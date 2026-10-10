Nell'ottava puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 9 ottobre 2026 su Canale 5, il televoto ha eliminato Giancarlo Danto. In studio però il concorrente ha pescato il biglietto di ritorno ed è rientrato nella Casa. Al nuovo televoto vanno Moreno Morello, Andreas Müller e Jonathan Kashanian.

Chi è stato eliminato al GF Vip il 9 ottobre

Al televoto eliminatorio c'erano sei concorrenti: Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello.

Al primo verdetto si sono salvati Andreas, Guendalina e Moreno. Tra Alex Belli, Federica Morello e Danto, il pubblico ha scelto di eliminare Giancarlo Danto.

Il biglietto di ritorno: Danto torna nella Casa

L'uscita è durata poco. In studio Danto ha scoperto di aver pescato il biglietto di ritorno e ha potuto rientrare subito nella Casa. È il colpo di scena della serata: il secondo eliminato dell'edizione resta in gioco.

Piera Meloni e Gian Marco: lui resta nel backstage

Nella Casa è arrivato Gian Marco, ex fidanzato di Piera Meloni. I due si sono confrontati in salotto. Piera ha ammesso di avere dubbi e di aver bisogno di tempo per riflettere.

Gian Marco ha chiesto di restare qualche giorno nel backstage, per poter parlare con lei più a lungo. Piera ha accettato: potrà incontrarlo quando vorrà, ma lui non entra in gara come concorrente.

Moreno Morello chiede scusa a Guendalina Tavassi

Moreno Morello si è scusato con Guendalina Tavassi per le espressioni usate nella puntata precedente. Guendalina ha accettato le scuse solo in parte e ha fatto capire di aspettarle anche di persona.

Gli altri momenti della puntata

Andreas Müller e Jonathan Kashanian sono tornati sul confronto nato da una parola usata da Andreas nei giorni scorsi.

Giulia Provvedi si è commossa per un messaggio della madre. Carmen Di Pietro ha raccontato i suoi gusti in fatto di uomini e ha avuto un siparietto con un sosia di Sylvester Stallone.

Le nomination: al televoto Moreno, Andreas e Jonathan

Questa settimana tutti i concorrenti erano nominabili. Al televoto sono finiti Moreno Morello, Andreas Müller e Jonathan Kashanian.

Il meno votato dei tre sarà il primo candidato all'eliminazione nella prossima puntata. Il televoto si apre su Mediaset Infinity, dove si possono rivedere anche le puntate.

Concorrente Situazione dopo la puntata del 9 ottobre Giancarlo Danto Eliminato, rientrato con il biglietto di ritorno Andreas Müller Salvo al televoto, di nuovo in nomination Moreno Morello Salvo al televoto, di nuovo in nomination Jonathan Kashanian In nomination Guendalina Tavassi Salva al televoto Alex Belli Salvo al ballottaggio finale Federica Morello Salva al ballottaggio finale

Domande frequenti

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip il 9 ottobre 2026?

Nella puntata del 9 ottobre 2026 del Grande Fratello Vip il pubblico ha eliminato Giancarlo Danto, al ballottaggio finale con Alex Belli e Federica Morello. In studio Danto ha pescato il biglietto di ritorno ed è rientrato subito nella Casa, restando in gara.

Chi è in nomination al GF Vip dopo la puntata del 9 ottobre?

Dopo la puntata del 9 ottobre 2026 al televoto del Grande Fratello Vip ci sono Moreno Morello, Andreas Müller e Jonathan Kashanian. Tutti i concorrenti erano nominabili. Il meno votato dei tre sarà il primo candidato all'eliminazione nella puntata successiva.

Cos'è il biglietto di ritorno del Grande Fratello Vip?

Il biglietto di ritorno permette a un concorrente eliminato dal televoto di rientrare nella Casa. Il 9 ottobre 2026 lo ha pescato Giancarlo Danto, appena uscito per volere del pubblico, che così è tornato subito in gioco senza lasciare il Grande Fratello Vip.

Chi è Gian Marco, entrato al GF Vip per Piera Meloni?

Gian Marco è l'ex fidanzato di Piera Meloni. Nella puntata del 9 ottobre 2026 si è confrontato con lei e ha chiesto di restare per qualche giorno nel backstage per parlarle. Piera, che ha detto di avere dubbi, ha accettato. Gian Marco non è un concorrente.