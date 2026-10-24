Alle 21.30 il secondo appuntamento della nuova stagione apre con Stefano Fresi al citofono e ospita Francesco Paolantoni. Tra le parodie Bruno Vespa, Emma Marrone, Iva Zanicchi, Stefano De Martino e Aldo Cazzullo, in musica i Neri per Caso e Sayf.

Lunedì 26 ottobre 2026 alle 21.30 torna su TV8 il GialappaShow, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Nel secondo appuntamento della nuova stagione Bianca Balti affianca il Mago Forest alla conduzione e finisce nell'intervista al Caffè Letterario. Debutta la parodia di Lele Adani firmata dalla new entry Max Angioni.

Bianca Balti co-conduttrice

Ad affiancare il Mago Forest è la modella e conduttrice Bianca Balti. Pronta a mettersi in gioco con simpatia e autoironia, sarà coinvolta in numerosi momenti comici, fino a diventare protagonista dell'immancabile intervista al Caffè Letterario.

Stefano Fresi al citofono e Francesco Paolantoni

La puntata si apre con un collegamento al citofono che vede protagonista l'attore Stefano Fresi, insieme al nuovo addetto agli ospiti Ivan, alias Alessandro Betti.

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Tra gli ospiti della serata c'è anche Francesco Paolantoni, pronto a lasciarsi coinvolgere nelle gag del Mago Forest e nei commenti della Gialappa's Band.

Max Angioni e la parodia di Lele Adani

La new entry della stagione, Max Angioni, debutta con l'inedita parodia di Lele Adani nella fiction corale Ultimo Appuntamento. Torna anche con un nuovo episodio dello Psicologo e porta sul palco Jaynital, il cantante reggaeton dai testi discutibili, accompagnato da un corpo di ballo.

Le grandi parodie

Non mancano le imitazioni più attese:

Giulia Vecchio torna nei panni di Emma Marrone e Iva Zanicchi;

torna nei panni di Emma Marrone e Iva Zanicchi; Ubaldo Pantani veste quelli di Bruno Vespa e poi dell'immancabile Gineprio, protagonista con Laura Pausini di un improbabile spot nel bel mezzo di un concerto del suo tour internazionale;

veste quelli di Bruno Vespa e poi dell'immancabile Gineprio, protagonista con Laura Pausini di un improbabile spot nel bel mezzo di un concerto del suo tour internazionale; Gigi interpreta Roberto Saviano nella Malavisione e Stefano De Martino, alle prese con una surreale versione del celebre gioco dei pacchi;

interpreta Roberto Saviano nella Malavisione e Stefano De Martino, alle prese con una surreale versione del celebre gioco dei pacchi; Edoardo Ferrario è Aldo Cazzullo;

è Aldo Cazzullo; Toni Bonji torna regista turco nei panni di Kaskai Annanzi e con L'Avvocato d'Ufficio, affiancato da imputato e testimone.

I personaggi più amati

Spazio anche ai personaggi cult del programma. Brenda Lodigiani torna a vestire i panni di Ester Ascione con un nuovo appuntamento di Chi l'ha visto? Retired.

Non mancano Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, Storie Male di Maccio Capatonda, la parodia de Le Iene con Stefano Rapone e il cantante Terzultimo, interpretato da Giovanni Vernia.

La musica: Neri per Caso, Sayf e una K-pop band

I Neri per Caso, con il polistrumentista Carlo Poddighe, danno ritmo alla serata reinterpretando grandi hit internazionali: da «Pride (In the Name of Love)» degli U2 a «Fly Away» di Lenny Kravitz, fino a «Music for a Sushi Restaurant» di Harry Styles.

Spazio anche a un incontro musicale speciale con Sayf, sulle note di «Svalutation» di Adriano Celentano. Per il gran finale arriva un'inedita K-pop band formata da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross e Giovanni Vernia.

Quando e dove vedere il GialappaShow

GialappaShow Puntata seconda della nuova stagione Data e orario lunedì 26 ottobre 2026, ore 21.30 Canale TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW Conduzione Mago Forest con Bianca Balti Ospiti Stefano Fresi, Francesco Paolantoni, Sayf Produzione Banijay Italia Regia Andrea Fantonelli

Il GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa e Laura Bernin.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti del GialappaShow il 26 ottobre 2026?

Nella seconda puntata del GialappaShow, lunedì 26 ottobre 2026 alle 21.30 su TV8, Bianca Balti affianca il Mago Forest alla conduzione. Tra gli ospiti Stefano Fresi, protagonista del collegamento al citofono, Francesco Paolantoni e Sayf, che canta «Svalutation» di Adriano Celentano.

Dove vedere il GialappaShow?

Il GialappaShow va in onda il lunedì alle 21.30 in prima visione assoluta su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Il programma della Gialappa's Band, di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, è prodotto da Banijay Italia, con la regia di Andrea Fantonelli.