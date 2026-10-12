Ilary Blasi torna stasera su Canale 5 con la nona puntata: al centro il televoto che coinvolge Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello, l'avvicinamento tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia e una sorpresa per uno dei concorrenti.

Stasera, lunedì 12 ottobre 2026, va in onda su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In diretta arriverà il verdetto del televoto tra Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Prevista anche una sorpresa per un concorrente.

Il televoto: Andreas, Jonathan e Moreno

Il momento più atteso della serata è il risultato del televoto aperto venerdì scorso. A contenderselo sono Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello, e il verdetto inciderà sulle prossime nomination.

Secondo le anticipazioni dei siti di settore, Andreas Müller parte favorito. Viene indicato come uno dei concorrenti più amati dal pubblico in questa edizione.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini

Nella Casa continua a far parlare il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. La concorrente ha chiuso la relazione con il fidanzato Gian Marco Ciaccia dopo il confronto avvenuto nelle scorse puntate, e da allora la complicità con Roncaccia è cresciuta. Stasera Ilary Blasi potrebbe tornare sull'argomento.

Una sorpresa per un concorrente

Le anticipazioni parlano anche di una sorpresa in arrivo per uno degli inquilini della Casa. Per ora il nome del destinatario non è stato svelato.

Cosa è successo nell'ultima puntata

Venerdì 9 ottobre, nell'ottava puntata, il televoto tra Alex Belli, Federica Morello e Giancarlo Danto ha eliminato Danto. In studio però il concorrente ha ricevuto il biglietto di ritorno ed è rientrato nella Casa.

Dove vedere il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip va in onda in prima serata su Canale 5 il lunedì e il venerdì, con inizio intorno alle 21.30. La diretta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora inizia il Grande Fratello Vip stasera?

La nona puntata del Grande Fratello Vip va in onda stasera, lunedì 12 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5, con inizio intorno alle 21.30. Conduce Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Chi è al televoto al Grande Fratello Vip?

Al televoto del Grande Fratello Vip, con verdetto nella puntata di lunedì 12 ottobre 2026, ci sono Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Secondo le anticipazioni dei siti di settore Andreas Müller è il favorito del pubblico. Il risultato verrà comunicato in diretta da Ilary Blasi.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip venerdì 9 ottobre?

Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 9 ottobre 2026 il televoto tra Alex Belli, Federica Morello e Giancarlo Danto ha eliminato Danto. Il concorrente ha però ricevuto in studio il biglietto di ritorno ed è rientrato nella Casa, restando in gioco nell'edizione condotta da Ilary Blasi.