Al Ferraris decide un sinistro all'incrocio al 25', su assist di El Shaarawy. Poi il portiere rossoblù dice di no più volte a Yeboah e Adams. Il Venezia di Nicola resta ultimo in classifica.

Il Genoa batte 1-0 il Venezia a Marassi nell'ottava giornata di Serie A, domenica 25 ottobre 2026. Decide un gran gol di Mikael Egill Ellertsson al 25'. Per la squadra di Daniele De Rossi è la seconda vittoria in campionato, che vale il sorpasso in classifica. Il Venezia di Davide Nicola resta all'ultimo posto.

Il gol: il sinistro di Ellertsson all'incrocio

La partita si sblocca al 25'. El Shaarawy allarga il pallone per Ellertsson, che dalla sinistra lascia partire un sinistro che si infila all'incrocio dei pali, imprendibile per Stankovic. È l'1-0 che decide la sfida.

Bijlow, il muro del Genoa

Dopo il vantaggio il Venezia prova a reagire e trova sulla sua strada Justin Bijlow. Il portiere rossoblù è protagonista con diversi interventi decisivi, in particolare sulle conclusioni di Yeboah e Akor Adams.

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Nella ripresa il Venezia tiene il pallone e spinge, ma il Genoa resiste fino al fischio finale.

I numeri della partita

Statistica Genoa Venezia Possesso palla 42% 58% Tiri totali 7 20 Tiri in porta 4 5 Calci d'angolo 2 10 Ammonizioni 1 0

Il Venezia ha tirato 20 volte e battuto 10 calci d'angolo, senza trovare il gol.

Il tabellino

Genoa-Venezia 1-0

Marcatore: 25' Ellertsson (G)

Genoa (all. De Rossi): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traoré, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy, Osmajić.

Venezia (all. Nicola): Stanković; M. Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Pérez, Sohm, Bašić, Haps; Yeboah, A. Adams.

La classifica

Con questa vittoria il Genoa sale a 7 punti e si allontana dalle ultime posizioni. Il Venezia resta fermo a 3 punti, all'ultimo posto in classifica.

Domande frequenti

Come è finita Genoa-Venezia?

Genoa-Venezia è finita 1-0, domenica 25 ottobre 2026 a Marassi nell'ottava giornata di Serie A. Ha deciso un sinistro all'incrocio di Ellertsson al 25', su assist di El Shaarawy. Per il Genoa di De Rossi è la seconda vittoria in campionato, il Venezia di Nicola resta ultimo.

Chi ha segnato in Genoa-Venezia?

In Genoa-Venezia 1-0 ha segnato Mikael Egill Ellertsson al 25' del primo tempo, con un sinistro all'incrocio dei pali dopo un passaggio di El Shaarawy. Nel resto della partita il portiere del Genoa Bijlow ha salvato più volte il risultato sui tiri di Yeboah e Adams.