L'ottava edizione dello show della Gialappa's Band parte lunedì alle 21.30: tra le nuove parodie Federica Sciarelli, Chiofalo, Paolo Del Debbio, Lorella Cuccarini e la fiction "Casa Piersilvi" con Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi.

GialappaShow torna da lunedì 19 ottobre 2026, ogni lunedì alle 21.30, in prima visione assoluta su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al timone dell'ottava edizione c'è ancora il Mago Forest, affiancato nella prima puntata da Simona Ventura. Tra le novità del cast c'è Max Angioni, con personaggi inediti e la parodia di Lele Adani.

Mago Forest e Simona Ventura

Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, prodotto da Banijay Italia, riparte con il Mago Forest padrone del palco per l'ottava stagione di fila. Come da tradizione, al suo fianco si alterneranno personalità diverse in ogni puntata, in coppie di conduzione spesso improbabili.

Si comincia con una vecchia conoscenza dei Gialappi: Simona Ventura torna a lavorare con la Band a oltre trent'anni dalla prima collaborazione, e per la prima volta condivide il palco con il Mago.

Max Angioni, la new entry

La grande novità di questa edizione è Max Angioni. Il comico vestirà i panni di uno psicologo che prova a spiegare processi mentali che segue e capisce solo lui, di un improbabile cantante di reggaeton e di Lele Adani nella fiction corale "Ultimo Appuntamento".

Brenda Lodigiani: Sciarelli, Autieri e il ritorno di Victoria Cabello

Brenda Lodigiani porta in scena una parodia inedita di Federica Sciarelli che, rimasta orfana di "Chi l'ha visto?", si inventa persone scomparse per poterle cercare. Nuova di zecca anche la sua Serena Autieri, con una napoletanità spinta all'eccesso.

Chi ha amato i suoi personaggi storici ritroverà la "pazza in culo" Victoria Cabello e l'androide Ester Ascione, con incursioni a sorpresa di Annalaisa.

Ubaldo Pantani: Chiofalo, Del Debbio e Gineprio

Ubaldo Pantani debutta con la parodia di Chiofalo, uno dei personaggi più discussi e discutibili della tv, e con quella di Paolo Del Debbio. Torna anche l'immancabile Gineprio, ormai idolo delle folle: dopo il successo della serie si ritroverà sui palchi e sui red carpet più prestigiosi, a partire dalla Festa del Cinema di Venezia.

Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani saranno poi Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi nella nuova fiction "Casa Piersilvi", ambientata in quella che fu la storica Casa Vianello.

Giulia Vecchio, Edoardo Ferrario e Toni Bonji

Giulia Vecchio propone nuove parodie: Emma Marrone alle prese con gli haters, diventati la sua ossessione, e Lorella Cuccarini con musical assurdi ideati, scritti e interpretati da lei stessa. E tornerà a vestire i panni di Iva Zanicchi per "sentire il mare".

Edoardo Ferrario torna al suo primo amore: lanciare start up per oggetti e servizi che crede innovativi e che, puntuali, esistono già. Ritorna anche la rubrica del suo Aldo Cazzullo, "Una giornata di merda".

Toni Bonji indossa di nuovo la toga dell'avvocato Enrico Maria D'Ufficio, che invece di difendere i clienti li mette ancora più nei guai, stavolta con l'aiuto dei testimoni. A grande richiesta torna anche il regista turco Kaskai Annanzi, alle prese con i trailer delle sue fiction.

Gigi e Ross, Rapone, Vernia e gli altri

Gigi veste ancora i panni di Stefano De Martino, nell'anno della consacrazione, e di Roberto Saviano protagonista della Malavisione. Ross torna a essere Francesco Gabbani, cantante battutista e giudice di X Factor, che nella prima puntata si troverà faccia a faccia con l'originale.

Stefano Rapone interpreta Arborio Corbellini, giornalista impassibile che racconta con tono formale "fiabe della buonanotte" assurde e venate di umorismo nero, e fa il verso ai monologhi seri de "Le Iene". Giovanni Vernia presenta un personaggio tutto suo: Terzultimo, cantante di successo ossessionato dagli ultimi.

Tornano Marcello Cesena e Simona Garbarino con nuove puntate di "Sensualità a Corte", una delle fiction più longeve del programma, e Maccio Capatonda con le sue "Storie Male".

Il citofono passa ad Alessandro Betti

Cambio al citofono: la produzione allontana Miriam, troppo aggressiva con gli ospiti, e la sostituisce con Ivan, personaggio di Alessandro Betti mite e timido oltre ogni limite, almeno in apparenza. Betti sarà anche Amos, questa volta alle prese con le televendite.

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa's Band, che prende di mira i programmi tv e i nuovi tormentoni del web. La musica è affidata ai Neri per Caso, con le parti musicali curate dal maestro Vittorio Cosma.

Autori e regia

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.

Domande frequenti

Quando torna GialappaShow nel 2026?

GialappaShow torna da lunedì 19 ottobre 2026, ogni lunedì alle 21.30, in prima visione assoluta su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. È l'ottava edizione del programma della Gialappa's Band, prodotto da Banijay Italia e condotto dal Mago Forest, affiancato da un ospite diverso in ogni puntata.

Chi conduce GialappaShow con il Mago Forest?

Nella prima puntata di GialappaShow, lunedì 19 ottobre 2026 su TV8, il Mago Forest conduce con Simona Ventura, che torna a lavorare con la Gialappa's Band a oltre trent'anni dalla prima collaborazione. Come da tradizione, nelle puntate successive al fianco del Mago si alterneranno personalità diverse.

Quali sono i nuovi personaggi di GialappaShow 2026?

Nella nuova edizione di GialappaShow arrivano Max Angioni nei panni di Lele Adani e di uno psicologo, Brenda Lodigiani come Federica Sciarelli e Serena Autieri, Ubaldo Pantani come Chiofalo e Paolo Del Debbio, Giulia Vecchio come Emma Marrone e Lorella Cuccarini, e Giovanni Vernia con il cantante Terzultimo.