Ilary Blasi guida su Canale 5 la dodicesima diretta con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In nomination Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani: il meno votato lascia la casa.

Venerdì 23 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, dopo La Ruota della Fortuna, va in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sette concorrenti sono al televoto eliminatorio: chi riceverà meno voti dovrà lasciare la casa.

I sette concorrenti al televoto

Stasera il pubblico vota per salvare il proprio preferito. Il concorrente meno votato abbandona la casa in modo definitivo. I nominati sono sette:

Guendalina Tavassi ;

; Andreas Müller ;

; Marina La Rosa ;

; Megan Ria ;

; Alessandro Roncaccia ;

; Jonathan Kashanian ;

; Giacomo Gallani.

Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani sono finiti in zona rischio dopo i televoti della puntata di lunedì 19 ottobre. Gli altri cinque sono arrivati in nomination con le scelte dei compagni di casa.

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Come sono nate le nomination

Le nomination hanno lasciato il segno nella casa. Guendalina Tavassi e Megan Ria si sono nominate a vicenda dopo una serie di scontri. Marina La Rosa è stata indicata da Jonathan Kashanian e Federica Morello. Alessandro Roncaccia ha nominato Andreas Müller dopo le critiche di quest'ultimo ai concorrenti più giovani.

Chi rischia secondo i sondaggi

I sondaggi del web, che non hanno valore ufficiale, indicano Marina La Rosa come la concorrente più amata dal pubblico. In fondo alla classifica ci sarebbe Giacomo Gallani, il più a rischio di eliminazione. La situazione resta comunque equilibrata e il verdetto arriverà solo in diretta.

Roncaccia e Piera Meloni, la vicinanza che fa discutere

Sotto i riflettori c'è anche Alessandro Roncaccia, per la sua vicinanza a Piera Meloni, che sta attirando l'attenzione degli altri concorrenti. Un tema che potrebbe trovare spazio nella puntata.

Tensioni e confronti nella casa

Non mancano gli scontri. Valeria Marini è al centro delle tensioni dopo giorni di discussioni e momenti di sconforto. Tra Marina La Rosa e Jonathan Kashanian sono cresciute distanza e diffidenza dopo le nomination.

Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip Puntata dodicesima Data venerdì 23 ottobre 2026, prima serata dopo La Ruota della Fortuna Canale Canale 5, in diretta e on demand su Mediaset Infinity Conduttrice Ilary Blasi Opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli Al televoto Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani

Domande frequenti

Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip il 23 ottobre 2026?

Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 23 ottobre 2026 su Canale 5 sono al televoto sette concorrenti: Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani. Il pubblico vota per salvare il preferito e il meno votato lascia la casa.

Chi rischia l'eliminazione al Grande Fratello Vip stasera?

Secondo i sondaggi del web, non ufficiali, il concorrente più a rischio nella puntata del 23 ottobre 2026 del Grande Fratello Vip è Giacomo Gallani, mentre Marina La Rosa risulta la più votata. Il verdetto arriva in diretta su Canale 5, nella dodicesima puntata condotta da Ilary Blasi.

A che ora inizia il Grande Fratello Vip stasera?

Il Grande Fratello Vip va in onda venerdì 23 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. La puntata, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.