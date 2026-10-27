Valeria Marini è la prima candidata all'eliminazione del Grande Fratello Vip. Lo ha deciso il televoto annunciato da Ilary Blasi nella tredicesima puntata, andata in onda lunedì 26 ottobre 2026 su Canale 5. La serata è stata dominata da Alex Belli, che dopo un nuovo scontro con Alessandro Roncaccia è uscito in giardino dalla porta di sicurezza, per poi rientrare.

Il televoto: Valeria Marini la meno votata

Al televoto c'erano Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini. Il voto non era eliminatorio: il pubblico votava il preferito e il meno votato diventava il primo candidato alla prossima eliminazione.

Il primo a salvarsi è stato Roncaccia, seguito da Alex Belli. Al ballottaggio finale sono rimaste Marina La Rosa e Valeria Marini: la meno votata è stata Valeria, che ora rischia di lasciare la casa nella prossima puntata.

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Alex Belli contro tutti

La puntata è ripartita dallo scontro della scorsa settimana tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. I due sono tornati a punzecchiarsi in diretta, con Belli che ha preso di mira anche la relazione tra Roncaccia e Piera Meloni.

Sotto accusa è finito anche l'atteggiamento di Belli. Dallo studio Selvaggia Lucarelli gli ha contestato i continui cambi di personalità, chiedendogli se stesse recitando un ruolo.

Poi il confronto con Giulia Provvedi, che ha detto di non sopportarlo, e quello con Alessandro Varsi. Varsi lo aveva offeso, poi è tornato da lui per chiedere scusa e stringergli la mano.

Belli esce dalla porta di sicurezza

Il momento più teso è arrivato durante le nomination. Dopo l'ennesima discussione con Roncaccia, Belli si è infuriato ed è uscito in giardino dalla porta di sicurezza per calmarsi. Dopo qualche minuto è rientrato e ha completato le nomination.

Valeria Marini sotto attacco e lo sfogo di Ilary

Serata complicata anche per Valeria Marini, finita nel mirino di Marina La Rosa, Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi. È tornata a galla la lite con Guendalina sulla pulizia del bagno, finché Ilary Blasi ha perso la pazienza e ha chiuso la discussione.

Per Valeria è arrivato anche un momento di commozione: una lettera della sorella Claudia.

La sorpresa per Giulia Provvedi

Dopo una settimana difficile, Giulia Provvedi ha riabbracciato la sorella gemella Silvia, entrata nella casa per sostenerla.

Guendalina Tavassi ha invece vinto la sfida con Carmen Di Pietro e ha potuto parlare al telefono con il fidanzato Federico.

Le nomination: sei al televoto per il primo finalista

Al nuovo televoto finiscono in sei:

Alex Belli ;

; Marina La Rosa ;

; Piera Meloni ;

; Federica Morello ;

; Jonathan Kashanian ;

; Alessandro Roncaccia.

Il meccanismo è doppio: il più votato dal pubblico diventa il primo finalista di questa edizione, il meno votato diventa il secondo candidato all'eliminazione e sfiderà Valeria Marini. La prossima puntata è in programma venerdì 30 ottobre.

Domande frequenti

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip il 26 ottobre 2026?

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 26 ottobre 2026 nessuno è stato eliminato, perché il televoto non era eliminatorio. Valeria Marini, la meno votata tra lei, Marina La Rosa, Alex Belli e Alessandro Roncaccia, è diventata la prima candidata alla prossima eliminazione, attesa venerdì 30 ottobre.

Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip dopo il 26 ottobre?

Dopo la puntata del 26 ottobre 2026 al televoto del Grande Fratello Vip ci sono Alex Belli, Marina La Rosa, Piera Meloni, Federica Morello, Jonathan Kashanian e Alessandro Roncaccia. Il più votato diventa il primo finalista, il meno votato il secondo candidato all'eliminazione insieme a Valeria Marini.

Perché Alex Belli è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip?

Alex Belli è uscito in giardino dalla porta di sicurezza durante le nomination della puntata del 26 ottobre 2026, dopo l'ennesimo scontro con Alessandro Roncaccia. Il gesto è servito a calmarsi: dopo pochi minuti è rientrato nella casa e ha completato le nomination. Non ha lasciato il programma.