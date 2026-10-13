Nella nona puntata la casa si schiera contro Jonathan Kashanian, Valeria Marini e Carmen Di Pietro finiscono a terra e il televoto manda Jonathan e Giacomo Gallani verso l'eliminazione.

Lunedì 12 ottobre Canale 5 ha trasmesso la nona puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata non ha avuto eliminati. Jonathan Kashanian, il meno votato dal pubblico, e Giacomo Gallani sono i due candidati all'uscita.

Jonathan Kashanian contro la casa

La puntata si è aperta con lo scontro che divide la casa da giorni. Diversi concorrenti accusano Jonathan Kashanian di manipolare i più giovani. La tensione è salita soprattutto con Andreas Muller e con Marina La Rosa, che vede in Jonathan un concorrente pronto a fare la vittima in ogni situazione.

Selvaggia Lucarelli ha preso le parti di Jonathan. Ha rimproverato a Marina La Rosa e ad Andreas Muller la malizia nei suoi confronti e ha criticato Andreas per il modo risentito in cui reagisce alle critiche.

La sfida di ballo tra giovani e veterani

Ilary Blasi ha messo i due gruppi della casa uno contro l'altro in una gara di ballo. I giovani, guidati da Megan Ria, e i veterani, guidati da Carmen Di Pietro, hanno preparato due coreografie diverse. Il gruppo dei veterani è andato per primo con un mashup, e Lucarelli ha commentato che la loro esibizione era "più da galera che da balera".

Il verdetto ha avuto conseguenze sulle nomination: il gruppo di Megan si è salvato, quello di Carmen Di Pietro è finito a rischio.

La caduta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro

Il momento più movimentato della serata è arrivato durante un gioco. Carmen Di Pietro ha provato a saltare in braccio a Valeria Marini, l'ha colpita alla bocca e sono cadute tutte e due. Il medico ha visitato Valeria in diretta e il gioco si è interrotto. A fine segmento le due si erano riprese e Valeria aveva perdonato l'amica.

Le altre storie della casa

Alessandro Varsi ha ricevuto la visita a sorpresa della madre Sandra. Nella stessa serata ha ricevuto un rifiuto da Federica Morello, si è avvicinato a Megan e alla fine ha consegnato la rosa proprio a Federica.

ha ricevuto la visita a sorpresa della madre Sandra. Nella stessa serata ha ricevuto un rifiuto da Federica Morello, si è avvicinato a Megan e alla fine ha consegnato la rosa proprio a Federica. Alex Belli e Marina La Rosa hanno stretto un'alleanza improvvisa. Lucarelli ha accusato Belli di aver cambiato fronte, mentre Buonamici ha ricordato che nella casa gli equilibri cambiano in fretta.

e hanno stretto un'alleanza improvvisa. Lucarelli ha accusato Belli di aver cambiato fronte, mentre Buonamici ha ricordato che nella casa gli equilibri cambiano in fretta. Piera Meloni ha chiuso la storia con Gian Marco Ciacci, entrato nella casa per una notte.

ha chiuso la storia con Gian Marco Ciacci, entrato nella casa per una notte. Ilary Blasi ha chiesto a Valeria Marini e Giacomo Gallani di ripetere in diretta il bacio di una loro coreografia.

Televoto e nomination: Jonathan e Giacomo a rischio

Al televoto c'erano Andreas Muller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Il pubblico ha salvato prima Andreas e poi Moreno. Jonathan, il meno votato, è il primo candidato all'eliminazione della prossima puntata.

Le nomination della casa hanno portato in zona rossa altri concorrenti. Con la catena dei salvataggi, partita proprio da Jonathan che ha scelto Valeria Marini, Marina La Rosa ha salvato Carmen Di Pietro e ha mandato al televoto Giacomo Gallani. Il pubblico deciderà nella prossima puntata chi tra Jonathan e Giacomo dovrà lasciare la casa.

Domande frequenti sul Grande Fratello Vip del 12 ottobre

Chi è uscito dal Grande Fratello Vip il 12 ottobre?

Nella puntata di lunedì 12 ottobre nessun concorrente ha lasciato la casa. Il televoto tra Andreas Muller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello ha salvato Andreas e Moreno. Jonathan, il meno votato, è diventato il primo candidato all'eliminazione, che il pubblico deciderà nella puntata successiva.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip?

Dopo la puntata del 12 ottobre sono a rischio Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani. Jonathan è il meno votato dal televoto della serata. Giacomo è finito in nomination con la catena dei salvataggi, quando Marina La Rosa ha scelto di salvare Carmen Di Pietro. Il pubblico deciderà chi esce.

Cosa è successo a Valeria Marini al Grande Fratello Vip?

Durante un gioco della puntata del 12 ottobre Carmen Di Pietro ha provato a saltarle in braccio e l'ha colpita alla bocca, facendo cadere entrambe. Il medico ha visitato Valeria Marini in diretta e il gioco si è interrotto. Alla fine del segmento le due si erano riprese.