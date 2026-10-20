Nell'undicesima puntata Jonathan Kashanian è il meno votato e diventa il primo candidato all'uscita, Giacomo Gallani lo raggiunge dopo il televoto flash. Sette concorrenti in nomination: venerdì 23 ottobre l'eliminazione.

Lunedì 19 ottobre 2026 su Canale 5 è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Jonathan Kashanian è il meno votato al televoto e diventa il primo candidato all'eliminazione, Giacomo Gallani è il secondo. Valeria Marini chiede scusa, Carmen Di Pietro ritrova il primo amore.

Il televoto: Jonathan primo candidato all'uscita

Al televoto c'erano Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian. Ilary Blasi ha annunciato per primi i salvataggi di Carmen e di Varsi, lasciando in sospeso gli ultimi due. Il pubblico ha poi salvato Valeria: Jonathan, il meno votato con il 17,1% delle preferenze, diventa il primo candidato all'eliminazione.

Il televoto flash: tocca a Giacomo

La serata ha riservato un secondo verdetto. Ai concorrenti era stato chiesto chi, secondo loro, si esponesse meno nella Casa. I più votati sono finiti al televoto flash e il pubblico ha salvato Carmen Di Pietro: Giacomo Gallani è così il secondo candidato all'uscita, accanto a Jonathan.

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In studio le opinioniste non hanno risparmiato critiche ai concorrenti accusati di restare in disparte, i cosiddetti "comodini".

Le scuse di Valeria Marini

Dopo la crisi della settimana precedente, quando aveva detto di voler lasciare il programma, Valeria Marini si è presentata più serena. In puntata sono state ripercorse le sue giornate difficili nella Casa, compresa la concessione di una suite per riposare. Una scelta che non è piaciuta a Guendalina Tavassi, convinta che a Valeria venga sempre concesso tutto.

La showgirl ha chiesto scusa ai compagni per il nervosismo degli ultimi giorni. Restano però le tensioni con Giulia Provvedi: tra le due è andato in scena un nuovo scontro.

Alex Belli tra Marina La Rosa e Valeria

Una clip ha mostrato la gelosia di Valeria Marini per le attenzioni che Alex Belli riserva a Marina La Rosa. In studio si è parlato del triangolo e del rapporto di Belli con le due concorrenti.

Carmen Di Pietro ritrova Luigi dopo quarant'anni

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato per Carmen Di Pietro. Il programma ha rintracciato Luigi, il suo primo amore, che non vedeva da circa quarant'anni. I due si sono ritrovati nella Nuvola, accanto alla Vespa che ricordava le loro giornate insieme, in un incontro carico di emozione.

Megan Ria e l'abbraccio con la mamma Linda

Megan Ria ha raccontato la separazione dei genitori e le responsabilità che si è trovata a portare fin da bambina, quando ha dovuto prendersi cura dei fratelli. Una storia difficile, in cui la danza è stata la sua salvezza.

Poi la sorpresa: nella Casa è entrata la mamma, Linda, che le ha chiesto scusa per averla fatta crescere troppo in fretta. Madre e figlia si sono abbracciate in lacrime.

Veterani contro esordienti

Prosegue la frattura tra i concorrenti più esperti e i più giovani. Guendalina Tavassi e Megan Ria non hanno trovato un punto d'incontro, mentre dallo studio Moreno Morello, eliminato nella puntata precedente, ha preso le difese dei ragazzi.

Spazio anche alle esibizioni: un gruppo di concorrenti si è esibito in un medley e il pubblico era chiamato a decidere sul budget della spesa settimanale.

Le nomination: in sette verso l'eliminazione

Jonathan e Giacomo, già candidati, hanno nominato in confessionale: Jonathan ha votato Marina La Rosa, Giacomo ha scelto Guendalina. Tra le nomination palesi, Andreas Müller ha votato Varsi, Giulia Provvedi ha nominato Valeria, che a sua volta ha scelto Giulia, Piera Meloni ha votato Andreas e Alex Belli ha fatto il nome di Alessandro Roncaccia.

I più votati sono stati Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria e Alessandro Roncaccia. Con Jonathan e Giacomo sono sette i concorrenti al televoto: il pubblico vota per salvare, e il meno votato lascerà la Casa nella puntata di venerdì 23 ottobre.

Domande frequenti

Chi è stato il meno votato al Grande Fratello Vip il 19 ottobre?

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 19 ottobre 2026 il meno votato è stato Jonathan Kashanian, con il 17,1% delle preferenze. È il primo candidato all'eliminazione, insieme a Giacomo Gallani, uscito sconfitto dal televoto flash con Carmen Di Pietro. Valeria Marini, Carmen e Alessandro Varsi sono stati salvati.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip?

Dopo la puntata del 19 ottobre 2026 sono in nomination al Grande Fratello Vip sette concorrenti: Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani, già candidati all'uscita, più Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria e Alessandro Roncaccia. Il meno votato lascerà la Casa venerdì 23 ottobre.

Chi è Luigi, il primo amore di Carmen Di Pietro?

Luigi è il primo amore di Carmen Di Pietro, che la showgirl non vedeva da circa quarant'anni. Nella puntata del Grande Fratello Vip del 19 ottobre 2026 il programma lo ha rintracciato e i due si sono ritrovati nella Nuvola, accanto a una Vespa che ricordava le loro giornate insieme.

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip?

La prossima puntata del Grande Fratello Vip va in onda venerdì 23 ottobre 2026 su Canale 5, con Ilary Blasi. In quella serata uscirà il concorrente meno votato tra i sette in nomination: Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria e Alessandro Roncaccia.