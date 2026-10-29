Uscito il 28 ottobre 2016 e prodotto da Charlie Charles, il brano ha debuttato al primo posto della classifica FIMI e oggi conta 68 milioni di ascolti su Spotify e 136 milioni di visualizzazioni su YouTube.

«Ninna Nanna» di Ghali compie dieci anni. Il singolo, uscito il 28 ottobre 2016 e prodotto da Charlie Charles, ha impresso una svolta alla scena urban italiana: ha portato la trap al grande pubblico, ha ridefinito il rapporto tra classifiche e streaming e ha aperto la strada a una nuova generazione di artisti e alle seconde generazioni.

Il brano manifesto dell'urban italiano

«Ninna Nanna» è stato un brano manifesto. Oltre a portare la trap davanti a un pubblico ampio, ha cambiato il modo in cui streaming e classifiche dialogano tra loro e ha dato spazio a una nuova generazione di artisti, comprese le seconde generazioni. Un passaggio che ha ridisegnato l'immaginario della musica italiana contemporanea.

I numeri di «Ninna Nanna»

A dieci anni dall'uscita, i traguardi raccontano la portata del brano, diventato un punto di riferimento per l'urban italiano:

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primo storico singolo pubblicato da Sto Records;

debutto al primo posto della classifica FIMI Top Singoli nella settimana d'uscita;

Disco d'Oro in appena due settimane;

certificazione di quattro volte Disco di Platino;

oltre 200.000 stream su Spotify nelle prime 24 ore;

primo posto nella Viral 50 mondiale di Spotify;

68 milioni di ascolti complessivi su Spotify;

136 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Numeri che fanno del singolo uno dei simboli di una trasformazione culturale che ha cambiato il volto della musica italiana.

Un inno di riconoscenza alla madre

«Ninna Nanna» va oltre il successo discografico. Il testo intreccia memorie autobiografiche, legami familiari e un forte desiderio di rivalsa sociale. Il brano è un inno di riconoscenza verso la madre di Ghali: la dimostrazione di come la creatività possa trasformare una condizione di partenza svantaggiata in un traguardo da condividere con chi ha creduto nel progetto fin dal primo giorno.

Domande frequenti

Quando è uscita «Ninna Nanna» di Ghali?

«Ninna Nanna» di Ghali è uscita il 28 ottobre 2016, prodotta da Charlie Charles. È stato il primo singolo pubblicato da Sto Records e ha debuttato al primo posto della classifica FIMI Top Singoli nella settimana d'uscita. Il brano è considerato uno dei titoli che hanno portato la trap al grande pubblico in Italia.

Quanti dischi di platino ha «Ninna Nanna» di Ghali?

«Ninna Nanna» di Ghali è stata certificata quattro volte Disco di Platino, dopo aver raggiunto il Disco d'Oro in appena due settimane. A dieci anni dall'uscita conta 68 milioni di ascolti complessivi su Spotify e 136 milioni di visualizzazioni su YouTube, e ha toccato il primo posto della Viral 50 mondiale.