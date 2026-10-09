Stasera su Canale 5 Ilary Blasi guida una nuova puntata con l'incontro tra Piera Meloni e il fidanzato, il ritorno di Francesca Manzini come coreografa e un'eliminazione tra sei concorrenti in nomination.

Grande Fratello Vip torna venerdì 9 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Piera Meloni rivede il fidanzato Gian Marco, Francesca Manzini rientra nella Casa come coreografa di Valeria Marini e uno tra Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello lascia il gioco.

Quando va in onda il Grande Fratello Vip stasera

La puntata va in onda venerdì 9 ottobre in prima serata su Canale 5. Il reality è prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le tensioni nella Casa

Nella Casa le tensioni sono ormai esplose. Tra alcuni concorrenti i rapporti sembrano impossibili da ricucire.

Piera Meloni e Gian Marco, un incontro decisivo

Per Piera Meloni arriva un nuovo incontro con il fidanzato Gian Marco. È stato lui a chiedere al Grande Fratello di poterla rivedere e passare qualche ora con lei. Il tempo insieme può dare un nuovo futuro alla loro storia oppure sancirne la fine.

Francesca Manzini torna come coreografa

A sorpresa Francesca Manzini è rientrata nella Casa, questa volta come coreografa speciale. Il suo compito è preparare con Valeria Marini un'esibizione stellare.

Le parole della mamma per Giulia Provvedi

Per Giulia Provvedi è una serata di grandi emozioni. Nei giorni in cui il ricordo della scomparsa del papà si fa più doloroso, saranno le parole della mamma a darle la forza di affrontare il momento.

Giovani contro veterani: le nuove nomination

Il gioco si fa sempre più sottile. I concorrenti più giovani si alleano e i "veterani" li osservano con sospetto. Le nomination di stasera possono svelare patti e strategie.

Chi rischia l'eliminazione

Al televoto si sfidano sei concorrenti: uno di loro dovrà lasciare il gioco.

Alex Belli

Andreas Müller

Federica Morello

Giancarlo Danto

Guendalina Tavassi

Moreno Morello

Domande frequenti

Chi è al televoto al Grande Fratello Vip il 9 ottobre 2026?

Nella puntata di venerdì 9 ottobre 2026 sono al televoto Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Uno dei sei concorrenti dovrà lasciare la Casa al termine della sfida. Nella stessa serata si aprono anche le nuove nomination per la settimana successiva.

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Cosa succede al Grande Fratello Vip stasera?

Stasera Piera Meloni rivede il fidanzato Gian Marco, che ha chiesto al programma di passare qualche ora con lei. Francesca Manzini torna nella Casa come coreografa di Valeria Marini, Giulia Provvedi riceve le parole della mamma e i concorrenti affrontano nuove nomination e un'eliminazione.

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Chi conduce il Grande Fratello Vip 2026?

Il Grande Fratello Vip 2026 è condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, va in onda in prima serata su Canale 5 e si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.