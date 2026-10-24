Grande Fratello Vip, puntata del 23 ottobre 2026: eliminato Giacomo Gallani, lite sfiorata tra Alex Belli e Roncaccia. I nuovi nominati
Nella dodicesima diretta condotta da Ilary Blasi il pubblico manda a casa Gallani. A fine serata Belli e Roncaccia arrivano quasi alle mani dopo una clip sulla coppia con Piera Meloni. Al televoto ora Marina La Rosa, Alex Belli, Roncaccia e Valeria Marini.
Giacomo Gallani è l'eliminato della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 23 ottobre 2026 su Canale 5 con Ilary Blasi. La serata ha avuto il suo momento più acceso nello scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, arrivati quasi alle mani. Sono quattro i nuovi nominati: Marina La Rosa, Alex Belli, Roncaccia e Valeria Marini.
Giacomo Gallani eliminato al televoto
Il pubblico ha votato per salvare il proprio preferito tra i nominati. Il meno votato è stato Giacomo Gallani, che ha lasciato la casa.
Belli contro Roncaccia, lo scontro sfiorato
Il momento più teso arriva a fine serata. Una clip dedicata alla coppia formata da Roncaccia e Piera Meloni accende la discussione: Alex Belli definisce la storia finta e adolescenziale.
Quando Roncaccia tira in ballo la moglie di Belli e la sua vecchia storia con Soleil Sorge, Belli si infuria. I due arrivano quasi alle mani. Belli se la prende poi anche con Giulia Provvedi e chiude la serata nella voliera del giardino, annunciando che da ora in poi giocherà da solo.
Il bacio per finta di Roncaccia e Piera
In puntata spazio anche al bacio tra Roncaccia e Piera Meloni, scambiato durante una prova di recitazione e al centro delle chiacchiere della casa.
Marina La Rosa contro tutti
Marina La Rosa è finita sotto accusa per il suo atteggiamento. Valeria Marini e Jonathan Kashanian l'hanno criticata, e lei ha difeso le sue provocazioni, spiegando di non voler diventare amica di tutti.
I biscotti di Guendalina e la sorpresa per Jonathan
Guendalina Tavassi ha scoperto chi le aveva mangiato i biscotti: Megan Ria, che ha ammesso di averlo fatto perché aveva saltato la colazione.
Momento di commozione per Jonathan Kashanian, che ha ricevuto la visita della mamma e ha confidato il suo desiderio più grande: diventare padre.
I nuovi nominati e gli immuni
Giulia Provvedi e Danto hanno conquistato l'immunità. Al televoto per la prossima puntata finiscono in quattro:
- Marina La Rosa;
- Alex Belli;
- Alessandro Roncaccia;
- Valeria Marini.
Domande frequenti
Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip il 23 ottobre 2026?
Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 23 ottobre 2026 su Canale 5 è stato eliminato Giacomo Gallani. Il pubblico era chiamato a votare per salvare il proprio preferito tra i nominati e Gallani è risultato il meno votato, lasciando la casa nella dodicesima diretta condotta da Ilary Blasi.
Chi sono i nuovi nominati del Grande Fratello Vip?
Dopo la puntata del 23 ottobre 2026 i nuovi nominati del Grande Fratello Vip sono Marina La Rosa, Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. Giulia Provvedi e Danto hanno ottenuto l'immunità. Il televoto deciderà chi dei quattro lascerà la casa nella prossima puntata.
Cosa è successo tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia?
Al Grande Fratello Vip del 23 ottobre 2026 Alex Belli e Alessandro Roncaccia sono arrivati quasi alle mani. Belli ha definito finta la storia tra Roncaccia e Piera Meloni, poi si è infuriato quando Roncaccia ha citato sua moglie e la vecchia storia con Soleil Sorge. Belli ha chiuso la serata nella voliera.