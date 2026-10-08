Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1 delle 20, si prepara a sposare Francesco Bechis, giornalista politico de Il Messaggero. Le pubblicazioni di matrimonio sono state affisse al Comune di Roma a inizio settembre 2026. Le nozze sono attese in autunno nelle Marche, la regione di lei, ma data e luogo non sono stati resi noti.

Chi è Francesco Bechis

Francesco Bechis ha 31 anni ed è cronista politico de Il Messaggero, con una presenza crescente anche in tv come commentatore. È figlio di Franco Bechis, direttore del giornale online Open.

Giorgia Cardinaletti è nata a Fabriano nel 1987. Conduce l'edizione delle 20 del Tg1 e nel 2026 ha affiancato Carlo Conti nella serata finale del Festival di Sanremo, insieme a Nino Frassica.

La storia d'amore

La relazione sarebbe iniziata nell'estate del 2025, secondo il settimanale Chi, che ha seguito la coppia fin dall'inizio. Il 20 gennaio 2026 Chi ha pubblicato la prima foto dei due insieme, scattata alla loro prima uscita pubblica: il compleanno di Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero.

Prima di Bechis, Cardinaletti aveva avuto una relazione di circa due anni con il cantautore Cesare Cremonini, conclusa nel novembre 2024.

La proposta di nozze

A inizio giugno 2026 la rubrica di Giuseppe Candela e poi Chi hanno raccontato che Bechis le avrebbe chiesto di sposarlo e che lei avrebbe accettato. Alcune ricostruzioni collocano la proposta a maggio. Ad alimentare le voci, un anello notato al dito della giornalista durante il Tg1.

I due non hanno mai commentato pubblicamente. Il 13 giugno Chi li ha fotografati alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, e ha letto quella visita come un possibile segnale dei preparativi.

Le pubblicazioni al Comune di Roma

Il primo passaggio ufficiale è arrivato a inizio settembre. Secondo il Corriere della Sera, le pubblicazioni di matrimonio con i nomi della coppia sono state affisse al Comune di Roma, la città in cui vivono entrambi.

In Italia le pubblicazioni sono un atto obbligatorio prima delle nozze e restano esposte almeno otto giorni. Dopo la loro scadenza, il matrimonio va celebrato entro 180 giorni.

Quando e dove si sposano

Data e luogo restano riservati. Le indiscrezioni concordano su due punti: le nozze dovrebbero tenersi in autunno e nelle Marche, la regione d'origine di Cardinaletti. Diverse testate fanno il nome di Fabriano, città natale della conduttrice, ma nessuna fonte ha confermato la location.

Secondo Chi, la coppia punta su una cerimonia sobria, elegante e lontana dai riflettori, con pochi invitati e senza foto sui social.

Domande frequenti

Chi sposa Giorgia Cardinaletti?

Giorgia Cardinaletti sposa Francesco Bechis, giornalista politico de Il Messaggero di 31 anni, figlio di Franco Bechis, direttore di Open. La relazione sarebbe iniziata nell'estate 2025 e la coppia è uscita allo scoperto a gennaio 2026, quando il settimanale Chi ha pubblicato la prima foto dei due insieme.

Quando si sposa Giorgia Cardinaletti?

La data delle nozze tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis non è stata resa nota. Le pubblicazioni di matrimonio sono state affisse al Comune di Roma a inizio settembre 2026 e le indiscrezioni indicano una cerimonia in autunno. La coppia mantiene il massimo riserbo su tutti i dettagli.

Dove si sposano Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis?

Secondo le indiscrezioni, il matrimonio tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si terrà nelle Marche, la regione d'origine della conduttrice del Tg1. Alcune testate indicano Fabriano, sua città natale, ma la location precisa non è stata confermata da nessuna fonte ufficiale.

Chi era il fidanzato precedente di Giorgia Cardinaletti?

Prima di Francesco Bechis, Giorgia Cardinaletti ha avuto una relazione di circa due anni con il cantautore Cesare Cremonini. La storia si è conclusa nel novembre 2024. Qualche mese dopo, nell'estate 2025, sarebbe iniziata la relazione con il giornalista de Il Messaggero.