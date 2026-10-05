Stasera su Canale 5 la nuova puntata con Ilary Blasi: Giancarlo Danto è già a rischio, al televoto Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Come funziona il verdetto.

Il Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 5 ottobre, in prima serata su Canale 5. Al centro della puntata condotta da Ilary Blasi c'è il verdetto del televoto: uno tra Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello raggiungerà Giancarlo Danto tra i candidati all'eliminazione. In studio, accanto alla conduttrice, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Come funziona l'eliminazione

Il meccanismo è a due passaggi. Danto è già a rischio: nel televoto precedente ha raccolto meno preferenze di Alessandro Varsi ed è diventato automaticamente candidato all'eliminazione. Stasera si scoprirà chi, tra i quattro nominati della sesta puntata, ha ricevuto meno voti dal pubblico. Il meno votato non uscirà subito dalla Casa: diventerà il secondo candidato all'eliminazione e affiancherà Danto nella sfida decisiva.

Situazione Concorrenti Già candidato all'eliminazione Giancarlo Danto Al televoto Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Moreno Morello Esito di stasera Il meno votato affianca Danto

Le tensioni nella Casa

La puntata arriva dopo giorni di attriti. Nella puntata di venerdì 2 ottobre si erano accese le tensioni tra Guendalina Tavassi e Federica Morello e tra Alex Belli e Marina La Rosa, mentre Jonathan Kashanian era finito nel mirino per la sua posizione neutrale. La prova di nuoto sincronizzato, con Federica Morello protagonista, aveva provocato qualche gelosia tra i concorrenti.

Venerdì c'erano stati anche momenti più leggeri: la figlia di Guendalina Tavassi, Chloe, era entrata nella Casa per il compleanno della madre, e Piera Meloni aveva ricevuto notizie dal fidanzato Gian Marco.

Tre dei quattro nominati sono coinvolti negli scontri delle ultime puntate. Il verdetto di stasera può spostare gli equilibri.

Dove vedere il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip va in onda in prima serata su Canale 5, il lunedì e il venerdì, ed è disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity. È prodotto da Endemol Shine Italy.

Domande frequenti

Chi rischia l'eliminazione al Grande Fratello Vip il 5 ottobre?

Lunedì 5 ottobre 2026 al Grande Fratello Vip rischia l'eliminazione Giancarlo Danto, già candidato dopo il televoto precedente. Lo raggiungerà il meno votato tra Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello, i quattro nominati della sesta puntata.

Quando va in onda il Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello Vip va in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Come funziona il televoto del Grande Fratello Vip?

Al Grande Fratello Vip il concorrente meno votato al televoto non esce subito dalla Casa: diventa candidato all'eliminazione e si scontra con chi era già a rischio. Lunedì 5 ottobre il meno votato tra i quattro nominati affiancherà Giancarlo Danto.