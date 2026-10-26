Il Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 26 ottobre 2026, alle 21.20 su Canale 5 con la tredicesima puntata condotta da Ilary Blasi. Al centro della serata il televoto tra Marina La Rosa, Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini, il confronto tra Belli e Roncaccia dopo la lite sfiorata e una sorpresa per Giulia Provvedi.

Quando va in onda e dove vederlo

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip va in onda lunedì 26 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, alle 21.20 dopo La Ruota della Fortuna. In studio Ilary Blasi è affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il televoto: nessuno esce, ma si sceglie il primo candidato

Dopo l'eliminazione di Giacomo Gallani nella puntata di venerdì, al televoto sono finiti in quattro: Marina La Rosa, Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. Il voto di stasera non è eliminatorio. Il pubblico vota il proprio preferito e il meno votato non lascia subito la casa: diventa il primo candidato alla prossima eliminazione.

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Nei sondaggi del web Marina La Rosa è in testa con circa il 35% delle preferenze, mentre Valeria Marini appare la più a rischio. Il verdetto ufficiale arriverà in diretta.

Belli e Roncaccia, il faccia a faccia

La puntata riparte dallo scontro della scorsa diretta, quando Alex Belli e Alessandro Roncaccia sono arrivati quasi alle mani dopo che Roncaccia aveva tirato in ballo la moglie di Belli, Delia Duran. Stasera i due si ritrovano faccia a faccia davanti a Ilary Blasi.

Sul caso è intervenuta anche Delia Duran, che sui social ha criticato quanto accaduto nella casa.

Alex Belli contro Giulia Provvedi

Nella casa la tensione è salita anche tra Alex Belli e Giulia Provvedi. Dopo un acceso confronto Giulia ha rifiutato il dialogo ed è scoppiata in lacrime. Belli ha poi cercato un chiarimento. Le immagini della lite saranno mostrate in puntata.

La sorpresa per Giulia Provvedi

Dopo una settimana difficile, Giulia Provvedi riceverà una sorpresa: rivedrà la sorella gemella Silvia.

Valeria Marini in crisi

Valeria Marini, tra i nominati, avrebbe confidato ai compagni di vivere un momento di crisi emotiva e di pensare di lasciare il gioco. Stasera potrebbe tornare sull'argomento in studio.

Domande frequenti

A che ora inizia il Grande Fratello Vip stasera 26 ottobre 2026?

Il Grande Fratello Vip va in onda stasera, lunedì 26 ottobre 2026, alle 21.20 su Canale 5, dopo La Ruota della Fortuna. È la tredicesima puntata, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity.

Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip del 26 ottobre 2026?

Al televoto del Grande Fratello Vip del 26 ottobre 2026 ci sono Marina La Rosa, Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. Il voto non è eliminatorio: il pubblico vota il preferito e il meno votato diventa il primo candidato alla prossima eliminazione. Nei sondaggi del web è in testa Marina La Rosa.

Chi esce stasera al Grande Fratello Vip?

Nella puntata del 26 ottobre 2026 del Grande Fratello Vip nessun concorrente lascia la casa con il televoto. Tra Marina La Rosa, Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini, il meno votato dal pubblico diventa il primo candidato all'eliminazione della prossima diretta, condotta come sempre da Ilary Blasi.