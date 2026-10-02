Il Grande Fratello Vip torna stasera, venerdì 2 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5 con la sesta puntata della nona edizione. Ilary Blasi conduce con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Al televoto ci sono Marina La Rosa, Alex Belli, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi: il meno votato diventa il primo candidato all'eliminazione.

Il televoto: chi rischia stasera

La domanda rivolta al pubblico è "Chi vuoi salvare?". Il concorrente con meno voti non lascia subito la casa: diventa il primo candidato all'eliminazione, e il verdetto definitivo arriva nella puntata successiva, lunedì 5 ottobre.

I quattro nominati sono usciti dalla puntata di lunedì 28 settembre. Secondo i sondaggi non ufficiali, riportati da Fanpage, a rischiare di più sono Giancarlo Danto e Alessandro Varsi, mentre Marina La Rosa e Alex Belli partono favoriti. Sono sondaggi del web e non hanno valore di previsione.

Gli immuni della settimana

Sei concorrenti sono al sicuro. Jonathan Kashanian, Andreas Müller e Megan Ria hanno ottenuto l'immunità come preferiti nella scorsa puntata. Valeria Marini, Federica Morello e Guendalina Tavassi l'hanno ricevuta in un secondo momento, scelti proprio dai tre preferiti.

Marina La Rosa contro Alex Belli

Il caso della settimana riguarda due concorrenti finiti insieme al televoto. Marina La Rosa e Alex Belli si sono scontrati più volte nella casa, con insulti e gestacci, e il confronto tra i due è atteso in puntata.

Per Marina La Rosa è un ritorno dopo più di venticinque anni: era nel cast della prima edizione del Grande Fratello, nel 2000. Anche Alex Belli conosce la casa, dove era entrato come concorrente del Grande Fratello Vip nel 2021.

Il percorso fin qui

La nona edizione del Grande Fratello Vip è partita giovedì 17 settembre, con un secondo appuntamento sabato 19. Da lunedì 21 settembre il reality va in onda il lunedì e il venerdì. Quattro concorrenti, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, avevano cominciato l'avventura qualche giorno prima, con un'anteprima esclusiva su Mediaset Infinity dal 15 settembre.

Lunedì 28 settembre è arrivata la prima eliminazione: ha lasciato la casa Michelle Masullo. Il programma è prodotto da Endemol Shine Italy.

Dove vedere il Grande Fratello Vip stasera

La puntata va in onda in prima serata su Canale 5. In streaming si può seguire in diretta su Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche le clip quotidiane e le puntate già trasmesse.

Stasera il reality si trova di fronte un avversario pesante negli ascolti: su Rai 1, alle 20.45, c'è Francia-Italia di Nations League, trasmessa anche in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti sul Grande Fratello Vip del 2 ottobre

Chi è al televoto al Grande Fratello Vip il 2 ottobre 2026?

Nella puntata di venerdì 2 ottobre 2026 sono al televoto Marina La Rosa, Alex Belli, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. Il pubblico vota per salvare il proprio preferito, e il concorrente con meno preferenze diventa il primo candidato all'eliminazione della nona edizione del Grande Fratello Vip.

Chi viene eliminato stasera al Grande Fratello Vip?

Stasera nessun concorrente lascia la casa. Il meno votato al televoto diventa il primo candidato all'eliminazione, e l'uscita definitiva viene decisa nella puntata successiva, in onda lunedì 5 ottobre su Canale 5. Fino ad allora il concorrente resta in gioco nella casa.

Chi è stato il primo eliminato del Grande Fratello Vip 2026?

La prima eliminata della nona edizione del Grande Fratello Vip è Michelle Masullo. Ha lasciato la casa nella puntata di lunedì 28 settembre 2026, la stessa serata in cui sono arrivate le nomination per il televoto di venerdì 2 ottobre con Marina La Rosa, Belli, Danto e Varsi.

Dove vedere il Grande Fratello Vip in streaming?

Il Grande Fratello Vip va in onda in prima serata su Canale 5 e si può vedere in streaming in diretta su Mediaset Infinity, gratis dopo la registrazione. Sulla piattaforma ci sono anche le puntate già andate in onda e le clip dalla casa, con le dinamiche tra i concorrenti.