passaruota neri, barre sul tetto: H7 ha l'aspetto di un SUV di una volta, con 210 mm di altezza da terra. Sul portellone, che si apre di lato, GWM ha montato per l'Italia un box esterno da 21,3 litri al posto della ruota di scorta. Ci stanno il cavo di ricarica, gli stivali sporchi o il kit per il picnic.

La gamma colori conta cinque tinte metallizzate. Il Bianco Ghiaccio è senza sovrapprezzo; Nero Abissale, Grigio Roccia e Verde Boreale costano 750 euro. Dal 2027 arriverà anche il Grigio Matt opaco, a 1.000 euro. Dentro scegli tra Nero Eclissi e Bianco Avorio, entrambi gratuiti.

A bordo: schermi grandi e tanti vani

Il cruscotto mette insieme un quadro strumenti da 12,3 pollici e uno schermo multimediale da 15,6, tra i più ampi della categoria. Sull'allestimento Premium si aggiunge un head-up display che proietta le informazioni a 9 pollici davanti al guidatore. Android Auto e Apple CarPlay funzionano senza cavi, il telefono si ricarica sulla piastra da 50 W.

GWM dichiara fino a 43 soluzioni portaoggetti. Il bracciolo anteriore ha un vano che puoi raffreddare o scaldare con il clima: tiene fresca una bibita d'estate. Il tetto panoramico si apre, i sedili sono in pelle sintetica e il clima è bi-zona con bocchette posteriori.

Il Premium aggiunge sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, luce ambiente a 64 colori, tendine parasole posteriori e una luce da campeggio. L'impianto audio sale a dieci altoparlanti con amplificatore.

Famiglia e sicurezza

Per chi viaggia con i figli, H7 monta sette airbag e oltre venti sistemi di assistenza alla guida su tutte le versioni. Una telecamera osserva il conducente e un'altra gli occupanti; se lasci un bambino in auto, H7 lo segnala con luci e clacson. La frenata automatica d'emergenza interviene anche agli incroci e riconosce pedoni e ciclisti.

La telecamera a 540 gradi con "chassis trasparente" mostra cosa c'è sotto e intorno all'auto e aiuta nei parcheggi stretti. Gli attacchi ISOFIX sono di serie.

Viaggi, bagagli e rimorchi

Il bagagliaio offre 341 litri, che salgono a 1.404 abbattendo il divano posteriore diviso 60/40. Il dato non cambia tra le motorizzazioni. Chi traina un carrello o una piccola roulotte guarda alla versione benzina 2.0T 4WD, che porta 2.300 kg frenati. La plug-in Hi4 si ferma a 1.800 kg, le altre a 1.500.

Le due plug-in hanno di serie la funzione V2L e una presa a 220 V: con la batteria dell'auto alimenti dispositivi esterni durante un picnic o una giornata al lago.

Quale motore scegliere

La Hybrid Hi2 è la porta d'ingresso: full hybrid da 247 CV, non si ricarica alla spina e dichiara 6,5 l/100 km. La Plug-in Hi2, a trazione anteriore, percorre fino a 150 km in elettrico nel ciclo WLTP: con una ricarica notturna copri il casa-lavoro di una settimana senza benzina. La Plug-in Hi4 aggiunge un secondo motore elettrico al posteriore, la trazione integrale e 435 CV, con 4,9 secondi da 0 a 100 km/h e 129 km di autonomia elettrica.

La benzina 2.0T 4WD resta la scelta per chi traina e per chi frequenta strade di montagna innevate, con differenziale posteriore bloccabile e nove modalità di guida.

GWM ha messo a punto H7 per le strade europee insieme a Racing Syn, società di ingegneria che arriva dal motorsport, e ha scelto pneumatici Kumho. In Cina H7 ha corso nei rally raid, vincendo prove speciali al CATR Rally e tappe al Taklimakan Rally nelle categorie per vetture di serie.

Prezzi e promozione

Le versioni e i prezzi chiavi in mano:

Premium Hybrid Hi2: 37.000 euro

Premium Benzina 2.0T 4WD: 39.500 euro

Business Plug-in Hi2: 41.490 euro

Premium Plug-in Hi2: 43.490 euro

Premium Plug-in Hi4: 46.000 euro

In fase di lancio la Hybrid Hi2 parte da 29.990 euro, messa su strada e IPT escluse, con permuta o rottamazione. La garanzia copre 7 anni o 150.000 km e la batteria delle versioni elettrificate 8 anni o 160.000 km.

FAQ

Quanto costa GWM H7 in Italia?

GWM H7 costa da 37.000 euro chiavi in mano per la Premium Hybrid Hi2 a 46.000 euro per la Premium Plug-in Hi4. In fase di lancio la Hybrid Hi2 è in promozione da 29.990 euro, messa su strada e IPT escluse, con permuta o rottamazione. H7 è in concessionaria da ottobre 2026.

Quanti chilometri fa in elettrico GWM H7?

La GWM H7 Plug-in Hi2 a trazione anteriore dichiara fino a 150 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP, la Plug-in Hi4 integrale 129 km. Entrambe usano una batteria LFP da 33,7 kWh e si ricaricano in corrente continua fino a 85 kW, dal 30 all'80% in circa 18,6 minuti.

GWM H7 ha la ruota di scorta sul portellone?

No. Per il mercato italiano GWM ha sostituito la ruota di scorta con un box esterno da 21,3 litri montato sul portellone ad apertura laterale. A bordo c'è il kit di riparazione dei pneumatici. Il bagagliaio interno misura 341 litri, fino a 1.404 con i sedili abbattuti.

Quale GWM H7 conviene per trainare?

Per trainare conviene la GWM H7 Benzina 2.0T 4WD, che porta fino a 2.300 kg frenati grazie al 2.0 turbo da 215 CV e alla trazione integrale. La Plug-in Hi4 arriva a 1.800 kg, mentre Hybrid Hi2 e Plug-in Hi2 si fermano a 1.500 kg. Il gancio è predisposto su tutte le versioni.

Che differenza c'è tra allestimento Business e Premium?

L'allestimento Business esiste solo sulla GWM H7 Plug-in Hi2 ed è pensato per le flotte. Il Premium aggiunge head-up display da 9 pollici, sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, sedile guida elettrico con memoria, audio a dieci altoparlanti, luce ambiente a 64 colori e cerchi da 19 pollici.