Il volto storico di Striscia la notizia lascia la Casa dopo il televoto tra sei concorrenti. Valeria Marini, in crisi per la caduta della settimana scorsa, finisce in nomination con Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian.

Moreno Morello è l'eliminato della decima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 16 ottobre 2026 su Canale 5. Il pubblico lo ha scelto come meno votato tra sei nominati. Al nuovo televoto vanno Valeria Marini, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian. Il meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Chi è stato eliminato al GF Vip il 16 ottobre

Al televoto eliminatorio c'erano Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Marina La Rosa e Moreno Morello. I primi a salvarsi, ancora nella Casa, sono stati Megan Ria e Giacomo Gallani. Gli altri quattro hanno scoperto il verdetto in studio, dove Ilary Blasi ha annunciato che il meno votato era Moreno Morello.

Per il giornalista di Striscia la notizia, noto per le sue inchieste sulle truffe in abito bianco, l'avventura finisce qui. In studio ha detto di non sapere se sentirsi eliminato o "liberato", visto il clima nella Casa, e ha spiegato che chi entra in coppia parte avvantaggiato rispetto a chi arriva da solo. A Ilary Blasi ha detto: «Io non ho mollato fino all'ultimo». Ora torna dalla moglie Laura.

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Lo scontro con Marina La Rosa

Nei giorni prima del verdetto Moreno si era scontrato con Marina La Rosa durante le nomination. Lei lo aveva definito «troppo rigido nei giudizi», lui l'aveva nominata per il suo atteggiamento verso Jonathan. Stavolta, a differenza di Danto la settimana scorsa, nessun biglietto di ritorno ha riaperto la partita.

Valeria Marini in crisi

La serata ha avuto al centro anche Valeria Marini. La showgirl è tornata sulla caduta della puntata precedente, avvenuta durante un momento con Carmen Di Pietro: non le è piaciuto che la scena sia diventata virale e abbia fatto ridere, perché lei si era fatta male davvero. Più avanti nella serata ha detto di non farcela più e di voler lasciare il gioco, e si è sfogata in lacrime con Alex Belli.

Il compleanno di Danto e il no di Andreas

Per il compleanno di Giancarlo Danto è arrivato a sorpresa il padre Carmelo, in un incontro emozionante. Tra Megan Ria e Andreas Müller invece la tensione non si è sciolta: Ilary Blasi ha proposto ai due di ballare insieme e Andreas si è rifiutato.

La puntata si era aperta con una nuova lite tra Guendalina Tavassi e Alessandro Varsi per la gestione della spesa, che ha coinvolto anche Jonathan.

Le nomination: chi è al televoto

Le nomination si sono svolte in modo palese. Valeria Marini è stata la più votata: Giulia Provvedi l'ha nominata per i suoi "atteggiamenti poco carini", e hanno scelto lei anche Piera, Federica, Varsi e Giacomo. Alex Belli, che ha difeso Valeria, ha nominato Varsi, votato anche da Guendalina e Carmen. Andreas e Marina hanno nominato Jonathan, Danto e Roncaccia hanno scelto Carmen.

Al televoto vanno quindi Valeria Marini, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian. Il pubblico vota per salvare: il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Domande frequenti

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip il 16 ottobre 2026?

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 16 ottobre 2026 è stato eliminato Moreno Morello, volto storico di Striscia la notizia. Era al televoto con Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria e Marina La Rosa. Il pubblico lo ha indicato come meno votato e Ilary Blasi ha annunciato il verdetto in studio.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip dopo il 16 ottobre?

Dopo la puntata del 16 ottobre 2026 sono in nomination al Grande Fratello Vip Valeria Marini, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian. Valeria Marini è stata la più nominata. Il pubblico vota per salvare e il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Cosa ha detto Moreno Morello dopo l'eliminazione?

Moreno Morello, uscendo dal Grande Fratello Vip il 16 ottobre 2026, ha detto di non sapere se sentirsi eliminato o liberato, visto il clima nella Casa. Ha spiegato che chi entra in coppia parte avvantaggiato e ha assicurato a Ilary Blasi di non aver mollato fino all'ultimo. Ora torna dalla moglie Laura.

Perché Valeria Marini vuole lasciare il Grande Fratello Vip?

Nella puntata del 16 ottobre 2026 Valeria Marini si è detta ferita per come è stata accolta la sua caduta della settimana precedente con Carmen Di Pietro, diventata virale. La showgirl ha detto di essersi fatta male davvero, poi ha confessato di non farcela più e di voler lasciare il gioco.