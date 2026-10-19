Lunedì 19 ottobre 2026 il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 con l'undicesima puntata, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al televoto ci sono Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian. Stasera nessuno esce: il meno votato diventa il primo candidato all'eliminazione.

Il televoto: chi rischia

Il televoto si è aperto venerdì 16 ottobre, al termine della decima puntata. In nomination ci sono quattro concorrenti: Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian.

Il verdetto di stasera non porta a un'eliminazione diretta. Il concorrente che riceve meno voti diventa il primo candidato all'eliminazione definitiva, che si deciderà nella puntata successiva.

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Valeria Marini, la crisi e la voglia di lasciare

Al centro della serata c'è Valeria Marini. Nell'ultima diretta la showgirl ha detto di voler lasciare il programma, stanca delle tensioni nella Casa. Durante le nomination ha provato a votare sé stessa: il regolamento non lo consente e il suo voto è stato annullato.

Diversi coinquilini hanno messo in discussione il suo atteggiamento, tra cui Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Alessandro Varsi e Piera Meloni. Alex Belli ha invece invitato il gruppo a rispettare il momento difficile della compagna. Stasera si capirà se la crisi rientra o se Valeria confermerà la decisione di andarsene.

Come sono nate le nomination

Alex Belli, Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro hanno votato Alessandro Varsi. Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia hanno fatto il nome di Carmen Di Pietro, mentre Marina La Rosa e Jonathan Kashanian si sono nominati a vicenda, proseguendo lo scontro delle ultime settimane. Su Jonathan è arrivato anche il voto di Andreas Müller.

Le esibizioni: Cuoricini e il mashup con gli ombrelli

Nella puntata sono attese due esibizioni. Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi portano in scena Cuoricini dei Coma_Cose, con un testo riscritto per lanciare un messaggio al fidanzato di Guendalina, che finora non ha risposto ai suoi appelli. Nella performance Giulia interpreta un uomo.

Andreas Müller e Alex Belli si esibiscono invece in un mashup tra Umbrella e Singin' in the Rain, con gli ombrelli come oggetti di scena. Con loro ci sono Megan Ria, Piera Meloni, Federica Morello e Marina La Rosa, scelte da Andreas. In palio c'è il budget della spesa settimanale della Casa.

Cosa è successo nell'ultima puntata

Venerdì 16 ottobre il televoto a sei ha eliminato Moreno Morello, il meno votato tra i nominati, che comprendevano anche Megan Ria, Giacomo Gallani, Andreas Müller, Marina La Rosa e Jonathan Kashanian. Nella stessa serata Giancarlo Danto ha ricevuto una sorpresa dal padre.

Dove vedere il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip va in onda lunedì 19 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, dopo La Ruota della Fortuna. La puntata è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

Chi è al televoto del Grande Fratello Vip del 19 ottobre 2026?

Al televoto del Grande Fratello Vip, in chiusura lunedì 19 ottobre 2026 su Canale 5, ci sono Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian. Il televoto si è aperto venerdì 16 ottobre. Il meno votato dei quattro diventa il primo candidato all'eliminazione definitiva.

Chi viene eliminato stasera al Grande Fratello Vip?

Nella puntata del 19 ottobre 2026 del Grande Fratello Vip non è prevista un'eliminazione diretta. Il televoto tra Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian indica soltanto il primo candidato a lasciare la Casa: il verdetto definitivo arriva nella puntata successiva, condotta come sempre da Ilary Blasi.

Valeria Marini lascia il Grande Fratello Vip?

Nell'ultima puntata Valeria Marini ha detto di voler lasciare il Grande Fratello Vip, stanca delle tensioni nella Casa, e ha provato senza successo a votare sé stessa in nomination. Una decisione definitiva non è stata comunicata: lunedì 19 ottobre 2026 la showgirl è al televoto con Carmen Di Pietro, Varsi e Jonathan.

Chi è stato l'ultimo eliminato del Grande Fratello Vip?

L'ultimo eliminato del Grande Fratello Vip è Moreno Morello, uscito nella puntata di venerdì 16 ottobre 2026 al termine di un televoto a sei. Insieme a lui erano in nomination Megan Ria, Giacomo Gallani, Andreas Müller, Marina La Rosa e Jonathan Kashanian.