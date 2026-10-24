Nella dodicesima diretta condotta da Ilary Blasi il pubblico manda a casa Gallani. A fine serata Belli e Roncaccia arrivano quasi alle mani dopo una clip sulla coppia con Piera Meloni. Al televoto ora Marina La Rosa, Alex Belli, Roncaccia e Valeria Marini.

Giacomo Gallani è l'eliminato della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 23 ottobre 2026 su Canale 5 con Ilary Blasi. La serata ha avuto il suo momento più acceso nello scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, arrivati quasi alle mani. Sono quattro i nuovi nominati: Marina La Rosa, Alex Belli, Roncaccia e Valeria Marini.

Giacomo Gallani eliminato al televoto

Il pubblico ha votato per salvare il proprio preferito tra i nominati. Il meno votato è stato Giacomo Gallani, che ha lasciato la casa.

Belli contro Roncaccia, lo scontro sfiorato

Il momento più teso arriva a fine serata. Una clip dedicata alla coppia formata da Roncaccia e Piera Meloni accende la discussione: Alex Belli definisce la storia finta e adolescenziale.

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Quando Roncaccia tira in ballo la moglie di Belli e la sua vecchia storia con Soleil Sorge, Belli si infuria. I due arrivano quasi alle mani. Belli se la prende poi anche con Giulia Provvedi e chiude la serata nella voliera del giardino, annunciando che da ora in poi giocherà da solo.

Il bacio per finta di Roncaccia e Piera

In puntata spazio anche al bacio tra Roncaccia e Piera Meloni, scambiato durante una prova di recitazione e al centro delle chiacchiere della casa.

Marina La Rosa contro tutti

Marina La Rosa è finita sotto accusa per il suo atteggiamento. Valeria Marini e Jonathan Kashanian l'hanno criticata, e lei ha difeso le sue provocazioni, spiegando di non voler diventare amica di tutti.

I biscotti di Guendalina e la sorpresa per Jonathan

Guendalina Tavassi ha scoperto chi le aveva mangiato i biscotti: Megan Ria, che ha ammesso di averlo fatto perché aveva saltato la colazione.

Momento di commozione per Jonathan Kashanian, che ha ricevuto la visita della mamma e ha confidato il suo desiderio più grande: diventare padre.

I nuovi nominati e gli immuni

Giulia Provvedi e Danto hanno conquistato l'immunità. Al televoto per la prossima puntata finiscono in quattro:

Marina La Rosa ;

; Alex Belli ;

; Alessandro Roncaccia ;

; Valeria Marini.

Domande frequenti

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip il 23 ottobre 2026?

Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 23 ottobre 2026 su Canale 5 è stato eliminato Giacomo Gallani. Il pubblico era chiamato a votare per salvare il proprio preferito tra i nominati e Gallani è risultato il meno votato, lasciando la casa nella dodicesima diretta condotta da Ilary Blasi.

Chi sono i nuovi nominati del Grande Fratello Vip?

Dopo la puntata del 23 ottobre 2026 i nuovi nominati del Grande Fratello Vip sono Marina La Rosa, Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. Giulia Provvedi e Danto hanno ottenuto l'immunità. Il televoto deciderà chi dei quattro lascerà la casa nella prossima puntata.

Cosa è successo tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia?

Al Grande Fratello Vip del 23 ottobre 2026 Alex Belli e Alessandro Roncaccia sono arrivati quasi alle mani. Belli ha definito finta la storia tra Roncaccia e Piera Meloni, poi si è infuriato quando Roncaccia ha citato sua moglie e la vecchia storia con Soleil Sorge. Belli ha chiuso la serata nella voliera.