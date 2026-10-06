Nella settima puntata nessuno lascia la Casa: il televoto salva Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, Moreno Morello diventa il secondo candidato all'eliminazione e sei concorrenti finiscono in nomination.

La settima puntata del Grande Fratello Vip 9, andata in onda lunedì 5 ottobre 2026 su Canale 5, si è chiusa senza eliminati. Ilary Blasi, con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha guidato una serata segnata dal confronto tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco Ciaccia e dalla lite tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Dal televoto Moreno è uscito come secondo candidato all'eliminazione.

Piera Meloni e Gian Marco: la relazione va in pausa

Gian Marco si è presentato in diretta per un confronto con Piera, dopo i giorni in cui la concorrente aveva ammesso dubbi sulla coppia. «Tu non mi devi amore eterno, ma mi devi sincerità e tu in tante occasioni non sei stata sincera», le ha detto, ricordando che i due avevano preso casa insieme un mese fa. Piera ha risposto così: «Fino a che non sei qui dentro non puoi renderti conto di quello che passa nel tuo cervello. Qui dentro è una bolla». Alla fine ha deciso di mettere in pausa la relazione.

Lite tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello

Guendalina e Moreno si sono scontrati sui rapporti nati nella Casa. Moreno ha chiuso il botta e risposta con una frase rivolta alla concorrente: «C'è un livello di dignità, rispetto e amore superiori a quello a cui sei abituata tu».

Jonathan Kashanian contro Andreas Muller

In puntata è esploso anche il gelo tra Jonathan Kashanian e Andreas Muller. Jonathan ha raccontato che il ballerino non gli parla da quasi una settimana e lo ha accusato di avergli dato dell'«acida» al femminile e di aver usato termini dispregiativi verso le persone omosessuali. Andreas ha replicato definendo Jonathan «il più falso di tutti».

Per Jonathan è arrivata anche una sorpresa: Michelle Hunziker, in collegamento da Milano, gli ha dedicato un videomessaggio.

Il televoto: nessun eliminato, Moreno a rischio

Al televoto c'erano Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Il pubblico ha salvato per prime Guendalina e Marina. Nello scontro finale tra Moreno e Federica, Moreno ha ricevuto meno voti ed è diventato il secondo candidato all'eliminazione, accanto a Danto.

Le nomination: sei concorrenti al televoto

Le donne hanno votato nella Mystery Room, dove Guendalina Tavassi e Federica Morello hanno raccolto più nomination. Gli uomini hanno votato nella Nuvola. Danto e Moreno, da candidati all'eliminazione, hanno scelto di nominare Andreas Muller.

Al nuovo televoto finiscono Danto, Moreno Morello, Federica Morello, Guendalina Tavassi, Andreas Muller e Alex Belli. Il pubblico vota per salvare: chi riceve meno voti lascia la Casa.

Domande frequenti

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip il 5 ottobre 2026?

Nella puntata del 5 ottobre 2026 nessun concorrente ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Il televoto ha salvato Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, mentre Moreno Morello, meno votato nello scontro con Federica Morello, è diventato il secondo candidato all'eliminazione insieme a Danto.

---

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip dopo la puntata del 5 ottobre?

Dopo la puntata del 5 ottobre 2026 sono al televoto sei concorrenti del Grande Fratello Vip: Danto, Moreno Morello, Federica Morello, Guendalina Tavassi, Andreas Muller e Alex Belli. Il pubblico vota per salvare il proprio preferito e il meno votato viene eliminato.

---

Cosa è successo tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia al Grande Fratello Vip?

Il 5 ottobre 2026 Gian Marco Ciaccia ha affrontato in diretta la fidanzata Piera Meloni, rimproverandole poca sincerità e ricordando che avevano appena preso casa insieme. Piera ha parlato della Casa come di una bolla che confonde i sentimenti e ha deciso di mettere in pausa la relazione.

---

Chi conduce il Grande Fratello Vip 2026?

Il Grande Fratello Vip 9 è condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Al suo fianco in studio siedono le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La puntata del 5 ottobre 2026 era la settima dell'edizione.