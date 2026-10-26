Kimi Antonelli domina dalla pole il Gran Premio degli Stati Uniti di domenica 25 ottobre, con Leclerc e Verstappen sul podio, e vola a 123 punti da Russell.

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di Formula 1, corso domenica 25 ottobre sul Circuit of the Americas di Austin. Il pilota Mercedes, partito dalla pole, ha chiuso con 13 secondi su Charles Leclerc e oltre 17 su Max Verstappen. Il titolo non arriva ancora, ma il vantaggio su George Russell sale a 123 punti.

Una gara condotta dal primo all'ultimo giro

Antonelli è scattato bene dalla pole e ha preso subito il comando. Dietro di lui Leclerc ha guadagnato posizioni nel primo settore, poi Verstappen si è ripreso il secondo posto. Il bolognese ha fermato la Mercedes al giro 24 per montare la gomma dura e, quando Leclerc si è trovato davanti per effetto delle soste, lo ha superato in rettilineo al giro 32. Da lì in poi il ragazzo ha solo allungato.

Nel finale la Virtual Safety Car, chiamata per la Cadillac di Valtteri Bottas ferma in pista, non ha cambiato nulla nelle posizioni di testa.

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Leclerc secondo, Hamilton giù dal podio per un secondo

La Ferrari porta a casa un secondo e un quarto posto. Leclerc ha passato Verstappen al giro 49 e ha difeso la piazza d'onore fino al traguardo, firmando anche alcuni dei giri più rapidi della corsa. Lewis Hamilton ha recuperato su Lando Norris a due giri dalla fine ma si è fermato a poco più di un secondo da Verstappen, terzo.

Domenica difficile per Russell: cinque secondi di penalità, scontati al pit stop, lo hanno relegato all'ottavo posto alle spalle di Oscar Piastri.

L'ordine d'arrivo del GP degli Stati Uniti 2026

Pos. Pilota Scuderia Distacco 1 Kimi Antonelli Mercedes 56 giri 2 Charles Leclerc Ferrari +13.078 3 Max Verstappen Red Bull +17.485 4 Lewis Hamilton Ferrari +18.515 5 Lando Norris McLaren +30.521 6 Isack Hadjar Red Bull +34.373 7 Oscar Piastri McLaren +52.674 8 George Russell Mercedes +54.303 9 Liam Lawson Racing Bulls +79.183 10 Pierre Gasly Alpine +87.516

Fuori dalla zona punti Nico Hülkenberg è undicesimo con l'Audi, poi Arvid Lindblad e il resto del gruppo doppiato. Si sono ritirati Bottas, Franco Colapinto e Oliver Bearman.

La classifica del Mondiale dopo Austin

Antonelli sale a 365 punti. Dietro di lui la corsa al secondo posto è apertissima: Russell ha 242 punti, Hamilton 241, Verstappen 236 e Leclerc 233. Seguono Norris a 211 e Piastri a 144.

Tra i costruttori la Mercedes comanda con 607 punti, davanti alla Ferrari a 474. McLaren e Red Bull sono appaiate a quota 355.

Primo vero match point in Messico

Ad Austin ad Antonelli serviva vincere con Russell nono o peggio. Il compagno di squadra è arrivato ottavo e la festa è rimandata di una settimana. Domenica 1 novembre si corre il Gran Premio di Città del Messico: se Russell vincesse, al pilota italiano basterebbe il nono posto per chiudere i conti con quattro gare d'anticipo.

Domande frequenti

Chi ha vinto il GP degli Stati Uniti 2026 di Formula 1?

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, corso ad Austin domenica 25 ottobre, è stato vinto da Kimi Antonelli con la Mercedes. Il pilota italiano è partito dalla pole position e ha chiuso con 13 secondi di vantaggio su Charles Leclerc della Ferrari. Terzo posto per Max Verstappen con la Red Bull.

Perché Antonelli non è ancora campione del mondo dopo Austin?

Per chiudere il Mondiale in Texas, Antonelli doveva vincere con George Russell nono o peggio. Russell, penalizzato di cinque secondi durante la gara, ha chiuso all'ottavo posto. Così il distacco tra i due si ferma a 123 punti e la matematica del titolo slitta al Gran Premio di Città del Messico.

Quando può vincere il titolo Antonelli?

Il prossimo match point è il Gran Premio di Città del Messico, in programma domenica 1 novembre 2026. Con 123 punti di vantaggio su Russell e cinque gare ancora da correre, ad Antonelli basterebbe un nono posto anche nel caso di una vittoria del compagno di squadra in Mercedes.

Come sono andate le Ferrari ad Austin?

La Ferrari ha chiuso il Gran Premio degli Stati Uniti con Charles Leclerc secondo e Lewis Hamilton quarto. Leclerc ha superato Verstappen al giro 49 e ha tenuto la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi. Hamilton ha recuperato su Norris nel finale e ha mancato il podio per circa un secondo.