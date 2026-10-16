Stasera su Canale 5 la decima puntata con Ilary Blasi: il pubblico decide chi esce tra Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Marina La Rosa e Moreno Morello. In Casa si discute di Gian Marco e Piera e della lite tra Varsi e Guendalina.

Il Grande Fratello Vip torna stasera, venerdì 16 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5 con la decima puntata. Ilary Blasi conduce con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il televoto è eliminatorio: tra i sei nominati il meno votato lascerà la Casa. Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani partono già come candidati all'eliminazione.

Chi è al televoto

Dopo la puntata di lunedì 12 ottobre sono finiti in nomination sei concorrenti:

Andreas Müller

Jonathan Kashanian

Giacomo Gallani

Megan Ria

Marina La Rosa

Moreno Morello

Marina, Megan, Andreas e Moreno sono stati i più nominati nella fase palese. Jonathan e Giacomo erano già in nomination come primo e secondo candidato all'eliminazione, e nel confessionale hanno nominato Marina.

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Perché Jonathan e Giacomo partono in svantaggio

Lunedì il pubblico ha votato tra Andreas, Moreno e Jonathan. Andreas si è salvato per primo, poi tra Moreno e Jonathan il meno votato è stato Kashanian, diventato così primo candidato all'eliminazione. Giacomo Gallani è stato indicato come secondo candidato al termine delle scelte fatte in Casa.

Nella puntata di stasera Ilary Blasi annuncerà il risultato del nuovo televoto. Il pubblico vota per salvare: chi raccoglie meno preferenze esce dal reality.

Gian Marco e Piera, un rapporto da chiarire

In Casa continua a far discutere il rapporto tra Piera Meloni e Gian Marco Roncaccia. Lui ha detto di non sentirsi innamorato e ha aggiunto che Piera gli piace sempre di più. Lei resta cauta e lo ha definito "un po' primadonna". Ilary Blasi tornerà sul loro legame in diretta.

La lite tra Varsi e Guendalina

La settimana ha portato anche uno scontro tra Alessandro Varsi e Guendalina Tavassi per la lista della spesa. Varsi le ha preso dalle mani foglio e penna, e Guendalina lo ha vissuto come una mancanza di rispetto. Il diverbio è finito in accuse reciproche.

La battle dei talenti

Tra le prove della serata c'è la sfida dei talenti, con un medley di brani degli anni Cinquanta. Varsi guida una delle squadre insieme a Jonathan, Megan, Piera e Federica.

Cosa è successo lunedì 12 ottobre

Nella nona puntata non c'è stato nessun eliminato. Varsi ha riabbracciato la madre Sandra, entrata nella Casa a sorpresa. Andreas ha risposto alle accuse di Jonathan, Valeria Marini e Giacomo Gallani si sono baciati in diretta e Valeria Marini si è ferita al labbro cadendo durante un momento con Carmen Di Pietro.

La sfida del venerdì con The Voice Senior resta in salita. Venerdì 9 ottobre il reality ha raccolto 1.722.000 spettatori con il 15,2% di share, contro i 3.386.000 spettatori e il 24,3% del programma di Rai 1.

Dove vedere il Grande Fratello Vip stasera

La puntata va in onda in prima serata su Canale 5, dopo La Ruota della Fortuna. La diretta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove si possono rivedere le puntate e le clip dalla Casa.

Domande frequenti

Chi è al televoto del Grande Fratello Vip il 16 ottobre 2026?

Al televoto eliminatorio del Grande Fratello Vip del 16 ottobre 2026 ci sono sei concorrenti: Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Marina La Rosa e Moreno Morello. Il pubblico vota per salvare e il concorrente meno votato lascerà la Casa nella decima puntata, in onda su Canale 5.

Chi sono i candidati all'eliminazione al GF Vip?

I candidati all'eliminazione del Grande Fratello Vip sono Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani. Jonathan è il primo candidato, perché il 12 ottobre è stato il meno votato tra lui, Andreas Müller e Moreno Morello. Giacomo è il secondo candidato, indicato al termine delle scelte fatte in Casa durante la stessa puntata.

A che ora inizia il Grande Fratello Vip stasera?

Il Grande Fratello Vip va in onda venerdì 16 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Conduce Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Chi è uscito al Grande Fratello Vip il 12 ottobre?

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 12 ottobre 2026 nessun concorrente è stato eliminato. Il televoto tra Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello ha individuato in Jonathan il primo candidato all'eliminazione. La serata ha visto anche l'ingresso a sorpresa della madre di Alessandro Varsi.